Vous partez à l’étranger ? Voici l’eSIM Voyage de N26 disponible dans plus de 100 pays

La banque en ligne allemande enrichit son offre mobile avec un service pensé pour le voyage. Grâce à l’eSIM Voyage, il est possible de bénéficier d’un forfait prêt à l’emploi dans plus de 100 destinations.

Les banques en ligne continuent de diversifier leurs activités. Après avoir proposé des forfaits mobiles via son offre « N26 SIM », basée sur la technologie eSIM, la banque en ligne allemande va plus loin avec une option de voyage nommée « eSIM Voyage ».

Pensé pour les voyageurs, ce service leur permet en quelques clics d’activer un forfait mobile pour rester connecté dans plus de 100 pays.

Un voyage sans contraintes

Avec cette eSIM de voyage, les utilisateurs peuvent sélectionner leur destination, choisir le forfait de données qui leur convient et en connaître directement le prix.

Une option bienvenue pour éviter les mauvaises surprises liées aux frais d’itinérances. Les plus prévoyants ont même la possibilité d’acheter leur forfait à l’avance. Celui-ci ne se déclenchera qu’une fois arrivé à destination. Pratique.

L’obtention d’une eSIM de voyage se fait directement au sein de l’application N26. // Source : N26

Une offre complète

À l’occasion du lancement de N26 GO, un service dédié au voyage, la banque en ligne indique que ses clients premium peuvent accéder à plus de 1 300 salons d’aéroport. Un avantage en accompagnant un autre, les clients premium N26 GO ou Metal peuvent profiter d’un cashback de 1% sur tous leurs achats effectués en dehors de l’Europe, sans minimum de dépense.

Disponible pour tous les clients N26 sur le marché européen, dont la France, le forfait eSIM Voyage peut être activé directement depuis l’application mobile.