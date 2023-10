BoursoBank : quels sont les frais bancaires de cette banque en ligne ?

Vous souhaitez ouvrir un compte chez BoursoBank (qui était avant Boursorama Banque), mais vous cherchez à mieux connaître les tarifs et les frais éventuels ? Voici tout ce que vous devez savoir.

BoursoBank (anciennement Boursorama Banque) est l’une des banques en ligne les plus populaires en France, sans doute lié au fait qu’elle dispose de nombreux produits bancaires, mais surtout que son offre de cartes bancaires est très économique. En effet, la banque en ligne appartenant au groupe Société Générale ne propose que très peu de frais sur les opérations courantes, que ce soit en France ou à l’étranger. Néanmoins, sa grille tarifaire comporte quelques éléments qu’il faut connaître avant de se lancer.

Comment ouvrir un compte chez BoursoBank ?

Il est possible d’ouvrir un compte chez BoursoBank via l’application mobile ou en passant par le site internet de la banque. Nous vous conseillons de le faire depuis l’application, la procédure étant plus simple et rapide.

Voici les conditions requises pour ouvrir un compte chez BoursoBank :

Avoir 18 ans

Domicilier en France

Ne pas être interdit bancaire

Être déjà titulaire d’un compte bancaire en France

Dans tous les cas, il faudra fournir quelques informations personnelles après avoir signé un premier contrat électronique.

Une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport, carte de séjour, etc.).

(carte d’identité, passeport, carte de séjour, etc.). Un justificatif de domicile (facture d’électricité, de gaz ou d’eau, avis d’imposition, facture internet ou mobile, etc.).

(facture d’électricité, de gaz ou d’eau, avis d’imposition, facture internet ou mobile, etc.). Un RIB (celui que vous détenez déjà dans une autre banque à votre nom), ce dernier doit provenir d’une banque située en Europe, en Suisse, au Royaume-Unis ou dans les DOM.

Une fois ceci fait, vous n’aurez alors qu’à effectuer un premier virement de 50 à 300 euros (en fonction de l’offre choisie) sur votre compte nouvellement créé pour y avoir pleinement accès. La carte que vous avez choisie lors de la création du compte vous sera livrée dans un délai de 72 heures.

BoursoBank : les cartes et leurs tarifs

BoursoBank propose des comptes courants gratuits assortis de cartes bancaires Visa (sous conditions). Trois offres de cartes bancaires sont proposées et sont accessibles via des prérequis progressifs. Voici le récapitulatif de ces cartes.

Carte Bousobank Freedom : carte bancaire classique (réservé aux 12-17 ans).

Carte Bousobank Welcome : carte bancaire classique sans condition de revenu.

Carte Bousobank Ultim : carte VISA Premier avec conditions de revenu.

Carte Bousobank Metal : carte VISA Premier avec conditions de revenu.

Freedom Welcome Ultim Metal tarif mensuel Gratuit Gratuit Gratuit* 9,90 € /mois Dépôt initial Aucun 50€ 300€ 300€ Type de débit immédiat immédiat immédiat et différé immédiat et différé Retraits et paiements euros Gratuits Gratuits Gratuits Gratuits Conditions de revenus aucun aucun débit immédiat : aucun

débit différé : 1500€/mois débit immédiat : aucun

débit différé : 2500€/mois Retraits à l'étranger 1,69% par retrait 1/Mois gratuit puis 1,69% au-delà 1/Mois gratuit puis 1,69% au-delà Gratuit et illimités Paiements à l'étranger Gratuits Gratuits Gratuits Gratuit et illimités Plafond de paiement 1500€ /mois 5 000€ /mois



20 000€ /mois 50 000€/mois Plafond de retrait 200€ /mois

100€/ semaines 400€/semaines 2 000€/ semaine 3000€/ semaine Virements internationaux uniquement en France avec un plafond de 500€ /mois 0,1% avec 20€ minimum 0,1% avec 20€ minimum Gratuit et illimités Découvert autorisé Non Oui (après 3 mois d'ancienneté) Oui (après 3 mois d'ancienneté) Oui (après 3 mois d'ancienneté) Garanties VISA Garanties Visa Classic Garanties Visa Classic Garanties premium carte Visa Premier Garanties premium carte Visa Premier Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais

Toutes ces offres sont éligibles aux autres produits d’épargnes bancaires de BoursoBank comme le livret A, le LDDS ou l’assurance-vie.

De plus, BoursoBank facilite grandement le changement de banque avec son service de mobilité bancaire baptisé Easymove, ce dernier permettant aussi de toucher un maximum de prime de bienvenue une fois souscrit.

BoursoBank : Les frais bancaires sur les opérations courantes

BoursoBank n’est effectivement pas une banque proposant des tarifs prohibitifs, ses cartes étant gratuites sous conditions et les frais d’opération étant gratuits la plupart du temps. Cela comporte notamment les frais de tenue de compte, les opérations par carte en euro et en devise, le renouvellement de la carte bancaire, l’émission et la réception de virement SEPA ou en devise ou encore la demande et l’envoi de chéquier.

La banque en ligne compte tout de même une grille tarifaire comprenant des frais qui peuvent varier en fonction des opérations, des irrégularités et des incidents. Voici la liste des frais bancaires les plus courants.

Retrait à l’étranger (hors zone euro) : 1,69 % (une opération gratuite par mois).

(une opération gratuite par mois). Frais pour déclaration à la Banque de France d’une décision de retrait de carte bancaire : 25 euros.

Frais d’intervention pour insuffisance de couverture ou débit d’espèces sur compte d’instruments financiers : 10 euros.

Refabrication d’une carte bancaire : 10 euros (50 euros pour la carte métal).

(50 euros pour la carte métal). Duplicata de relevé de compte : 12 euros.

Émission d’un virement : 5 euros.

Commande de chéquier : 5 euros.

Augmentation du plafond de carte bleue : 5 euros.

Il est à noter que BoursoBank ne délivre aucuns frais concernant l’utilisation des paiements mobiles comme Google Pay, Apple Pay ou Samsung Pay, avec lesquels la banque est compatible.

Vous pouvez également vous référer à la brochure tarifaire complète de BoursoBank.

BoursoBank : les frais en cas de découvert

BoursoBank accorde une autorisation de découvert pour l’ensemble de ses comptes avec une carte bancaire — hors offre Freedom. Voici les montants de découvert autorisés en fonction de la carte bancaire.

Welcome : 100 euros.

Ultim : 500 euros.

Ultim Metal : 1 000 euros.

Dans le cas d’un découvert autorisé, BoursoBank facture des agios (intérêts débiteurs liés au découvert) avec un taux de 7 % quotidien. La banque ne facture pas de commissions d’intervention comme la plupart des banques en ligne.

Les agios se calculent de la manière suivante chez BoursoBank :

(Taux /nombre de jours par an) x montants du découvert x nombre de jours de découvert.

Exemple pour un découvert autorisé de 500 euros pendant une semaine : (7 %/365) x 500 x 7 = 0,67 euro.

Pour les découverts non autorisés, c’est-à-dire au-delà des montants autorisés, BoursoBank facture des agios à un taux de 16 %, de plus, des frais peuvent s’ajouter en fonction d’incidents de paiement.

Frais de rejet de prélèvement : 20 euros.

Frais de rejet de chèque si chèque de moins de 50 euros : 30 euros.

Frais de rejet de chèque si chèque de plus de 50 euros : 50 euros.

Frais de commission d’intervention : gratuit.

Frais de lettre d’information : gratuit.