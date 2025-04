Quelles sont les meilleures banques en ligne pour partir en voyage en 2025 ?

Si vous comptez prochainement partir en vacances, il y a quelques règles à connaître concernant votre banque en ligne. Par exemple, avez-vous souscrit à la bonne assurance ? Votre néobanque applique-t-elle le zéro frais sur les opérations à l’étranger ? Voici l’essentiel à connaître avant de faire les valises.

Rien de plus désagréable que de rentrer de vacances et de constater que des frais « surprises » ont été prélevés. En général, c’est parce que votre compte ne prend pas en charge la gratuité des frais bancaires. Votre banque applique des frais sur les retraits et les paiements, et la facture peut vite grimper en flèche. Pour des vacances dans un de ces pays, nous avons écrit des guides spécifiques :

Alors, que faire pour ne pas faire exploser le coût de ses vacances que ce soit en France ou à l’étranger ? Certaines astuces et alternatives bancaires sont peut-être à envisager, notamment du côté des banques en ligne et des néobanques.

Quelle est la meilleure banque en ligne (ou néobanque) pour partir à l’étranger ?

Nous avons testé de nombreuses banques en ligne et néobanques dans notre comparateur dédié. Même si les offres de banque en ligne tendent à proposer les mêmes avantages concernant les voyages, quelques éléments font la différence. Voici notre sélection des meilleures banques en ligne pour les voyages à l’étranger.

Revolut : l’une des meilleures banques en ligne pour voyager à l’étranger

Revolut propose parmi les meilleurs panels de services pour les voyages à l’étranger. Pour les voyageurs, elle devient intéressante à partir de sa formule Premium à 9,99 euros par mois. On y trouve les paiements gratuits à l’étranger illimités avec jusqu’à 400 euros de retraits sans frais par mois aux DAB à l’étranger, avant de facturer 2 % du montant de retrait. Seule contrainte de taille : les week-end, toutes les transactions sont sont taxées à 1 %.

Bien sûr, plus on monte en gamme, plus ces avantages sont intéressants. La formule Ultra permet par exemple de profiter d’une gamme d’assurances complète, d’effectuer des virements internationaux sans frais et de retirer jusqu’à 2 000 euros par mois dans les DAB du monde entier.

Changer de devises sans frais et profiter d’accès à tarif réduit dans les salons d’aéroport sont de vrais plus, sans compter le système d’épargne des RevPoints permettant d’obtenir des réductions sur les hôtels et les activités. Enfin, Revolut propose les services d’une eSIM dans plus de 100 pays, celle-ci est incluse uniquement dans l’abonnement Ultra avec lequel il est possible d’avoir 3 Go. Du côté des paiements mobiles, les cartes Revolut sont compatibles avec Apple Pay et Google Pay.

Pour ce qui est de l’assurance, Revolut propose une large gamme pour les voyageurs :

Jusqu’à 5 000 euros de couverture pour les annulations, interruptions ou prolongations de voyage.

Jusqu’à 500 euros de couverture pour les voyages retardés ou la perte de documents de voyage.

Jusqu’à 1 000 euros d’indemnisation en cas de dommages aux bagages.

Jusqu’à 10 millions d’euros de remboursement des frais médicaux d’urgence à l’étranger (300 euros pour les soins dentaires).

Jusqu’à 1 million d’euros pour l’assurance responsabilité civile.

Garantie sport et remboursement jusqu’à 2 000 euros de la franchise du véhicule loué.

Enfin, en cas de gros pépin, il vaut mieux avoir un moyen de contacter sa banque en ligne, peu importe où l’on se trouve. Dans le cas de Revolut, il est possible de contacter le support client sur la messagerie de l’application, disponible 24h/24 et 7j/7 dans la FAQ. À savoir que les comptes Premium, Metal et Ultra sont traités en priorité. Il est également possible d’utiliser l’adresse mail support@revolut.com. Enfin, pour bloquer votre carte, il y a la ligne téléphonique automatisée : +37052143608, mais des frais peuvent s’appliquer.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre avis complet sur Revolut.

