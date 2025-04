Ce nouvel objectif Canon promet des photos à longue distance… à prix mini

Canon a présenté ce mardi son nouveau télézoom plein format d’entrée de gamme, le Canon RF 75-300mm f/4-5,6. Un objectif qui reprend en grande partie les caractéristiques d’une optique bien connue.

Le Canon RF 75-300mm F4-5.6 // Source : Canon

À bien des égards, les téléobjectifs sont encore l’un des atouts majeurs des appareils photo numériques par rapport aux smartphones. Si les téléphones proposent désormais des modules grand angle, ultra grand-angle ou des zooms x2 très convenables, ils peinent encore à atteindre de longues focales de 125, 200 ou 300 mm avec la même qualité.

C’est dans cette optique que Canon a décidé de proposer un nouveau télézoom pour les possesseurs de boîtiers Canon en monture RF, le Canon RF 75-300mm f/4-5,6.

On a ici affaire à un zoom proposant une longueur focale pouvant aller de 75 mm jusqu’à 300 mm — et de 120 à 480 mm sur un boîtier APS-C — avec une ouverture variable de f/4 à 75 mm et f/5,6 à 300 mm.

Un télézoom compact et accessible

Si ces caractéristiques vous disent quelque chose, c’est bien normal. Il faut dire que Canon proposait déjà une optique zoom similaire pour ses boîtiers reflex en monture EF, le Canon EF 75-300mm f/4-5,5 III. Avec son nouvel objectif, l’idée est avant tout de proposer une version adaptée aux boîtiers hybrides en monture RF, sans avoir à passer par une bague d’adaptation EOS R.

Le Canon RF 75-300mm F4-5.6 // Source : Canon

Du côté des caractéristiques, on a ici affaire à une optique plutôt légère pour un télézoom, en raison de la faible ouverture de l’objectif. Comptez ainsi sur un poids de 507 grammes et une longueur, lorsque le zoom interne est rentré, de 146 mm. L’objectif intègre par ailleurs un diaphragme à sept lamelles, un diamètre de filtre de 58 mm et une mise au point au plus proche à 1,5 avec la longueur focale de 75 mm pour un facteur de grossissement de x 0,25.

Bien évidemment, l’objectif intègre un autofocus, mais il s’agit ici uniquement d’un moteur DC et non pas VCM ou USM. Fait particulièrement intéressant pour une longue focale, il convient de noter que le Canon RF 75-300mm f/4-5,6 n’est pas stabilisé optiquement.

Prix et disponibilité du Canon RF 75-300mm f/4-5,6

Le Canon RF 75-300mm f/4-5,6 sera disponible dès le mois de mai. Il sera proposé en France au prix de 299 euros, soit le même tarif que l’optique équivalent en monture EF.