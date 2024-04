Vous prévoyez un voyage en Chine et vous souhaitez savoir comment vous allez pouvoir dépenser votre argent ? Voici nos conseils pour éviter les mauvaises surprises et les meilleures banques pour éviter les frais lors de vos achats.

Vous souhaitez savoir comment vous allez pouvoir utiliser votre argent lors d’un prochain voyage en Chine ? La façon dont vous allez le dépenser, la gestion des espèces, le change, mais surtout l’utilisation des applications de paiement les plus utilisées dans le pays sont des questions sur lesquelles il est important de se pencher avant le départ pour ne pas se retrouver perdu une fois sur place. Dans cet article, on vous donne les bonnes pratiques et les solutions bancaires les plus adaptées.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures banques en ligne pour partir en voyage ?

Puis-je payer avec ma carte française en Chine ?

Si vous disposez d’une carte avec la gratuité des paiements à l’international (incluant la Chine) pour éviter les frais et les commissions bancaires sur les paiements hors Europe, alors vous pourrez bien évidemment utiliser votre carte bancaire dans les commerces acceptant les cartes Visa, Mastercard, American Express, etc. Vérifiez bien avant de partir auprès de votre banque que ce soit bien le cas.

Est-ce mieux de payer par carte ou en cash en Chine ?

Comme dans de nombreux pays asiatiques, il est souvent préférable d’utiliser une combinaison de paiement par carte et en espèces en Chine. Les cartes de crédit internationales sont acceptées dans les zones urbaines et touristiques, mais il est tout de même rare de croiser des terminaux compatibles VISA ou Mastercard dans les zones moins densément peuplés. Dans les endroits moins urbanisés et les marchés locaux, l’argent liquide est généralement plus pratique, et certains l’acceptent exclusivement. Cependant, comme nous allons le voir dans les prochaines lignes, la Chine a largement développé son système de paiement mobile exclusif au pays.

Les meilleures banques en ligne La meilleure banque en ligne Hello bank! 50€ offerts + Offre Prime à 1€/mois pendant 6 mois Découvrir La banque la moins chère BoursoBank (ex-Boursorama) Jusqu'à 80 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec le code BBK80 Découvrir La banque la plus moderne BforBank Jusqu'à 80 € de prime à l'ouverture d'un compte Découvrir Toutes les banques en ligne

Attention aux prix hors taxes

En Chine, les prix affichés sont habituellement TTC, et les taxes ne sont pas cachées. Néanmoins, dans certains petits commerces ou marchés locaux, il peut être utile de confirmer si le prix annoncé inclut la taxe. Il est recommandé de clarifier ce point avant de finaliser une transaction pour éviter toute confusion sur le montant réel à payer.

Comment faire du change Euros vers le Yuan ?

En France, vous pouvez effectuer un change d’euros vers le yuan chinois dans les bureaux de change, les banques, ou même auprès d’agences spécialisées. Avant de partir, assurez-vous de comparer les taux de change et les frais associés pour obtenir la meilleure offre. En général, les meilleurs taux se trouvent dans les grandes villes, dans les établissements spécialisés, mais aussi sur internet avec des sites comme Wise ou Xe.com.

À votre arrivée en Chine, les aéroports internationaux disposent généralement de bureaux de change où vous pourrez convertir vos euros en yuans. Toutefois, les taux de change à l’aéroport peuvent être moins avantageux, il est donc conseillé de changer une petite quantité à l’aéroport et de faire le reste dans des banques ou des bureaux de change en ville pour obtenir des conditions plus favorables. Certaines grandes villes chinoises ont également des distributeurs automatiques de billets qui acceptent les cartes internationales, facilitant l’accès à de l’argent liquide en yuans.

L’utilisation de WeChat Pay, AliPay, etc. : un quasi indispensable

Depuis maintenant quelques années, il n’est quasi plus envisageable d’aller en Chine sans avoir de compte WeChat avec WeChat Pay ou encore de compte Alipay. Le cas de WeChat est sans doute un peu plus parlant tant son utilisation et son écosystème sont aussi indispensables sur place que le simple fait d’avoir une carte d’identité. Notez que les plateformes de paiement occidentales comme Google Pay ou Apple Pay ne sont pas utilisées en Chine.

WeChat est une application tout-en-un qui va au-delà de la simple messagerie instantanée comme WhatsApp, Signal ou Telegram. Outre les conversations, elle propose des fonctionnalités telles que les appels vidéo, la gestion des réseaux sociaux locaux, les marketplaces, mais aussi et surtout les services financiers avec WeChat Pay.

Ce dernier est presque indispensable en Chine en raison de son ubiquité dans la vie quotidienne : il est utilisé pour payer des achats, commander des repas, réserver des taxis, et bien plus encore. Son intégration complète de services en fait un outil essentiel pour la navigation efficace de la vie urbaine chinoise, au point même que de nombreux commerçants acceptent les transactions uniquement via WeChat Pay ou Alipay (qui est une solution de paiement similaire).

Comment créer un compte WeChat et lier sa carte bancaire française ?

WeChat étant une application internationale, il sera nécessaire de se créer un compte en amont et de lier sa carte bancaire. La liaison d’une carte bancaire française est possible, mais elle limite tout de même certaines utilisations sur place, notamment le fait d’ajouter de l’argent sur le portefeuille WeChat Pay ou sur des paiements plus complexes comme les abonnements ou certains services locaux comme les enveloppes rouges.

