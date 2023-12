Grâce à cette offre, la Xbox Series S est la console pas chère idéale à offrir pour Noël

La Xbox Series S est une console intéressante à plus d'un titre. Elle convient surtout aux joueurs au budget serrés ou occasionnels. Et en ce moment, on la trouve dans un pack à moins de 240 euros.

Lors de la sortie de leur dernière console next-gen, Sony et Microsoft ont chacun commercialisé une version tout-dématérialisé. Chez la firme de Redmond, il s’agit de la Xbox Series S qui, en plus de proposer une nouvelle expérience du jeu vidéo, arbore un format étonnamment compact et un rapport qualité-prix imbattable. Aujourd’hui, on la trouve dans un pack comprenant un casque et un abonnement de 3 mois offerts au Game Pass Ultimate pour moins de 240 euros.

Les atouts de la Microsoft Xbox Series S

Une console compacte et silencieuse

Tourne nativement en 1440p 60 FPS, compatible 120 FPS

L’écosystème ouvert de Microsoft

Au lieu de 299,99 euros habituellement, la Microsoft Xbox Series S est maintenant disponible dans un pack en promotion à 239,94 euros chez Electro Depot.

Ne vous fiez pas à sa taille !

À l’heure actuelle, la Xbox Series S est la console de salon la plus compacte du marché, elle peut ainsi être installée facilement sur un meuble TV. Avec des dimensions aussi modestes (6,5 cm x 15,1 cm x 27,5 cm), on peut s’attendre à un système de refroidissement au rabais, mais il n’en est rien. Non seulement la Xbox Series S fonctionne sans trop chauffer, mais elle est aussi parfaitement silencieuse à l’instar de sa grande sœur. Quant à la connectique, il s’agit de la même de celle de la Series X, il est donc possible d’y brancher une carte d’extension de stockage.

Cette réduction de taille s’accompagne de quelques compromis, à commencer par une baisse de puissance. Alors que la Series X fonctionne nativement en 4K 60 FPS, la Series S est en 1440p 60 FPS, compatible avec une fréquence d’image de 120 FPS. Le stockage a lui aussi été revu à la baisse, on passe d’un SSD de 1 To à un modèle de 512 Go. Enfin, l’absence de lecteur de disque fait de la Xbox Series S une console en tout-dématérialisé, elle fonctionne uniquement avec les versions numériques des jeux.

Les atouts du Xbox Game Pass

L’intérêt pour Microsoft de vendre une console tout-dématérialisé est de mettre en avant son service d’abonnement, le Xbox Game Pass. Celui-ci donne accès à un catalogue de plusieurs centaines de jeux et à certains avantages comme des promotions sur certains titres ou la possibilité de jouer aux nouveautés le jour de leur sortie, ce qui n’est pas possible sur le PlayStation Plus. De plus, un abonnement au Xbox Game Pass permet de profiter des avantages d’un abonnement au service EA Play.

Un autre avantage du Xbox Game Pass, et de l’écosystème Microsoft en général, est son ouverture sur les autres plateformes. Il est notamment possible de retrouver sa bibliothèque de jeux en cloud gaming sur une autre plateforme, un PC ou une Smart TV. Enfin, Microsoft a quelques trains de retard sur Sony, mais la firme de Redmond joue sur une meilleure rétrocompatibilité de sa console qui prend en charge autant les jeux Xbox One que ceux de la Xbox 360 et de la première Xbox.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Microsoft Xbox Series S.

Afin de découvrir d’autres plateformes pour jouer, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des consoles 2023.

