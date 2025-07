Sony WH-1000XM6 : les charnières sont-elles si fragiles ?

Lancé en mai 2025, le casque Sony WH-1000XM6 offre la possibilité de le replier sur lui-même, une caractéristique que n’avait pas son prédécesseur critiqué sur ce point. Pourtant, à peine quelques mois après sa sortie, des retours d’utilisateurs pointent des défauts préoccupants concernant la solidité des charnières.

Outre une amélioration de la qualité audio, des appels et une réduction de bruit accrue, le nouveau casque WH-1000XM6 de Sony propose deux charnières permettant de le replier et le ranger de manière plus compacte dans un étui à la taille réduite. Or, d’après plusieurs témoignages publiés sur Reddit, Xiaohongshu et d’autres plateformes de consommateurs, des utilisateurs font état de fissures et de ruptures au niveau des charnières du Sony WH-1000XM6, souvent après seulement quelques semaines d’utilisation.

Certains relatent une défaillance survenue sans aucun choc ou manipulation particulière, ce qui remet en question la qualité de fabrication du produit. Une photographie partagée en ligne montre notamment une charnière métallique détachée de son boîtier en plastique, conséquence probable d’une rupture de la base plastique. Cette partie, qui arbore le logo Sony, est signalée comme un point faible de la conception, puisqu’elle ne bénéficie d’aucune consolidation métallique interne.

Des retours similaires avaient déjà touché le prédécesseur WH-1000XM5, lequel souffrait d’un taux de rupture non négligeable sur ce même élément. Pourtant, Sony avait mis en avant, lors de la sortie du XM6, l’introduction de composants métalliques censés corriger ce défaut récurrent. Cependant, la partie inférieure de l’axe pliable resterait majoritairement en plastique, alimentant les inquiétudes quant à sa capacité à supporter les contraintes répétées liées à l’utilisation quotidienne, surtout en mode pliage ou lors du rangement.

Sony WH-1000XM6 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Si certains considèrent qu’il s’agit peut-être de cas isolés ou d’exemplaires défectueux, la répétition de signalements sur différents forums laisse planer l’ombre d’un problème plus répandu, dont l’ampleur réelle demeure difficile à quantifier à ce stade.

Réparation, garantie et incertitude sur la durabilité

Face à ces problèmes, Sony n’a pas officialisé de campagne de rappel ni reconnu une possible défaillance généralisée, pour le moment. Actuellement, les cas d’utilisateurs touchés semblent entrer dans le champ de la garantie constructeur.

Le remplacement ou la réparation des arceaux défectueux s’effectue donc sans frais pour les clients concernés, à condition que leur appareil soit toujours sous garantie. Selon un démontage publié par iFixit, la charnière incriminée peut être remplacée individuellement, offrant une possibilité de réparation relativement facile, en cas de rupture.

La question de la réparabilité s’invite ainsi dans le débat, d’autant plus que certains modèles concurrents mettent en avant la disponibilité de pièces détachées. Si le XM6 venait à subir un défaut généralisé au fil des mois, le manque de solutions de réparation rapide et individuelle risque de peser dans le choix des consommateurs les plus exigeants.

Lors de notre test, à part le fait que l’un des deux charnières nous a pincé lorsque nous l’avons ouvert pour la première fois, nous n’avions pas constaté de faiblesse particulière à ce niveau.