Test de la Razer Wolverine V3 Pro, la manette des champions

Le marché des manettes s'est intensifié ces dernières années pour proposer des accessoires de plus en plus performants. Cette intensification s'est couplée à une montée en gamme, que la Razer Wolverine V3 Pro incarne bien. Est-ce que le passage d'une manette classique à 50 € jusqu'à du très haut de gamme à plus de 200 € vaut le coup ? La réponse dans ce test de la dernière manette pensée pour l'esport de Razer.

La Razer Wolverine V3 Pro s’adresse aux joueurs intensifs et à ceux qui souhaitent se faire plaisir sur Xbox et PC. Elle est proposée à un prix élevé, certes, mais propose des fonctionnalités plus avancées. Ces fonctionnalités couvrent des besoins spécifiques, dont l’ajout de boutons et de pads, ou une meilleure préhension générale de la manette.

De plus, c’est assez connu, mais le monde du gaming sur PC est plus premium que sur console. Ainsi, les joueurs de PC peuvent être intéressés par des produits plus qualitatifs et plus durables. On peut le voir avec des claviers qui montent désormais à plus de 500 € pour les plus onéreux. Le marché peut donc être prêt à accepter des manettes quadruplant le prix de la version standard de celle de Xbox, encore faut-il que la différence soit notable.

Fiche technique

Modèle Razer Wolverine V3 Pro Dimensions 156,7 mm x 65 mm x 105,7 mm Prise jack Non Type de connecteur USB Type-C Fiche produit

La manette a été prêtée par Razer dans le cadre de ce test.

Design de la Razer Wolverine V3 Pro, tout tombe sous les doigts

La Razer Wolverine V3 Pro est ainsi une manette haut de gamme qui s’affirme par son design. Formée d’un seul bloc pour loger tous les boutons et de deux poignées avec revêtement, elle a un aspect très premium que l’on ne retrouve pas ailleurs. Pour cette esthétique globale, c’est très satisfaisant, surtout dans la couleur noire très sobre proposée par la marque. Une seule touche de fantaisie est apportée, avec un léger RGB au niveau du logo RAZER, ce qui reste discret sur la manette.

Les boutons en façade de la Razer Wolverine V3 Pro // Source : Maximilien Herr pour Frandroid

Pour les poignées dont nous parlions précédemment, comparées à la manette standard de Xbox, celles-ci sont légèrement plus épaisses et anguleuses. Elles forment un angle plus important avec la structure générale, pour mieux épouser la forme des mains (selon mes mains, bien sûr). Ainsi, les boutons tombent bien plus sous les doigts, plus précisément sur le bout des index. Habituellement, une manette standard m’oblige à appuyer sur les gâchettes LT et RT avec la deuxième phalange des index, par exemple. Là, ce n’est pas le cas, et c’est bien plus appréciable.

Cela semble relever du détail, mais cette préhension est plus qu’importante pour un confort sur des sessions d’utilisation plus longues. Pour tester cette manette dans les meilleures conditions, nous avons joué à des jeux très compétitifs. En l’occurrence, ce sont des jeux de combat et des FPS qui sont passés sur les bancs de test. Ces jeux mettent vraiment en valeur la bonne prise en main, et donc la bonne conception par Razer pour cette Wolverine V3 Pro.

La Razer Wolverine V3 Pro dans sa housse de protection fournie // Source : Maximilien Herr pour Frandroid

Par ailleurs, notons le poids équilibré de cette manette. Il est logique de voir des matériaux plus premium sur des produits plus chers. Toutefois, une certaine quête de légèreté anime le marché de la tech ces dernières années. Ici, c’est le contraire, avec un poids affiché à près de 300 g contre 230 g pour la manette standard. Cette différence de poids assez notable pèse dans le ressenti final. Cela permet que la manette tienne réellement mieux dans la main et améliore le sentiment de durabilité du produit. D’autant qu’à ce prix-là, celle-ci doit pouvoir tenir et pourra tenir plusieurs années facilement.

