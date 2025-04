Il n’y a pas que Revolut qui pète le feu : cette banque en ligne voit sa croissance s’envoler et se lance à la conquête de l’Ouest

Les banques en ligne ont la cote et malgré un marché très concurrentiel qui a connu son lot de fermetures ces dernières années, certaines affichent un succès insolent. C’est le cas de Revolut, mais aussi de cette banque en ligne qui annonce fièrement une hausse de 65 % de ses bénéfices.

Source : Unsplash

Sur le marché des banques en ligne, c’est une précurseuse. Bunq est un établissement bancaire fondé en 2012 aux Pays-Bas, apparu bien avant Revolut et N26, et aujourd’hui détenteur d’une licence bancaire européenne. Bunq s’est surtout fait connaître pour son côté disrupteur, son discours eco-friendly s’adressant surtout à une jeune clientèle et des services pensés pour les voyageurs. Si elle a longtemps souffert de la concurrence, la deuxième néobanque d’Europe annonce aujourd’hui sa deuxième année de rentabilité.

Une croissance et des profits qui s’envolent

En 2019, Bunq, la banque en ligne des digital nomads, des travailleurs internationaux et d’une clientèle globalement très mobile annonçait une clientèle de 1,2 million de clients. Aujourd’hui, dans son dernier communiqué de presse, la banque en ligne néerlandaise annonce réunir sous sa bannière arc-en-ciel 17 millions d’utilisateurs à travers l’Europe. Aujourd’hui, Bunq se lance à la conquête du Nouveau Monde où elle vise une clientèle de 5 millions d’individus.

Nos utilisateurs ont un mode de vie international et ont besoin d’une banque qui le soit aussi. Au fur et à mesure que nous nous développons, il devient clair qu’ils ont besoin d’une banque qui fonctionne pour eux, où que la vie les mène. Ali Niknam, fondateur et PDG de Bunq

Il n’y a pas que le nombre de clients qui s’envolent, les bénéfices aussi. En parallèle, la banque en ligne annonce une hausse de 65 % de ses bénéfices nets qui passent de 51,6 millions d’euros en 2023 à 85,3 millions d’euros en 2024. La recette du succès ? Une intelligence artificielle baptisée Finn qui a permis à la banque d’économiser 20 millions d’euros nous glisse Bunq. Et non pas en supprimant des postes puisque Bunq compte aujourd’hui 800 employés à temps plein contre 650 en décembre 2024.

Bunq se lance dans l’aventure américaine

Bunq vise depuis quelques temps une expansion au Royaume-Uni et aux États-Unis où elle compte attirer 5 millions de clients. Un projet qui pourrait bientôt se concrétiser, la banque en ligne néerlandaise s’apprêtant à demander une licence bancaire complète au pays de l’Oncle Sam.

La carte bancaire Bunq Travel // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Mais elle a d’abord déposé une demande de licence courtier-négociant auprès de la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) et de la SEC (Securities and Exchange Commission) afin d’obtenir de premiers retours d’utilisateurs. Avec cette licence en poche, Bunq pourra proposer à ses clients d’investir dans des actions et ETF, des fonctionnalités de gestion de trésorerie et fournir des cartes de débit Mastercard.