Il y a tout de même un élément d’importance à connaitre : il est nécessaire de se faire parrainer par un utilisateur de l’application d’au moins six mois qui devra scanner le QR Code de votre compte pour que ce dernier puisse s’activer. Sans ceci, vous n’aurez pas la possibilité d’utiliser WeChat.

Voici la marche à suivre :

Téléchargez l’application WeChat sur Google Play ou sur l’App Store d’iOS et créez un compte. Sélectionnez sur l’option « Moi » en bas de l’écran à gauche. Sélectionnez « Services » puis l’option « Portefeuille ». Choisissez « Cartes bancaires » et cliquez sur « Ajouter une carte bancaire ». Renseignez les informations de votre carte et payez la préautorisation de 0,05 $ pour vérifier la validité du compte. Il vous sera demandé un document d’identité, notamment une copie de passeport.

WeChat Télécharger gratuitement

Comment créer un compte Alipay et lier sa carte bancaire française ?

Alipay est une application bien plus adaptée pour les voyageurs et ressemble bien plus à une plateforme de paiement à la PayPal dans le sens où elle ne demande pas de parrainage pour activer un compte. Il n’y a pas de limite particulière dans son utilisation, mais elle conviendra uniquement pour les paiements de biens et services en Chine. Voici la marche à suivre pour lier sa carte bancaire française à son compte Alipay :

Téléchargez l’application Alipay sur le Google Play ou sur l’App Store d’iOS et créez un compte. Une fois le compte créé et vérifié via passeport, sélectionnez la section « Wallet » ou « Portefeuille » puis ajoutez votre carte. Entrez les numéros de votre carte bancaire et vérifiez auprès de votre banque l’association via la préautorisation de 0,05 $. Votre carte bancaire est alors liée à votre compte Alipay.

Comment utiliser WeChat Pay ou Alipay dans les commerces chinois ?

L’utilisation de ces deux applications sur place diffère d’un Google Pay ou d’un Apple Pay. Pas de NFC : le commerçant génère un QR code unique pour la transaction. Il faudra ainsi scanner ce dernier via l’application et valider le montant de la transaction apparaissant à l’écran. Le commerçant et vous recevez une notification de paiement réussi.

Quelles sont les banques à privilégier pour partir en Chine ?

La plupart des comptes que vous pourrez créer auprès des banques en ligne ou traditionnelles en France proposent aujourd’hui des cartes avec du « zéro frais » sur les paiements et les retraits de devises à l’international. Cependant, si vous possédez un compte depuis un moment, vous devrez sûrement demander l’ajout d’une « option internationale » payante pour la durée de votre voyage, c’est notamment le cas dans les banques traditionnelles.

Si vous souhaitez vous rendre en Chine, nous vous conseillons les banques suivantes.

Revolut

Revolut est un acteur majeur ayant une influence forte sur le marché des banques en ligne et plus particulièrement des néobanques. À l’origine banque britannique, Revolut s’est adapté aux conditions du Brexit en s’exportant en Lituanie, mais a fait en sorte récemment de pouvoir proposer à sa clientèle française un IBAN FR. Du côté des offres, Revolut propose quatre types de cartes, dont une entièrement gratuite.

Les tarifs sont globalement très avantageux avec des cartes payantes allant de 2,99 à 13,99 euros mensuels.

Dans tous les cas, aucuns frais de tenues de compte ne sont demandés et les paiements par carte sont gratuits et illimités à l’étranger, y compris en Chine. Attention cependant, les retraits de devises sont tout de même plafonnés en fonction de la carte sélectionnée, nous vous conseillons de vous tourner vers la carte Metal pour bénéficier du plafond le plus haut possible. Les cartes délivrées sont VISA ou Mastercard avec un niveau d’assurance sur les voyages proportionnel à celui du compte sélectionné.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Revolut.

Revolut Télécharger gratuitement

Fortuneo

L’ensemble des offres de Fortuneo Banque proposent du zéro frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire partout dans le monde, et ce, sans limite de montant. Ce qui en fait naturellement l’une des meilleures banques en ligne à recommander pour un voyage en Chine.

Les cartes certifiées Mastercard disposent de toutes les garanties voyages de l’organisme comme l’assistance médicale et rapatriement et l’assurance accident de voyage.

Pour les voyageurs, les avantages à posséder un compte Fortuneo sont nombreux. Tout d’abord, il y a la gratuité de la carte, quelle que soit celle que vous choisirez. Gardez toutefois en tête la nécessité d’un dépôt initial minimum et la justification d’un revenu mensuel.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Fortuneo.

Fortuneo Télécharger gratuitement

BoursoBank

Avec son changement de nom, BoursoBank (ex-Boursorama Banque) souhaite ancrer son avance dans le milieu des banques en lignes en France.

Dans les deux formules haut de gamme, seule la carte Metal donne accès à plus d’avantages tels que les paiements et retraits gratuits à l’étranger de façon illimitée et les assurances premium incluses, ce qui est un atout certain pour voyager en Chine. En revanche, son accès est plus contraignant puisqu’il faut pouvoir justifier un certain niveau de revenu et pouvoir faire un dépôt initial de 500 euros. Globalement, les tarifs de Boursorama sont parmi les moins chers, il y a très peu de frais cachés et une vraie gratuité des services.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur BoursoBank.

BoursoBank (Boursorama Banque) Télécharger gratuitement