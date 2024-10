La voiture électrique chinoise produite par Peugeot et Citroën en Europe pourrait coûter plus cher que prévu

Depuis le début de l’été, on parle régulièrement de la voiture électrique chinoise abordable : la Leapmotor T03. Stellantis en est devenu le distributeur officiel en Europe après s’être associé au constructeur chinois. La stratégie du groupe est d’assembler la voiture en Europe pour éviter les droits de douane et profiter du bonus écologique. Mais le plan semble compromis…

Leapmotor T03 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Vous n’êtes pas sans savoir que depuis le début de l’année 2024, le bonus écologique est attribué aux véhicules selon le résultat d’un éco-score. Les voitures fabriquées hors de l’Union européenne se voient souvent inéligibles à l’aide de l’État.

Stellantis, désormais distributeur officiel de la marque chinoise Leapmotor en Europe après avoir acheté 51 % des parts de Leapmotor International, a lancé l’assemblage de la citadine T03 dans son usine de Tychy, où sont également fabriquées l’Alfa Romeo Junior et la Fiat 600e. L’objectif était d’éviter les droits de douane majorés pour les voitures électriques fabriquées en Chine et de profiter du bonus écologique pour proposer la voiture électrique la moins chère du marché. Mais tout ne semble pas aussi simple !

Toujours pas éligible au bonus écologique

Mais il n’y a encore aucune annonce officialisant le bonus écologique pour la Leapmotor T03. Dans la dernière parution du Journal Officiel, datant du 8 octobre et portant sur les nouvelles voitures éligibles au bonus écologique, il n’y a pas de trace de la Leapmotor T03.

Leapmotor T03 // Source : Leapmotor

Parmi les voitures nouvellement éligibles au bonus écologique, on retrouve :

L’absence de la Leapmotor T03 de cette liste pourrait nous laisser penser que l’Union européenne ne tolère pas la stratégie consistant à opérer simplement l’assemblage final en Pologne des éléments venus de Chine.

Nous avons toutefois contacté la marque pour en savoir plus. Celle-ci nous précise que l’ADEME continue d’analyser le dossier. Il semblerait donc qu’aucune décision n’ait été prise, et que le bonus puisse arriver plus tard pour cette voiture électrique « chinoise ». Étrange, car la marque nous avait assuré que la réponse devait arriver avec cette nouvelle salve annoncée par le décret du 8 octobre.

Elle n’est donc pas la moins chère du marché

La Leapmotor T03 est affichée à 19 500 euros en France, ce qui est plus cher que la Dacia Spring, débutant à 18 900 euros. La Dacia ne bénéficie pas non plus du bonus écologique.

Stellantis a lancé une offre pour les débuts de la commercialisation du véhicule sous sa distribution : la T03 est accessible à 18 900 euros. Mais en ce qui concerne la promesse d’une voiture électrique à moins de 15 000 euros, il faudra encore attendre un peu.