Test Nacon Revolution X Unlimited, la manette personnalisable de A à Z

Plusieurs manettes se tirent la bourre sur le haut de gamme des manettes PC / Xbox. Les différentes références se placent autour du seuil des 200 €. La manette signée Razer, la Wolvervine V3 Pro le dépasse carrément de 30 euros. Toutefois, Nacon n’a pas fait ce choix, en restant sous le seuil fatidique, tout en proposant une autre vision d’une manette haut de gamme pour les gamers.

Cette vision s’articule autour d’une proposition de personnalisation poussée et d’un ensemble de fonctionnalités très utiles. Du design à la prise en main, en passant par un écran intégré, la manette fait la part belle à l’expérience utilisateur personnalisée plutôt qu’à un choix imposé aux gamers.

Fiche technique de la Nacon Revolution X Unlimited

Modèle Nacon Revolution X Unlimited Autonomie annoncée 10 h Compatibilité OS Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Windows Prise jack Non Type de connecteur USB Type-C Fiche produit

La manette a été prêtée par Nacon pour les besoins de ce test.

Un design classique, mais diablement efficace

La Nacon Revolution X Unlimited ne casse pas trois pattes à un canard en termes de design. Franchement, c’est une manette Xbox, qui reprend l’identité Xbox classique, avec un coloris noir principal (qui prend les traces de doigts) et des touches de vert. Un très léger RGB se montre sur la base du joystick droit, indiquant la connexion ou la recharge de la manette. Autrement, rien de nouveau ou de révolutionnaire. Les boutons et joysticks sont les mêmes que d’habitude, dans un design tout autant classique.

La face avant de la Nacon Revolution X Unlimited // Source : Maximilien Herr

Pour finir avec la face avant, on retrouve un écran qui trône au-dessus du logo Xbox. Celui-ci permet de choisir et de personnaliser le comportement des touches additionnelles rapidement. On peut aussi régler le son d’entrée, la connexion avec un appareil Bluetooth ou d’autres paramètres. Cela peut s’avérer utile, c’est selon les usages de chacun. Dans mon cas, je ne suis pas un joueur qui enchaîne des sessions de plusieurs heures, donc je n’ai pas besoin de ces fonctionnalités.

La face arrière de la Nacon Revolution X Unlimited // Source : Maximilien Herr

Enfin, sur le dessus de la manette, on notera la présence de six boutons. On retrouve les classiques RB, RT et LB, LT. Ceux-ci sont accompagnés de deux boutons supplémentaires, que l’on pourra personnaliser à sa guise. Vous noterez également sur la photo ci-dessous la présence du port USB-C pour recharger ou connecter la manette. Je n’arrive pas à saisir pourquoi certains constructeurs d’appareils font cela, mais ce port est enfoncé dans la manette. Cela empêche certains câbles de passer, c’est le cas des câbles Samsung fournis dans les boîtes de la marque coréenne. Certes, un câble est fourni, mais avec l’avènement de l’USB-C, la possibilité d’utiliser n’importe quel câble ne devrait pas être limitée par si peu. Toutefois, nous noterons que ce n’est pas un problème si important, grâce à la présence de la station de charge.

Le dessus de la Nacon Revolution X Unlimited // Source : Maximilien Herr

Le dernier point à noter, c’est la présence d’une station de charge fournie avec la manette justement. Cette station de charge s’avère très commode pour pallier ce problème de port USB-C. En plus de cet usage-là, où l’on pose juste la manette sur la station pour la recharger, la station accueille le dongle de connexion. Cela permet de rapprocher le dongle sur le bureau, et donc de la manette, pour une utilisation avec un risque d’interférence réduit. Enfin, cette petite station de charge n’est pas déplaisante visuellement une fois la manette posée dessus. Cela ne posera pas de souci de la poser sur un coin de bureau.

La station de charge avec le dongle de la Nacon Revolution X Unlimited // Source : Maximilien Herr

Prise en main, agréable et commode

Pour la prise en main, c’est la face avant la plus importante, avec tous les boutons principaux. Sur cette face, ce que l’on notera d’intéressant, c’est la disposition des touches et leur fabrication. Les joysticks utilisent un grip pour leur texture, évitant de glisser dessus, peu importe la forme choisie. Ils sont très bien placés sur la manette, même si ça se joue à quelques millimètres d’une manette à l’autre.

Ce que l’on appréciera peut-être moins, selon les mains de chacun, ce sont les boutons à l’arrière. Celui du bas est incrusté dans la forme de la manette et ne ressort pas, ce qui rend le bouton moins accessible. L’usage de ces boutons est moins fréquent, donc cela reste mineur comme désagrément, mais c’est à noter. On aurait préféré des palettes, plus modernes et commodes à utiliser.

Néanmoins, dans l’ensemble, cette manette a une excellente prise en main. Je l’avais déjà ressenti sur le modèle exposé à la Gamescom. De plus, elle est assez lourde pour bien tenir dans la main, sans devenir un poids encombrant. Les boutons sont relativement bien placés et elle est agréable à pratiquer. Par ailleurs, on ressent l’aspect premium et bien fini à chaque utilisation. C’est clairement une manette qu’on tient plusieurs heures entre les doigts sans inconfort.

