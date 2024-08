La manette Xbox haut de gamme à la française : on a pris en main la Nacon Revolution X

Nacon est un acteur français reconnu pour ses produits abordables pour Xbox, PC et Playstation. La marque propose désormais une manette haut de gamme sans-fil, la Nacon Revolution X. Elle se veut personnalisable, entièrement sans fil, et premium. Est-ce que le pari est réussi ?

Les manettes proposées par les constructeurs de console sont assez abordables et classiques. Les modèles sont affichés entre 50 € et 100 € à leur sortie, proposent des technologies limitées par une volonté de les rendre accessibles à tous. Ainsi, les constructeurs tiers proposent des innovations et des améliorations, pour obtenir des modèles plus premium. Cette Nacon Revolution X est exactement cela. Une manette qui veut aller plus loin que la manette Xbox officielle, et que nous avons pris en main à la Gamescome 2024.

Parmi les propositions, la personnalisation est au cœur de l’expérience. En plus de cela, on retrouve un petit écran pour encore plus personnaliser la Nacon Revolution X. Par ailleurs, les matériaux de fabrication sont plus premium, améliorant la préhension de la manette. Mais est-ce que débourser bien plus qu’une manette Xbox classique vaut le coup ?

Une manette très personnalisable

L’argument principal de vente sur ce type de produit premium, c’est la personnalisation. On peut tout simplement tout personnaliser. Pour être assez exhaustif, il est possible de personnaliser le poids dans les poignées de la Nacon Revolution X. Les différents boutons, dont les sticks ou la croix directionnelle, peuvent être interchangés ou modifiés. Cela permet de gérer la dead zone des sticks, et donc d’éviter des problèmes futurs. Enfin, les gâchettes peuvent être ajustées selon un niveau de pression ou des courbes prédéfinies.

Toute cette personnalisation est très appréciable, ou tout simplement esthétique. De plus, il est possible de réaliser des modifications logicielles sur la manette très rapidement. Habituellement, les manettes viennent avec un logiciel, étape obligatoire pour obtenir le meilleur de sa manette. Ici, le logiciel existe, mais est complété par un petit écran sur la Nacon Revolution X, affichant toutes les informations pertinentes. Ce sont, par exemple, des profils modifiables et que l’on peut rapidement choisir.

Une fois en main, c’est une vraie manette premium

Au-delà de la personnalisation que nous évoquions, la prise en main est excellente. Le poids est correctement réparti, bien que légèrement faible sans les poids supplémentaires. Les poignées de la manette sont équipées de grip, ce qui évite des glissades non désirées. Les boutons sont d’ailleurs une configuration classique de Xbox, rien de nouveau. On notera tout de même la présence de gâchettes à l’arrière, pratiques pour ajouter des boutons accessibles plus facilement.

Il y a tout de même quelques points moins pertinents sur cette Nacon Revolution X. La zone du port USB-C pour la recharger ou brancher un casque est légèrement trop longue. Certains câbles, comme les câbles Samsung, ne seront pas compatibles, car la butée est trop grande. C’est assez dommage et se joue à peu de chose. La raison évoquée par la marque serait de s’assurer que le câble reste bien branché, et ainsi d’éviter des débranchements accidentels.

Disponibilité et prix

Cette Nacon Revolution X sera disponible d’ici à la fin de l’année, avec un prix non annoncé pour le moment. Sachant que la précédente version était filaire, bien moins premium et peu personnalisable pour 99 €, il faut s’attendre à un prix supérieur à 200 € très certainement.