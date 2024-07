Une nouvelle manette Xbox translucide avec un twist écolo

Microsoft lance une nouvelle manette Xbox. Non il ne s’agit pas d’un nouveau modèle révolutionnaire, mais d’une énième version revisitée avec un twist écolo

On part de la base d’une manette classique de Xbox Series S et Xbox Series X pour appliquer un nouveau skin. Un classique chez Microsoft. Ici, on a droit à un modèle translucide qui, avouons-le, change radicalement de ce que l’on a l’habitude de trouver chez le constructeur américain.

Nommée Édition spéciale Sky Cipher, elle est bleue et transparente sur la majeure partie de sa surface, contrairement aux autres modèles translucides déjà sortis et qui ne donnaient à voir que le dessus de la manette.

Là, on peut voir ses entrailles sous tous les angles, sauf l’arrière qui conserve une partie opaque.

Gâchettes et croix directionnelles sont habillées d’un bleu métallique alors que les bases des sticks arborent aussi une couleur bleutée.

Pour le reste, il s’agit d’une manette Xbox lambda : minijack, USB-C, 40 heures d’autonomie, la base.

Une manette soucieuse de l’environnement

Le bleu, ça fait penser à l’eau, aux océans, à l’écologie. Et bien Microsoft capitalisa là-dessus puisque la manette Édition spéciale Sky Cipher est la première à être conditionnée dans un emballage respectueux de l’environnement « 22 % plus petit et 21 % plus léger », dixit Microsoft.

« Les plastiques à usage unique ont été supprimés de l’emballage et le manuel papier traditionnel a été remplacé par un code QR pour un guide de démarrage rapide numérique », explique Daniel Ruiz, responsable marketing senior pour les accessoires Xbox.

La manette Édition spéciale Sky Cipher est disponible en précommande à 69,99 euros sur le site de Microsoft.