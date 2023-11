Vous souhaitez ouvrir un compte chez Fortuneo, mais vous cherchez à mieux connaître les tarifs et les frais éventuels ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Avec Boursobank et Hello Bank, Fortuneo est la troisième banque en ligne française comptant le plus de clients. Si elle se destinait auparavant à un public plutôt aisé, la banque a su faire varier son offre pour rendre ses comptes avec carte plus attractifs et surtout très avantageux dans le cadre d’un compte principal. Cependant, même si l’offre globale de la banque reste attractive, elle n’est pas dépourvue de frais.

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque Jusqu'à 100 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec le code BRS100 Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! Jusqu'à 180€ offerts : 80€ pour toute 1ère ouverture de compte + 100€ en cas de mobilité bancaire Découvrir La banque la plus moderne Fortuneo Jusqu'à 160 € offerts en utilisant le code FTN1023 Découvrir Toutes les banques en ligne

Comment ouvrir un compte chez Fortuneo ?

Ouvrir un compte Fortuneo peut se faire en quelques minutes. La procédure peut s’effectuer en ligne ou depuis l’application mobile. Il vous sera demandé de renseigner l’offre désirée et de remplir un questionnaire d’information. Il faudra ensuite fournir les pièces justificatives et effectuer un premier versement de minimum 300 euros (correspondant à l’offre Fosfo Mastercard).

Fortuneo : les cartes et leurs tarifs

Fortuneo cultive son identité de banque en ligne en n’appliquant aucuns frais de tenue de compte. Il y a même très peu de frais cachés et la grille des tarifs généraux est assez claire là-dessus. Cependant, cela ne veut pas dire que certaines opérations ne donnent pas lieu à des frais. Soulignons, par exemple, le fait qu’il faille utiliser sa carte au moins une fois par mois sous peine de recevoir des frais :

3 euros par mois pour la carte Fosfo Mastercard ;

9 euros par mois pour la carte Gold CB Mastercard.

Au plus haut palier, la carte World Elite Mastercard est bien gratuite, mais demande un versement de 4 000 euros par mois sur le compte, autrement une pénalité de 50 euros par trimestre est appliquée.

Outre la possibilité de souscrire des comptes communs, Fortuneo est l’une des seules banques en ligne à proposer à ses clients la possibilité d’obtenir une carte American Express sous étude de dossier. Les clients American Express bénéficient d’offres de remboursement, de décalages des paiements et d’un niveau assurantiel supplémentaire.

Fosfo Mastercard Gold CB Mastercard World Elite CB Mastercard Prix Gratuit Gratuit Gratuit Dépôt initial 300€ 1800€ 4000€ Type de débit débit différé débit différé débit différé Conditions de revenus aucun 1800€/ mois 4000€/mois Paiement à l’étranger Gratuit et illimités Gratuit et illimités Gratuit et illimités Retraits à l’étranger Gratuit et illimités Gratuit et illimités Gratuit et illimités Plafond de paiement 2000€/jours et semaine 2000€/jours et semaine 3000€/jours et semaine Plafond de retrait 500€/semaine 1000€/semaine 1600€/semaine Virement international Gratuits en zone SEPA



23€ en émission/ 12€ en émission hors zone SEPA Gratuits en zone SEPA



23€ en émission/ 12€ en émission hors zone SEPA Gratuits en zone SEPA



23€ en émission/ 12€ en émission hors zone SEPA Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais

Toutes les offres sont éligibles aux autres produits d’épargnes bancaires de Fortuneo comme le livret A, le LDDS ou l’assurance-vie.

Fortuneo : Les frais bancaires sur les opérations courantes

Frais d’inactivité du compte : 3 euros par mois avec l’offre Fosfo Mastercard

Frais de virement (zone SEPA) : gratuit (mais 5 euros si réalisé par un conseiller en ligne)

Frais de virement (hors SEPA) : 0,1 % du montant du virement

Nouvelle transmission du code confidentiel de la carte sur l’application mobile : 7 euros (30 euros si envoi par courrier)

Commission de change sur virement en devise : 1 % sur le taux de change

Frais de réception de virement en devise : 12 euros

Virement instantané : 1 euro

Frais d’opposition sur chèque : 27 euros

Réédition d’un code secret de carte bancaire : 10 euros

Comme pour d’autres banques en ligne, chez Fortuneo, il n’y a aucuns frais concernant l’utilisation des paiements mobiles comme Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay avec lesquels la banque est compatible.

Fortuneo Télécharger gratuitement

Fortuneo : les frais en cas de découvert

Fortuneo propose une autorisation de découvert pour tous les comptes. Ce dernier se limite aux taux nominaux annuels (TAEG) actuellement en vigueur de 7 % pour un découvert autorisé et de 16 % pour un découvert non autorisé. Ceci correspond peu ou prou aux taux pratiqués par les autres banques sur le marché.

Exemple pour un découvert autorisé de 500 euros pendant une semaine : (7 %/365) x 500 x 7 = 0,67 euro. Ce sont les mêmes taux appliqués chez Boursobank.

D’autres frais d’incident sont présents, mais restent plafonnés par la banque :

Frais de rejet de prélèvement : 20 euros.

Frais de rejet de chèque si chèque de moins de 50 euros : 30 euros.

Frais de rejet de chèque si chèque de plus de 50 euros : 50 euros.

Frais de commission d’intervention : gratuit.