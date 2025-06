Revolut lance ses premiers distributeurs automatiques en Espagne, bientôt la France ?

La célèbre banque en ligne vient d’officialiser le lancement de ses distributeurs de billets au look futuriste qui permettront également de récupérer des cartes.

Revolut lance ses premiers DAB en Espagne. // Source : Revolut

Revolut compte aujourd’hui 55 millions de clients dans le monde dont plus de 5 millions en France. Un nombre de clients toujours plus important qui pousse la banque en ligne à s’implanter physiquement à l’aide de distributeurs automatiques. Après la fuite de premiers visuels, Revolut officialise ses distributeurs au look futuriste. Pour sa phase d’expérimentation, Revolut a choisi l’Espagne, pays européen dont 60% des paiements en point de vente sont effectués en espèces, selon la Banque d’Espagne.

Une machine à double emploi

Pour le moment, ce sont 50 distributeurs qui seront répartis entre Madrid et Barcelone. Plus qu’un simple distributeur automatique de billets (DAB), Revolut entend créer des points de contacts à destination de nouveaux clients. En effets, ces DAB permettront aussi de distribuer des cartes de paiement en créant un compte directement depuis la machine.

Les distributeurs automatiques de Revolut se démarquent par leur apparence. // Source : Revolut

Pour l’occasion, ces DAB bénéficient d’un écran tactile de 32 pouces, supportent 24 langues dont le français et possèdent des fonctionnalités d’accessibilités.

Les clients Revolut, eux, pourront bénéficier de retraits sans frais supplémentaires, qu’ils soient nationaux, intra-UE ou internationaux. Ils profiteront également de taux de change identiques à ceux de l’application. Les autres clients pourront également les utiliser « moyennant des frais compétitifs » que la banque en ligne n’a pour le moment pas détaillé.

Un déploiement progressif

Pour le moment réservés à Madrid et Barcelone, de nouveaux distributeurs seront déployés à Valence et Malaga, portant le tout à un total à 200 machines dans le pays.

Selon Manjot Bhatia, associé opérationnel chez Revolut, ce lancement « marque une étape clé ». Elle prévoirait d’étendre ce déploiement à d’autres pays européens dès 2026. La France qui est l’un de ses meilleurs marchés européens y aura sûrement droit une fois passée la phase d’expérimentation.