N26 : la meilleure alternative à Revolut

La néobanque allemande fait partie des pionnières dans son domaine. Elle fut l’une des premières à avoir bousculé un marché des banques en ligne encore trop habitué aux frais bancaires, notamment lors des voyages à l’étranger. N26 propose une offre 100 % en ligne et accessible à toutes les bourses, avec une formule de départ totalement gratuite.

Les autres offres vont de 4,90 à 16,90 euros par mois pour un compte courant et individuel avec un niveau d’assurance et de possibilités variables à l’étranger. Depuis l’année dernière, la banque en ligne allemande propose des comptes avec un IBAN français.

Pour les voyageurs, ce sont les formules N26 You et N26 Metal, respectivement à 9,90 euros par mois et 16,90 euros par mois qui suscitent l’intérêt, notamment parce qu’elles proposent plusieurs assurances voyage :

Une couverture médicale complète en cas d’urgence à hauteur d’un million d’euros. La couverture s’élève également à 250 euros pour les frais dentaires et 2 300 euros pour les frais de transport en urgence.

Jusqu’à 10 000 euros d’indemnisation en cas d’annulation ou de changement de réservation du voyage.

Jusqu’à 500 euros d’indemnisation en cas de retard du voyage ou des bagages. 2 000 euros d’indemnisation en cas de perte des bagages.

Jusqu’à 500 000 euros de couverture si vous êtes reconnu légalement responsable de dommages causés à un tiers ou à ses biens lors d’un voyage.

Il y a également les prestations de base, à savoir les paiements sans frais à l’étranger, et ce illimités et dans n’importe quelle devise. Les clients N26 You et N26 Metal profitent également de retraits sans frais illimités dans les DAB du monde entier. Les clients N26 Standard et N26 Smart peuvent aussi effectuer des retraits dans la devise locale mais doivent payer une commission de 1,7 %.

N26 compte aussi sur son aplication mobile compatible avec les systèmes de paiement mobile comme Apple Pay et Google Pay. On y trouve certains outils utiles tels que la gestion de budget en vue des prochaines vacances ou la géolocalisation des distributeurs automatiques à proximité. Enfin, en cas de perte ou de vol de sa carte, il est possible de la verrouiller immédiatement sur son application.

Pour contacter le support de N26, il y a le livechat ouvert 7j/7 de 7h à 23h ou l’adresse mail support@n26.com. Pour les urgences, il est possible de contacter le service opposition ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h au +33188450239. Enfin, et c’est un avantage sur Revolut, les comptes payants (Smart, You et Metal) ont une ligne téléphonique dédiée pour joindre un conseiller du service client. Les clients Metal ont même une ligne spéciale pour réduire le temps d’attente.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre avis complet sur N26.

Bunq : la banque en ligne pour les voyageurs aisés

La néobanque néerlandaise fait aussi partie de la vague pionnière des premières néobanques du marché. Bunq s’appuie sur une application mobile et une offre complètement en ligne, elle s’est surtout démarquée par son identité eco-friendly avec sa participation dans un programme de reforestation, mais aussi une offre spécifiquement adaptée pour les voyageurs.

Les formules vont de 3,99 euros par mois à 18,99 euros par mois, avec une offre de départ est totalement gratuite. Les comptes payants sont les plus adaptés pour le voyage car les seuls à autoriser les paiements et les retraits illimités en devises étrangères. En revanche, la banque en ligne néerlandaise passe à côté de l’essentiel en proposant l’assurance voyage uniquement aux titulaires d’un compte bunq Elite. Voici ce qu’elle couvre :

Jusqu’à 2,5 millions d’euros pour les frais médicaux urgents.

Jusqu’à 1 million d’euros pour les rapatriements d’urgence.

