800 km d’autonomie : certaines voitures électriques Stellantis intégreront bientôt des batteries inédites

Stellantis vient de présenter la nouvelle plateforme STLA Frame, promettant 800 km d’autonomie en tout électrique. Alors qu’il y a encore quelques années, Carlos Tavares, directeur du groupe Stellantis, ne croyait pas en la voiture électrique, le groupe montre désormais un intérêt pour ce marché en pleine expansion.

Plateforme STLA Frame / Crédit : Stellantis

La plateforme STLA Medium, dévoilée avec le Peugeot E-3008 en février dernier, permet une autonomie allant jusqu’à 700 km grâce à une grande batterie de 98 kWh. Mais Stellantis compte faire mieux avec la nouvelle plateforme STLA Frame, puisque 800 km d’autonomie (a priori sur le cycle WLTP) sont annoncés pour les voitures électriques et 1 100 km pour les versions équipées d’un prolongateur d’autonomie thermique (hybride).

L’objectif de la STLA Frame est de faire aussi bien que la plateforme STLA Large en termes d’autonomie avec des voitures encore plus grandes et plus lourdes. On vous explique comment le groupe français compte s’y prendre.

Quelle capacité de batterie ?

Stellantis annonce une taille de batterie comprise entre 159 et plus de 200 kWh. C’est tout simplement colossal !

Cette plateforme est encore plus grande que la STLA Large, qui doit être la première du groupe à accueillir des batteries solides d’ici 2026 développées avec Factorial.

Ram 1500 Ramcharger

Le format XXL de cette plateforme STLA Frame permet aisément d’intégrer de telles batteries, avec un empattement allant de 3,14 à 3,69 m. C’est bien plus que celui d’un Mercedes Classe G 580 e, qui utilise une batterie de 116 kWh, ou que des modèles comme la Mercedes EQS SUV avec 118 kWh, l’Audi Q8 à 106 kWh ou encore le Volvo EX90 et ses 111 kWh.

Dans le groupe Stellantis, il faut une batterie de 118 kWh aux véhicules de la plateforme STLA Large pour promettre 800 km d’autonomie sur le cycle WLTP. Mais on parle d’une plateforme réservée à des véhicules plus compacts

Une autonomie impressionnante annoncée

Pour atteindre 800 km d’autonomie avec un pick-up électrique ou un SUV proche de 6m, il faut une taille de batterie bien plus conséquente que les 118 kWh de la plateforme STLA Large. Dans le communiqué de presse Stellantis, on peut lire que les voitures électriques reposant sur la plateforme STLA Frame pourront proposer 800 km d’autonomie.

Et lorsqu’on lit que la plateforme STLA Frame est pensée pour des SUV et pick-up mesurant entre 5,48 et 5,94 m, on se dit que ces immenses batteries ne sont pas de trop pour offrir 800 km d’autonomie face à la dépense énergétique d’un tel véhicule.

Stellantis communique sur plusieurs éléments visant à réduire la traînée aérodynamique et le poids, notamment un carénage sous la voiture pour améliorer le flux d’air, ou encore l’utilisation d’un acier résistant et léger.

Une capacité de charge très rapide

Cette plateforme STLA Frame utilisera une architecture 800 volts permettant des recharges ultra-rapides. Sur une borne en courant continu, les voitures utilisant cette base technique pourront profiter d’une puissance électrique allant jusqu’à 350 kW, ce qui permettrait de gagner 100 miles (environ 160 km) en seulement 10 minutes.

Une charge bidirectionnelle V2L, V2H et V2G sera proposée avec la plateforme STLA Frame. En d’autres termes, la voiture pourra utiliser son électricité pour charger une autre voiture, alimenter votre maison ou réinjecter l’énergie dans le réseau électrique. Les survivalistes américains devraient en être ravis !

Une plateforme pensée pour les pick-up et SUV

Vous l’avez compris, cette plateforme est davantage pensée pour le marché nord-américain. Les dimensions annoncées sont bien supérieures à celles des plus grandes voitures commercialisées en Europe.

Et comme l’a annoncé Stellantis, la plateforme STLA Frame est conçue pour les pick-up et très grands SUV des marques Jeep et Ram. Elle est donc fabriquée avec un acier haute résistance, et les rails de châssis renforcés supportant la batterie sont conçus pour la protéger en cas de choc latéral. Un carter de protection est également présent sur toute la longueur.

Cette plateforme semble avoir été pensée pour la conduite tout-terrain : elle peut traverser un gué de 61 cm. Enfin, la capacité de remorquage annoncée atteint 6 350 kg, impressionnant !

Les futures voitures électriques de la plateforme STLA Frame devraient aussi être performantes, puisque Stellantis annonce un 0 à 96 km/h (60 mph) en 4,4 secondes, dans le meilleur des cas, sur les versions à transmission intégrale, avec deux moteurs de 250 kW (340 ch) chacun.

La tenue de route devrait aussi être de la partie, grâce à une suspension pneumatique, permettant également de proposer un plus grand confort.

Et une version à prolongateur d’autonomie !

Avec une voiture approchant les 6 m de long, il y a suffisamment de place pour intégrer un moteur thermique quelque part. Stellantis va en profiter pour proposer des versions avec prolongateur d’autonomie (REEV). Il s’agit d’un moteur à combustion qui, sans être relié aux roues, joue le rôle de générateur d’électricité pour alimenter directement les moteurs électriques et recharger la batterie. Le principe est le même que celui de l’Opel Ampera ou de la Chevrolet Volt en leur temps, sauf qu’ici, l’autonomie annoncée atteint 1 100 km.

Version thermique de la plateforme STLA Frame / Crédit : Stellantis

Des versions thermiques, hybrides et hydrogènes pourront également être proposées, ce qui fait de cette plateforme STLA Frame un équipement multiénergies prometteur pour le groupe Stellantis.