Enfin, les boutons et joysticks, de manière générale, ont également été bien conçus. Pour les joysticks, ils proposent la technologie « Hall effect », qui permet une meilleure précision. Les gâchettes LT et RT peuvent être en mode standard ou avoir une plus courte portée juste en changeant un curseur. Les clics passeront d’un appui long à un appui court, semblable à un clic de souris. Enfin, les pads à l’arrière et les autres boutons sont très appréciables à utiliser, avec une note apportée à la finition pour une expérience garantie.

Maximilien Herr pour Frandroid

Personnalisation de la manette, c’est sommaire, trop sommaire

Cette Razer Wolverine V3 Pro présente quelques options de personnalisation pour l’utilisateur. Certaines sont logicielles, d’autres matérielles, commençons par les premières. Il est possible de modifier les configurations de certaines touches de macro positionnées à l’arrière et sur le dessus. Elles sont au nombre de six, trois par main, et cette personnalisation peut se faire de deux manières.

Il est possible de configurer des profils sur le logiciel pour manette de Razer : « Razer Controller ». Ainsi, on attribue un autre comportement à ces touches de macro. Il est aussi possible de rapidement changer de profil pour passer d’un type de jeu à un autre. Cette attribution peut également se faire directement depuis la manette. En appuyant longuement sur le bouton à l’avant dédié à cet usage, on peut mapper les six boutons en très peu de temps.

La personnalisation matérielle est extrêmement limitée, voire trop restreinte face à la concurrence. À l’intérieur de la boîte, vous retrouverez deux joysticks supplémentaires. Le premier est un joystick plus long, et le second propose une forme convexe plutôt que concave. Ainsi, il est possible de retirer les deux joysticks et de les remplacer par ces deux-là, ou de réaliser d’autres combinaisons selon ces préférences. Toutefois, si vous souhaitez avoir deux joysticks convexes ou deux joysticks longs, cela s’avèrera complexe. La marque ne propose pas les joysticks en vente à notre connaissance. C’est par ailleurs un problème relevé depuis plusieurs années par les consommateurs.

Les différents joysticks fournis dans la boîte // Source : Maximilien Herr pour Frandroid

Des manettes concurrentes comme la Nacon Revolution X permettent de personnaliser la croix directionnelle également et d’apporter du poids supplémentaire dans les poignées. C’est assez sommaire, mais cela peut faire la différence pour une adoption plus large du produit. Sans compter que la manette précédemment mentionnée propose aussi un petit écran pour une personnalisation directe sans utiliser un logiciel. Ce sont de petits éléments qui peuvent faire la différence, et apportent du confort au quotidien. C’est dommage qu’à plus de 200€, l’effort sur les joysticks ou le changement de la croix directionnelle ne soit pas proposée.

Recharge et autonomie

La manette propose une autonomie assez grande, allant jusqu’à 15 voire 20 heures de jeu consécutives. Cette batterie longue durée est amplement suffisante, permettant de couvrir plusieurs jours de suite, selon votre temps d’écran bien sûr. La recharge se fait via USB-C, sur le dessus de la manette. Cette recharge est assez longue, environ 2h pour faire le plein complet.

Maximilien Herr pour Frandroid

Par ailleurs, la housse fournie par Razer n’est pas optimale sur ce point. Bien entendu, il est appréciable d’avoir un étui de protection pour transporter une manette. Mais encore, eut-il été intéressant de permettre la recharge quand elle est rangée. Un simple trou pour passer le câble USB-C dans l’étui aurait aidé à ne pas avoir à sortir la manette pendant chaque charge. C’est un léger détail, mais cela suscite la différence pour une expérience parfaite à 230 €.

Prix et disponibilité

La manette Razer Wolverine V3 Pro est disponible depuis fin août, pour un prix de 229,99 €. Elle est ultra haut de gamme, s’affichant dans les options les plus chères du marché. La concurrence propose des formules légèrement différentes, peut-être moins pensées pour l’e-sport.

Ici, elle fait ce parti pris de s’adresser à des joueurs compétitifs, plus à même de débourser plus cher que les manettes du genre. Pour donner un ordre d’idée, une manette standard de Xbox est autour des 50 à 70 euros selon les périodes. La version Elite proposée par Microsoft monte à 179,99 € « seulement ». Soit une différence de 50 € avec le modèle proposé par Razer.