Jusqu’à 1 000 euros pour les pertes, vols et dommages sur les bagages, documents de voyage et moyens de paiement.

Jusqu’à 3 000 euros pour l’annulation ou l’abréviation d’un voyage.

Jusqu’à 1 million d’euros si votre responsabilité civile est engagée.

Jusqu’à 200 euros pour les frais dentaires urgents.

Jusqu’à 340 euros pour les retards de bagages.

Jusqu’à 250 pour un départ retardé.

100 % de la franchise d’une location de véhicule et jusqu’à 3 000 euros d’indemnisation pour vol ou dommages.

Jusqu’à 1 million d’euros de frais médicaux et de responsabilité civile dans la Garantie Sport Actif.

Au-delà de l’assurance réservée au clients les plus premium, Bunq propose bien d’autres fonctionnalités et outils aux autres comptes concernant le voyage. La banque en ligne propose notamment une eSIM pour économiser sur le roaming, un outil de conversion des devises, de gestion de budget, de recommandations de la communauté bunq. Enfin, l’application propose un petit guide des bonnes pratiques financières à l’étranger, par exemple, les coutumes sur le pourboire en fonction des pays.

Pour ce qui est de contacter le service client de Bunq, il y a le chat sur l’application et le mail support@bunq.com. Une hotline est aussi mise à disposition en cas d’urgence au numéro +31208083666.

Afin de vous faire une idée plus large de la néobanque, nous vous conseillons de lire notre avis sur Bunq.

Et du côté des banques en ligne plus traditionnelles ?

BoursoBank (ex-Boursorama) : une bonne banque en ligne pour les vacances, mais pas que !

BoursoBank est connue comme étant la banque en ligne préférée des français avec plus de 7 millions de clients. Filiale de la Société Générale, elle profite d’une grande légitimité sur ce marché. Elle propose trois formules (Welcome, Ultim et Metal) allant de 0 à 9,90 euros par mois, ainsi qu’une offre Freedom pensée pour les adolescents.

Dans le cas d’un compte spécifique pour vos vacances et voyages, ou même pour un compte plus régulier, nous vous conseillons de vous tourner vers la carte BoursoBank Metal à 9,90 euros par mois (5,90 euros par mois en se contentant d’une carte virtuelle). Il s’agit certes de la carte la plus chère, mais elle l’est beaucoup moins par rapport aux formules premium de certains concurrents, et c’est de loin la plus pratique.

Il s’agit de la seule carte à proposer les paiements mais aussi les retraits en devises gratuits et illimités. Elle propose surtout une gamme d’assurance complète pour les voyages, et c’est tout :

Jusqu’à un million d’euros de frais médicaux à l’étranger.

Jusqu’à 700 euros pour les soins dentaires d’urgence.

Jusqu’à 10 000 euros en cas d’annulation ou de modification de voyage.

Jusqu’à 1 800 euros pour les pertes, vols et dommages sur les bagages.

Jusqu’à 50 000 euros pour le remboursement d’une franchise d’un contrat de location de véhicule.

Jusqu’à 4,5 millions d’euros si votre responsabilité civile est engagée.

Jusqu’à 1 500 euros en cas d’annulation des billets.

Pour gérer son compte et toutes les interactions avec la banque, tout se passe via l’application BoursoBank. Cette dernière est disponible sur Android et iOS, et est l’une des plus fournies en fonctionnalité. On peut par exemple compter sur plusieurs systèmes de paiement mobile : Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay et Wero (ex-Paylib).

Concernant l’expérience globale, l’ensemble est très réactif et les options de sécurité sont très pratiques à l’instar de l’ouverture via empreinte digitale ou le blocage du compte via une simple option en cas de perte ou de vol de la carte.

D’ailleurs, avant de partir à l’étranger, il ne faut pas oublier de déclarer ce voyage dans les onglets Paramètres et Sécurité. Cela évite les blocages de paiement par votre banque qui peut confondre vos achats avec des virements frauduleux. Cette déclaration se fait au maximum 90 jours à l’avance pour un voyage qui peut durer au maximum 60 jours et dans 5 pays max sur la même période déclarée.