Personnalisation, c’est très complet

La personnalisation semble un axe important pour Nacon sur cette Revolution X Unlimited. Cela se voit dès la boîte, en ayant la sacoche de rangement contenant une petite boîte pour les changes de joysticks, de poids et une autre croix directionnelle. L’ensemble est complet, allant même jusqu’à des petites rondelles métalliques à placer sur la base du joystick pour en limiter les mouvements. Cette personnalisation optimale permet d’ajuster la manette selon les jeux, et selon le joueur.

Pour ce qui est des joysticks, on retrouve trois formes, avec un concave et un convexe pour commencer. Chaque type de joystick vient par lot de 2 pour les deux emplacements de la manette, bien sûr. Une troisième forme est proposée, qui est très épaisse. Il peut être commode pour moins se fatiguer le pouce, il nécessite moins d’action de la part de l’utilisateur, mais est moins précis. Je l’ai trouvé très bien pour des jeux au fond du canapé.

Enfin, pour la personnalisation ultime, le poids peut être ajusté en ajoutant 10, 14 ou 16 g par poignée de la manette. Cela s’avère commode, j’ai trouvé la manette quelque peu légère à la première prise en main. Je suis parti sur celui de 10 g de chaque côté pour obtenir une préhension améliorée. Du côté du matériel, c’est à peu près tout, en plus des rondelles évoquées précédemment. Celles-ci permettent d’atteindre un taux d’erreur sur chaque joystick de 0 %, ce qui est exceptionnel.

Logiciel, à refaire et à améliorer

Je pensais écrire cette partie sur le logiciel dans la personnalisation, pour simplement évoquer les capacités de mapping de bouton, mais ce logiciel mérite une partie dédiée, pas pour les bonnes raisons. Au-delà du logiciel qui n’est pas adapté aux écrans larges, ou encore du fait que ce soit lancé comme un jeu et non comme un software (plein écran forcé), j’ai noté d’autres problèmes.

L’écran d’accueil de l’application Nacon // Source : Maximilien Herr

Les mises à jour peuvent être un sujet sensible, notamment sur les enjeux de cybersécurité, mais là n’est pas la question. L’objectif de toute mise à jour est d’être la plus transparente possible pour l’utilisateur. Pourtant, ici, Nacon fait un choix surprenant (contrainte technique ?) : il faut laisser l’application au premier plan pour installer la mise à jour de votre manette. Exit donc la possibilité de faire un Alt+Tab rapide pour regarder une vidéo le temps de votre mise à jour. Vous devrez laisser l’application en plein écran et au premier plan. C’est déroutant, et cela fait perdre du temps.

La procédure de connexion à l’application Nacon // Source : Maximilien Herr

Tous ces désagréments évoqués concernent l’utilisation de l’application, mais encore faut-il réussir à accéder à l’écran d’accueil de celle-ci ! En effet, la procédure de connexion est quelque peu rebutante, ne pouvant se faire en sans-fil. Il faudra donc brancher la manette, passer en mode filaire à l’arrière et choisir le mode Xbox avec un long appui. Cela peut sembler rapide à faire comme manip, mais cela oblige à utiliser un câble connecté à l’ordinateur, et c’est juste dommage de devoir faire cela.

Enfin, pour ce qui est du mapping, rien à redire sur l’interface. Celle-ci est claire et va à l’essentiel. On choisit différents profils sur l’application, avec une stratégie de boutons dédiée. Ces profils peuvent être retrouvés sur l’écran de la manette pour aller plus vite. C’est assez intuitif et complet de ce côté. Enfin un bon point.

Les possibilités de mapping de la Nacon Revolution X Unlimited // Source : Maximilien Herr

Autonomie, très convenable et transparent

L’autonomie de la manette n’est pas aussi nécessaire et ultra-importante que peut l’être celle d’un smartphone. Rares sont les sessions de jeux qui dépassent quelques heures (il faut sortir toucher de l’herbe parfois tout de même !). En ce sens, si l’autonomie arrive à couvrir plusieurs heures de jeu, c’est déjà très bon. Et plus on atteint une autonomie élevée, plus ce sera commode pour ne pas toujours brancher la manette.

La Nacon Revolution X Unlimited sur la station de charge // Source : Maximilien Herr

Et ce critère sur les quelques heures d’autonomie a encore plus de sens avec la station de charge proposée par Nacon. Si entre deux parties, vous posez votre manette sur la station de charge, quel intérêt d’avoir une autonomie de 30 heures ? Ce sera très transparent pour vous, et sans avoir à brancher un câble fréquemment. Néanmoins, l’autonomie globale atteint tout de même les 12 heures selon nos tests. Cela reste dans la moyenne basse des manettes du genre. Mais, il est franchement peu utile d’avoir plus, la station est indispensable et parfaite pour limiter l’usage de la batterie jusqu’à son 0 %.

Prix et disponibilité

La Nacon Revolution X Unlimited est désormais disponible chez quelques commerçants, avec un prix aux alentours des 200€. Le PVC est en tout cas de 199.99 €, et c’est un excellent prix pour la manette, surtout face à une Razer Wolverine V3 Pro par exemple.