On a vu la nouvelle voiture électrique d’Audi, qui fait une croix sur un élément important de son héritage

Nous étions sur le salon de Canton (Guangzhou) en Chine, et nous avons pu voir la nouvelle voiture électrique d’Audi : le E Concept, qui fait une croix sur le fameux logo du constructeur allemand et ses quatre anneaux. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette voiture, qui laisse entrevoir de profonds changements dans la gamme allemande dans les prochaines années.

Audi E Concept // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

L’histoire d’Audi en Chine ne date pas d’hier : la société y est présente depuis plus de 30 ans. En 1988, elle entame sa coopération avec le constructeur automobile chinois First Automotive Works (FAW). Audi a ainsi été le premier constructeur haut de gamme étranger sur le marché et le premier à adapter son portefeuille de produits aux besoins spécifiques des clients chinois. Par exemple en proposant des modèles à empattement allongé (les fameux modèles « L ») bien avant BMW ou Mercedes.

Mais avec le séisme de l’électrification dans l’automobile, Audi est en difficulté pour pénétrer le segment des véhicules électriques connectés, très populaire en Chine, sur lequel l’agilité et les innovations technologiques et tarifaires sont un cocktail explosif pour les constructeurs étrangers. Audi se devait donc d’essayer une nouvelle stratégie et l’a trouvé en 2023 en se tournant vers la Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC). Le concept E préfigure la nouvelle gamme de véhicules électriques née de cette union et destinée uniquement à la Chine, pour le moment.

SAIC dispose d’un écosystème technologique bien établi en Chine et connaît bien son marché national. Ce partenariat donnera aussi naissance à une nouvelle architecture appelée « Advanced Digitized Platform », dont les trois premiers modèles se situeront dans les segments des voitures de taille moyenne et des voitures de grande taille. La model E étant la premier concept à etre révélé.

Enfin, le nouveau lot de voitures affichera « AUDI » sur sa carrosserie au lieu du logo classique des « quatre anneaux ». Cela peut sembler symbolique pour certains, mais doit rester un différenciateur majeur pour la marque Allemande et ses clients historiques.

Design : où sont les anneaux ?

Le look du Model E rappelle celui de l’Audi Sport Quattro et donne au concept une sorte de visage à la mâchoire carrée. Alors que le reste du monde est devenu gaga des SUV, les berlines sont restées très populaires en Chine, c’est pourquoi l’Audi E concept prend la forme d’un break de chasse surbaissé type GT.

Audi E Concept // Source : Audi

Il rentrera donc certainement en concurrence direct avec la Denza Z9 GT, la Zeekr 001 ou autre Nio ET5 Touring. À noter que la « boucle » qui abrite l’éclairage contient également les capteurs pour la conduite autonome et les éléments aérodynamiques, et le même motif d’éclairage est repris à l’arrière.

La calandre se démarque radicalement de tout ce qu’Audi a fait par le passé, abandonnant l’emblématique logo à quatre anneaux pour le nom en majuscules.

Static photo, Colour: Morning Haze

Avec une longueur de 4,869 mètres, le model E est environ 70mm plus court qu’une Audi A6 Allroad de 2024, mais son empattement est plus long de 60mm, son assise est plus large d’environ 80mm et sa hauteur est inférieure de 25mm. Audi n’a pas annoncé si le design définitif de la voiture de série ressemblera à ce concept, mais selon nous, il y a de fortes chances. Avec quelques changements cosmétiques, forcément.

Habitacle : la 4K au rendez-vous

L’habitacle est dominé par un ensemble d’écrans 4K couvrant toute la largeur du tableau de bord. Les deux écrans les plus à l’extérieur servent de rétroviseurs latéraux numériques. Un pavé tactile situé sous les écrans permet de naviguer dans les menus. Un mélange de tissu blanc, de bois clair, de garnitures argentées et la lueur violette de l’éclairage d’ambiance confèrent à l’intérieur une aura aérée et tranquille.

Audi E Concept // Source : Audi

Les écrans sont dotés d’un nouveau système d’exploitation qui affiche les informations essentielles au premier plan et utilise la reconnaissance faciale ainsi qu’un assistant vocal doté d’une intelligence artificielle.

Encore une fois, cet habitacle pourrait être assez proche de celui de série, puisqu’il est loin d’être futuriste. Il tranche toutefois beaucoup avec les intérieurs actuellement en production chez Audi. Un bon signe pour tenter de séduire de nouveaux clients.

Technologies et performances

Le concept E est équipé d’un groupe motopropulseur à double moteur, avec des moteurs électriques sur les essieux avant et arrière, produisant 764 chevaux et 590 Nm de couple. Le break à transmission intégrale accélère de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. Une batterie d’une capacité de 100 kWh permet une autonomie d’environ 700km selon le cycle Chinois CLTC (environ 625 km en WLTP), tandis que l’architecture 800 volts permet au concept d’ajouter environ 350km d’autonomie en seulement 10 minutes.

Static photo, Colour: Morning Haze

Audi indique également que le concept est doté de fonctions d’aide à la conduite semi-autonome capables de gérer la conduite sur autoroute, le trafic urbain et le stationnement automatisé.

L’un des principaux domaines dans lesquels SAIC a apporté son aide est un écosystème technologique établi avec lequel les futurs clients d’AUDI pourront interagir par le biais d’un nouveau système d’exploitation propre à la marque. Ce nouveau système d’exploitation AUDI sera entièrement intégré au smartphone de l’utilisateur et disposera de sa propre boutique d’applications et d’une interaction personnalisée grâce à la reconnaissance faciale. Il disposera également d’un assistant AUDI alimenté par l’IA qui réagira aux commandes vocales.

Prix et disponibilité

Le concept Audi E a été développé conjointement par des équipes allemandes et chinoises et sera introduit en Chine à partir du milieu de l’année 2025. Pas de tarif annoncé pour la model E mais la gamme de prix des concurrentes annoncées dans notre article s’établit autour de 50 000 euros.

La grande question est de savoir si cette voiture sera un jour vendue en Europe. Ce n’est pas impossible, mais cela viendrait marcher sur les platebandes des modèles actuels, comme la toute récente Audi A6 E-Tron.

Notre avis

Selon Audi, les acheteurs de voitures de luxe en Chine diffèrent du reste du monde : ils sont plus jeunes et mieux informés sur la technologie, et leurs attentes en matière de connectivité et de conduite automatisée sont plus élevées. Le concept E lui-même est superbe, les spécifications sont impressionnantes et sa mission est extrêmement claire : prendre le bon chemin en Chine avant qu’il ne soit trop tard.

En bref, on a l’impression d’être en présence d’un produit Zeekr ou Nio, mais avec la notoriété et l’image innovante de la marque historique Audi. On notera que SAIC est un constructeur automobile public chinois fondé en 1955 et actuellement le plus grand des « quatre grands » constructeurs automobiles d’État de Chine, avec des ventes de 5,02 millions de véhicules en 2023.