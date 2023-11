Joy-Con Drift : iFixit a trouvé comment régler définitivement le problème pour 22 euros

Si Nintendo peut être fier du succès de la Switch, l'une des grandes ombres au tableau de la console reste son problème de Joy-Con Drift. Le spécialiste des réparations maison iFixit propose désormais un kit pour résoudre définitivement le problème.

Le problème du Joy-Con Drift est devenu si connu avec la Nintendo Switch, que l’on utilise également ce terme pour les problèmes de stick analogique rencontré sur les autres consoles.

Il s’agit pour rappel de ce phénomène naturel, compte tenu de la technologie utilisée par Nintendo, qui pousse l’usure du stick analogique à détecter des mouvements fantômes. Cela peut se traduire, par exemple, par un personnage bougeant à l’écran alors que vous ne touchez plus aux manettes de la console.

Après de longues années de combats, Nintendo France a fini par consentir à changer gratuitement les Joy-Con, mais les nouvelles manettes souffrent du même problème. Le spécialiste de la réparation iFixit propose désormais un kit pour régler définitivement le problème.

Comment réparer définitivement le Joy-Con

Plus précisément, le site s’est associé à Gulikit, un fabricant qui commercialise depuis le début de l’année un stick analogique à effet hall compatible Nintendo Switch. Les sticks analogiques à effet hall ne souffrent pas du problème d’usure. Ils ne finiront donc pas par drifter.

Pour faire les choses le plus simplement possible, iFixit commercialise un Joystick GuliKit Fix Kit pour 21,95 euros. Vous trouverez à l’intérieur les outils nécessaires pour remplacer le stick, et évidemment un exemplaire d’un stick analogique Gulikit.

Si vous possédez déjà les outils en question, iFixit propose aussi le stick individuel à 16,95 euros.

Espérons surtout que Nintendo adoptera directement cette technologie pour la prochaine génération de sa console et évitera ainsi tous ces problèmes.