Test de la Scuf Envision Pro : la manette prête pour la compétition

La marque Scuf est déjà bien connue des joueuses et des joueurs sur console. De la même maison que Corsair ou Elgato, cette marque dédiée aux accessoires de jeu propose des manettes sur mesure pour PlayStation et Xbox taillées pour la compétition. Elle s’attaque désormais à un nouveau domaine, celui de la manette sur PC. Nous avons pu tester la manette sans-fil Scuf Envision Pro et la mettre à l’épreuve.

Modèle Scuf Envision Pro Dimensions 165 mm x 107,5 mm x 63,5 mm Compatibilité OS Windows 10, Windows 11 Prise jack Oui Type de connecteur USB Type-C Fiche produit

La manette Scuf Envision Pro a été prêtée par Scuf.

Design : beaucoup de possibles

La manette Scuf Envision Pro propose un design symétrique qui n’est pas sans rappeler celui choisi par Sony pour ses manettes PlayStation. Si vous êtes de l’école Xbox avec les sticks asymétriques, il faudra donc passer son chemin. Elle propose également une batterie rechargeable intégrée et une large surface centrale pour rappeler le constructeur nippon. Mais attention, pas de pavé tactile ici, la zone en question est purement décorative.

On note une petite couleur d’accentuation orange, mais hormis cela, la manette présente des couleurs oscillant entre le gris et le noir, tout en sobriété. Heureusement, c’est sarcastique, les lumières LEDs sont de la partie pour qui voudrait briller, littéralement, en société avec sa manette.

Scuf propose un design en plastique qui semble solide en main. Pas de craquement ou de torsion possible à mains nus ici. Les finitions nous semblent très réussies. La préhension est là encore très agréable grâce à deux manches de bonnes tailles avec un effet texturé au niveau de la paume pour empêcher le glissement.

Une fois en main, les doigts se posent très naturellement à proximité de l’ensemble des boutons de la manette. Nous y reviendrons, ils sont plutôt nombreux. Chaque bouton propose un clic plastique assez prononcé avec une course suffisante pour donner un retour physique sous le doigt très agréable. Pour cause, Scuf a installé le même genre de switch mécanique que sur un clavier.

La manette est tout de même assez imposante et un peu lourde en main. Dans mon cas, cela correspond exactement à ce que je recherche, mais cela pourrait déplaire. On mesure 290 grammes sur la balance.

Personnalisation hardware

Scuf aime proposer du choix, et cela se sent dès la première découverte de cette manette. En plus des boutons classiques d’une manette moderne, la Envision Pro propose quatre boutons à l’arrière qui tomberont naturellement sous votre majeur. Plus original, deux boutons ont été ajoutés sur les tranches gauche et droite de la manette. Ils tombent donc sous la naissance de votre index. Enfin, Scuf propose 5 petits boutons supplémentaires en façade de la manette. Ils pourront permettre de changer de profil, de régler le son, ou d’autres petites actions du genre.

Mon seul reproche, à titre personnel, portera sur les boutons à l’arrière de la manette, ceux qui tombent sous le majeur. Je les trouve trop faciles à presser par erreur. Pour peu que vous soyez dans une partie d’un jeu un peu nerveux, il suffit de presser trop fort la manette dans ses mains pour enclencher les boutons par accident. Bien sûr, il est possible de les désactiver.

La manette Scuf Envision Pro est aussi personnalisable au niveau de son design. Vous allez ainsi pouvoir changer les sticks analogiques et les boutons arrière de la manette. Si, par exemple, vous préférez les sticks avec un creux au niveau du pouce comme moi, plutôt qu’une forme de dôme, vous allez être servi. Pour échanger les palettes, il faudra utiliser un petit outil fourni par la marque. C’est un peu dommage sur ce point, Microsoft proposait mieux avec sa manette Xbox Elite avec des boutons retirables à la main, grâce à un système magnétique de bonne qualité.

Sans changer de pièce, vous allez aussi retrouver des petites bascules à l’arrière qui vont permettre de régler la course des gâchettes. Vous allez ainsi pouvoir opter pour une course courte sur des jeux de tir compétitif, permettant de déclencher un tir très rapidement, ou au contraire une course longue pour les jeux de sport automobile, avec davantage de nuance.

Compatibilité

Scuf annonce une simple compatibilité avec Windows 10 et Windows 11 pour sa manette. La marque précise que la manette ne fonctionne pas avec Mac et iOS. Il faut dire que Scuf fait appel à une lourde interface logicielle pour la gestion complète du périphérique que l’on imagine demander des pilotes finement développés pour l’OS de Microsoft.

C’est l’occasion d’indiquer que la manette peut se connecte à l’aide du câble USB-C tressé de 2 mètre fourni, mais aussi sans aucun câble avec le petit dongle USB Type-A fourni. Si souhaitez brancher la manette sur un PC moderne, Scuf a prévu le coup avec un adaptateur USB Type-A vers USB Type-C.

Il s’agit d’une connexion sans-fil propriétaire, la manette n’est pas compatible Bluetooth. Elle ne peut d’ailleurs pas se connecter à une console Xbox ou PlayStation, contrairement à certaines manettes concurrentes. Enfin, la manette présente un port jack 3,5 mm pour connecter un casque audio.

Logiciel et configuration

On l’a dit plus haut, Scuf propose une solution logicielle très complète avec sa manette. En fait, c’est la première fois, je pense, que je vois des paramètres aussi étoffés pour le réglage d’une manette. Impressionnant pour ce qui reste le premier essai du fabricant. Tout cela se passe dans le logiciel iCue de Corsair, qui permet aussi de gérer les autres périphériques de la marque.

Dans ce logiciel, vous allez notamment pouvoir complètement réassigner toutes les touches de la manette. Et les options sont très nombreuses : vous pouvez assigner une touche classique de manette, ou un raccourci clavier, mais aussi carrément le lancement d’une application ou d’une macro plus complexe. Si on est très satisfait des fonctions proposées, on reste sur notre faim concernant l’ergonomie. Naviguer dans le logiciel et régler la manette n’est pas des plus simple ni des plus agréable. On se perd un peu dans les sous menu, et on a parfois un peu de mal à comprendre ce qui a été correctement sauvegardé ou non. Rien de dissuasif non plus, une fois que l’on prend le temps de régler sa manette, c’est très satisfaisant.

Cela ne s’arrête pas là, vous aurez le droit également aux options de réglage des sticks analogiques et des gâchettes. C’est plus classique, mais très appréciable.

Autonomie et recharge

La manette Scuf Envision Pro intègre une batterie non interchangeable. Lors de nos sessions de jeu, elle a pu offrir une autonomie d’environ 15 à 17 heures. Bien sûr, cela dépend de l’activation des LEDs et du nombre de vibrations provoquées par le jeu. Cela reste quoi qu’il en soit une plutôt bonne autonomie compte tenu face aux concurrents, notamment la DualSense de PlayStation.

La charge se fait par le port USB-C de la manette. Malheureusement, cela se fait à la vitesse classique de l’USB de 5W, et non avec une charge rapide.

Prix et disponibilité

La manette Scuf Envision Pro est proposée à partir de 199,99 euros. Une version 100% filaire est proposée à 149,99 euros, soit 50 euros de moins.



Ce sont des prix assez élevés pour des manettes de jeu. Elles ont une cible très précise, des joueurs compétitifs qui souhaitent se faire plaisir avec un périphérique capable de s’adapter très précisément à leur façon de jouer. On est dans une catégorie « sport » de niche. La majorité des joueurs devraient se diriger vers une manette plus classique à moins de 100 euros.