Pour contacter le service client, tout se passe dans la rubrique « Aide et Contact » sur l’application. Le support est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h45 à 16h30. S’il s’agit d’une urgence, vous pouvez demander à être rappelé immédiatement par un conseiller ou alors bloquer votre carte directement sur l’application si celle-ci a été volée ou perdue.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre avis complet sur BoursoBank.

Fortuneo : le champion des gros voyageurs

Fortuneo est l’une des banques en ligne « classiques » les plus prisées en France aux côtés de BoursoBank ou Hello bank!. Elle compte sur son expérience de banque traditionnelle étant elle-même une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa*. Fortuneo propose trois cartes (Fosfo, Gold CB et World Elite CB), sans frais dans les faits mais la dernière demande toutefois un revenu mensuel de 4 000 euros net pour y prétendre.

Dans le cas d’un voyage, la Fosfo Mastercard propose déjà une couverture intéressante en termes d’assurance, mais pour être tranquille d’esprit, mieux vaut se diriger au moins vers la Gold CB Mastercard qui requiert un revenu net mensuel de 1 800 euros. Sachez par ailleurs qu’il est possible d’obtenir une carte American Express via Fortuneo mais les indemnisations ont l’air moins intéressantes qu’avec les cartes Mastercard. Voici quelques indemnisations prévues avec une carte Gold (nous ne parlerons pas de la World Elite, réservée à une population aisée, mais voici les garanties) :

Jusqu’à 310 000 euros par accident de voyage.

Jusqu’à 5 000 euros pour annulation/report/interruption de voyage.

Jusqu’à 2 millions d’euros si votre responsabilité civile est engagée à l’étranger.

Jusqu’à 155 000 euros de frais médicaux à l’étranger.

Les frais réels d’un rapatriement d’un assuré et de son accompagnant.

Concernant la santé à l’étranger, Fortuneo se charge même d’acheminer vos médicaments, lunettes, lentilles ou encore prothèses auditives sur votre lieu de vacances, et ce sans frais !

Concernant les paiements et les retraits à l’étranger, ils sont gratuits dans toute les formules. Il est également possible de s’appuyer sur plusieurs systèmes de paiement mobile : Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay et Garmin Pay. L’application Fortuneo mise également sur l’ergonomie et la praticité, où que vous soyez. On peut notamment compter sur quelques fonctionnalités pratiques telles que les cartes virtuelles, la possibilité d’effectuer des virements instantanés ou même d’ajouter des comptes externes à l’application.

Enfin, s’il y a besoin de contacter la banque pour une urgence quelconque, une ligne téléphonique au 02 98 00 29 00 est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h. Il y a également la messagerie sécurisée de l’application. En cas de perte ou de vol des moyens de paiement, il est possible de faire opposition à sa carte sur l’application. Fortuneo conseille également d’appeler son Centre d’opposition au +332 98 28 42 28.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre avis complet sur Fortuneo.

Quels sont les réflexes à adopter avec sa banque avant de partir en voyage ?

Quelle que soit la banque, banque en ligne ou néobanque, il est nécessaire de suivre certaines recommandations avant de partir, le tout afin de remédier à toute éventualité et éviter de se retrouver devant le fait accompli.

Prévenir sa banque

C’est surtout dans le cas d’une banque traditionnelle que cela peut s’avérer utile. Prévenir son conseiller bancaire d’un départ à l’étranger lui permettra de mieux réagir sur d’éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer sur place. Cela peut aussi éviter un blocage de votre carte, la banque pouvant croire à un vol à cause d’achats effectués à l’étranger. De plus, certaines banques ne proposent pas la gratuité des frais sur les achats et retraits ; il est donc nécessaire de contacter sa banque pour éventuellement souscrire à une option internationale.

