Prise en main de la Razer Wolverine V3 Pro : la super-héroïne des manettes ?

Razer vient de dévoiler une nouvelle manette premium et haut de gamme à destination des gamers les plus compétitifs. Cette Wolverine V3 Pro est proposée à un prix plus élevé que les manettes standard de Xbox. Est-ce que ce billet supplémentaire vaut le coup ? On a pris en main la manette à l'occasion de la Gamescom, on vous dit tout.

Les manettes pour consoles ou PC sont disponibles à divers prix, selon ce que vous cherchez. Ici, la nouvelle Razer Wolverine V3 Pro est onéreuse, en raison de caractéristiques techniques plus élevées que la moyenne.

Pour aller plus loin

Les meilleures manettes PC à choisir en 2024 : notre sélection

Cette manette est lancée pour PC et consoles Xbox. La génération précédente était destinée à la Playstation, chacun son tour. Toutefois, ce qui est assez amusant, c’est de comparer le prix de cette manette et de la dernière console Xbox. La Wolverine de Razer est proposée à plus de 200 €, tandis que la Xbox Series S est en promotion à moins de 250 €. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant dans une manette pareille ?

Un design qui tient super bien en main

En marge de la Gamescom, Razer nous a conviés à prendre en main cette nouvelle manette avant sa sortie. La Wolverine V3 Pro est vendue par la marque comme une manette à destination des pros d’e-sport. Et, le pari est à première vue réussi, du moins pour la tenue en main.

Les matériaux choisis sont premium et pensés pour bien tenir pendant plusieurs heures. On a notamment droit à du revêtement en caoutchouc pour les poignées qui évitent des glissades accidentelles. De plus, la manette est d’un poids très confortable en main. Cela reste personnel, mais je préfère des manettes un peu lourdes, elles semblent moins fragiles grâce à ça.

Enfin, elle arbore un design et une conception premium, grâce à un coloris tout en noir. Le bloc central semble fait d’une seule pièce, un bloc qui ne se cassera pas facilement. On ressent l’expérience et le savoir-faire certain de la marque dans la création de ce nouveau modèle.

De la personnalisation sans trop en faire

La manette propose par défaut quatre boutons additionnels. On peut modifier leur comportement pour associer d’autres touches à la place. Cela permet spécifiquement de changer notre manière de tenir la manette, sans perdre de boutons. On retrouve également les boutons classiques sur l’avant, ainsi que la croix directionnelle et les joysticks asymétriques.

Toutefois, ce qui manque à cette manette, c’est une capacité accrue de personnalisation. Ainsi, on retrouve une notion logicielle de personnalisation, avec des profils prédéfinis. Cependant, c’est la personnalisation matérielle qui aurait pu être intéressante, comme sur la Nacon Revolution X. À l’exception des joysticks, qui peuvent être interchangés, c’est le néant. C’est assez dommage, on peut apprécier de changer notre manette selon notre façon de jouer. Un jeu compétitif de combat ou un FPS n’ont pas les mêmes besoins…

Pour les joysticks, justement, on appréciera l’effet Hall intégré. Cette technologie est efficace pour la précision des joysticks. Ceux-ci sont environ 10 fois plus précis que sur une manette classique. À long terme, ils seront aussi plus stables et moins sujets à un décalage. Ce décalage peut provoquer un mouvement non voulu, c’est un cas assez classique sur les manettes de console.

Disponibilité et prix

Cette manette nouvellement sortie est annoncée et lancée le 28 août. De plus, elle est disponible auprès des revendeurs classiques ou sur le Razer Store. Pour le prix, c’est du haut de gamme, elle vient avec sa housse de transport. Les technologies sans fil, l’effet Hall des joysticks et les matériaux coûtent cher. On monte donc au-dessus des 200 €, pour un prix final de 229,99 € pour être précis.