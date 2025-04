bunq ouvre l’accès à plus de 300 cryptomonnaies dont le Bitcoin, l’Ethereum et le Solana depuis son application mobile

Après Revolut, N26 et BousoBank, une autre banque en ligne vous permet désormais d’investir dans la cryptomonnaie : bunq. La banque en ligne néerlandaise vient de lancer bunq Crypto dans plusieurs pays européens dont la France avec une gamme de plus de 300 cryptoactifs à disposition.

Ce mardi 29 avril, la banque en ligne néerlandaise bunq a annoncé lors de sa conférence Update 28 le lancement d’une nouvelle fonction. Il est désormais possible en France et dans cinq autres pays européens (Belgique, Italie, Espagne, Pays-Bas et Irlande) d’investir dans une gamme de plus de 300 cryptoactifs directement depuis l’application mobile.

bunq lance son offre crypto en partenariat avec Kraken

Bitcoin, Ethereum, Solana… Il est désormais possible d’investir dans ses cryptoactifs dans bunq Crypto, une nouvelle plateforme d’investissement lancée en partenariat avec Kraken. Grâce au savoir-faire de cette dernière, bunq a acquis l’expertise et la sécurité d’une des plateformes spécialisées les plus réputées en la matière. bunq Crypto est pour l’instant disponible dans les pays cités plus haut et vise à s’étendre dans le reste de l’Espace Économique Européen avant de s’envoler pour le Royaume-Uni et les États-Unis.

En plus de rattraper son retard sur la concurrence, bunq motive ce choix par ce sondage réalisé auprès de citoyens européens sur le marché des cryptos : 65 % des personnes interrogées recherchent une plateforme unique pour gérer leurs comptes bancaires, leurs économies et leurs investissements en cryptos. Plus de 50 % souhaitent investir dans les actifs numériques mais pensent que les plateformes existantes ne répondent pas à leurs besoins en termes de simplicité et de sécurité. Un vide que bunq dit pouvoir combler.

Rappelons qu’investir dans les cryptomonnaies n’est pas sans risques : certains cryptoactifs peuvent perdre toute ou une partie de leur valeur. Informez-vous au préalable sur l’actualité et les risques liés aux cryptomonnaies avant d’investir.

Deals, eSIM, cashback… bunq fait d’autres annonces

En plus de bunq Crypto, la banque en ligne a annoncé d’autres nouveautés lors de cette Update 28 à Amsterdam :

bunq Deals : Des promotions exclusives auprès de partenaires tels que LEGO, Surfshark, Notion, Sixt ou encore Booking.com.

Pocket Money : Un sous-compte qui permet aux parents de déposer facilement et régulièrement de l’argent pour leurs enfants.

eSIM : Pour les baroudeurs, il est possible d’obtenir une eSIM via l’application et d’y acheter des Go supplémentaires.

bunq Business : Les utilisateurs de bunq Business peuvent désormais gagner jusqu’à 1 % de cashback sur les dépenses d’entreprise et les dépenses du personnelles du quotidien.