Vérifier la présence de frais bancaires avant de partir

C’est souvent la douche froide une fois le voyage passé pour de nombreux bénéficiaires de comptes bancaires ne proposant pas la gratuité, même partielle, des opérations bancaires effectuées depuis l’étranger, notamment pour les paiements et les retraits. Si la plupart des banques en ligne ou néobanques proposent cet avantage dans leur offre de base, ce n’est pas le cas de toutes et surtout de toutes les cartes. Pensez alors à vérifier si votre carte vous fait bénéficier de cette option avant de partir. Dans le cas contraire, contactez votre banque pour en profiter et éviter les déconvenues une fois à la maison.

Cela peut paraître anodin, mais il est possible que vous ne puissiez pas utiliser votre carte en voyage à cause de sa date de péremption. En général, la durée de validité d’une carte est de 2 à 3 ans, il sera dommage que celle-ci vienne à être tout à coup inutilisable pendant vos vacances, non ?

Vérifier les assurances voyages de votre carte

Ce sont en général les organismes émetteurs de cartes bancaires comme VISA, Mastercard ou American Express qui délivrent les assurances spécifiques aux voyages comme la perte ou le vol de cartes ou de bagages. Cela peut aussi prendre en compte les retards de vol ou, plus important encore, la prise en charge médicale si un accident survient sur place. Pensez donc à bien vérifier les assurances incluses avec votre carte afin de partir l’esprit tranquille. N’oubliez pas que certaines banques proposent des assurances complémentaires comme la perte, le vol ou la casse de véhicules, de smartphone ou de matériel informatique. C’est notamment le cas chez BoursoBank (ex-Boursorama).

Vérifier en amont que sa carte soit acceptée sur place

Si la majorité des terminaux de paiement sont compatibles avec les cartes VISA, Mastercard ou autres organismes plus minoritaires, il est possible que dans le pays dans lequel vous vous rendez, ces dernières ne soient pas prises en compte. Il est aussi possible que la majorité des transactions s’effectuent en argent liquide. Dans ce cas, veillez à vous renseigner en amont sur la façon dont les locaux effectuent leurs transactions, cela peut vous éviter de vraies déconvenues une fois à la caisse d’un magasin.

Modifier les plafonds de retraits et de paiement

Sans doute l’un des conseils les plus importants : pensez à bien vérifier si votre carte propose des plafonds compatibles avec votre consommation sur place. Si le retrait d’espèces est la norme, vous pouvez facilement vous retrouver bloqué devant un distributeur de billets. Avec la plupart des banques, vous pouvez effectuer un changement, même temporaire, de plafond de retrait ou de paiement. Autrement, vous pouvez contacter votre banque afin d’opérer ce changement.

Les banques en ligne avec « options internationales » sont-elles recommandables ?

Ce que l’on nomme les « Options Internationales » ou « Option Travel » sont le plus souvent proposées par les banques traditionnelles. Elles prennent en général la forme d’un forfait mensuel en plus du prix de la carte et permettent de régler des achats sans frais à l’étranger quand une offre n’en dispose pas de base.

Les banques mettent en avant le fait que la souscription à ce genre de service permettent d’amortir rapidement les frais sur des règlements effectués à l’étranger, quel que soit le pays, surtout dans ceux où le paiement en espèces est largement répandu. Il faut cependant bien définir ses besoins avant de souscrire, car ces options limitent souvent le nombre de retraits et de paiements éligibles.

Si l’on prend, par exemple le cas de la SG, l’option internationale est proposée sans engagement à partir de 10 euros par mois (pour les 30 ans et plus) mais ce dernier limite à seulement 6 paiements par carte.

L’option Internationale de la SG propose trois paliers de souscription.

Banques en ligne : notre comparateur

Si vous souhaitez en savoir plus sur les banques en ligne disponibles sur le marché français et choisir la bonne pour organiser vos vacances ou vos voyages, consultez notre comparateur dédié ci-dessous.

