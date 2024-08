Razer dévoile de nouvelles manettes avec l’espoir de vous rendre meilleur aux jeux compétitifs

Les manettes Razer sont connues pour leur qualité dans le marché des accessoires de console. La gamme Wolverine est le porte-étendard de la marque, à destination des joueurs compétitifs. Voici la toute nouvelle Wolverine V3 Pro et sa petite sœur, la Tournament Edition.

Ces Wolverine V3 proposent différentes fonctionnalités dédiées à une utilisation plus poussée. Toutefois, qui dit meilleures caractéristiques, dit prix plus élevé. En comparaison d’une manette standard de Xbox, l’addition sera bien plus salée.

Elles se placent dans un marché très concurrentiel. Les manettes haut de gamme sont proposées par plusieurs marques désormais. Récemment, Nacon, constructeur français, avait ainsi officialisé la Nacon Revolution X. Qu’en est-il de cette Wolverine V3 Pro et de la V3 Tournament Edition ?

Des manettes pensées e-sport, avec ou sans fil

Ces deux manettes sont dédiées aux plateformes Xbox et PC. Elles sont donc compatibles Xbox et sous licence officielle, pour permettre la connectivité avec la console de Microsoft. La conception de ces manettes a été faite à destination des joueurs d’e-sport. L’objectif tacite est d’obtenir la meilleure manette possible pour tous les joueurs console et PC.

Sur ces manettes, on retrouve de nombreux boutons personnalisables à l’arrière, sous forme de palettes. La conception est pensée plus premium, notamment dans le choix des matériaux. La plus-value sur les deux manettes, ce sont les joysticks avec effet Hall. Cette technologie en vogue depuis le Joycon Drift évite ce problème de fiabilité des joysticks. Celui-ci se réinitialisera à sa position prévue, peu importe les mouvements réalisés. De plus, la précision des mouvements des joysticks est améliorée.

Pour ce qui est des deux manettes, la différence repose sur la présence ou non d’un fil. Sur la version V3 Pro, on dispose d’une technologie sans-fil intégrale. À l’inverse, la Tournament Edition se veut davantage précise, avec un fil pour éviter de la latence en LAN. Elles sont toutes deux disponibles dès le 28 août, au prix de 229,99 € pour la version Pro. La version Tournament Edition est plus abordable, avec un prix de 119,99 €.