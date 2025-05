Après Revolut, N26 lance des forfaits mobile 5G : voici les détails et les prix

La fintech allemande N26 s’aventure sur le terrain des télécoms avec une offre mobile exclusivement en eSIM. En s’appuyant sur le réseau Vodafone, la néobanque propose trois forfaits 5G en Allemagne, mais à des tarifs qui interrogent.

La néobanque allemande N26 diversifie ses activités en proposant désormais des forfaits mobile via son service « N26 SIM ». Suivant les pas de son concurrent Revolut, l’établissement bancaire tente de s’imposer dans le secteur des telcos avec une offre entièrement dématérialisée via une eSIM.

Une approche 100 % numérique, mais des tarifs peu compétitifs

Comme Revolut, et beaucoup d’acteurs de la eSIM, N26 mise sur la simplicité et la dématérialisation avec son offre mobile exclusivement disponible en eSIM. Pour le moment, ce sont des forfaits pour les utilisateurs allemands, nous n’avons pas encore eu d’indication sur un lancement en France.

Le nouvel opérateur virtuel (MVNO) s’appuie sur le réseau Vodafone en Allemagne pour proposer trois forfaits distincts, tous avec accès à la 5G. La gestion des abonnements se fait intégralement via l’application N26.

Les tarifs s’articulent autour de trois formules : 13,99 €/mois pour 10 Go de données, 19,99 €/mois pour 30 Go et 34,99 €/mois pour 100 Go. Tous incluent les appels et SMS illimités, ainsi que l’itinérance dans l’Union européenne et l’Espace économique européen. Un point important à noter : les débits sont plafonnés à 100 Mbps en téléchargement et 50 Mbps en envoi, bien en-deçà des capacités réelles de la 5G.

Vous l’aurez remarqué, ces tarifs se situent dans la fourchette haute du marché, sans apporter de réelle valeur ajoutée par rapport aux opérateurs traditionnels ou virtuels déjà bien établis ». En France et en 2025, le prix moyen d’un forfait 30 Go avec 5G en France est de 16,50 € par mois, mais la plupart des offres attractives proposent 100 Go pour moins de 10 € par mois en ce moment.

L’eSIM et la flexibilité comme principaux arguments

L’utilisation exclusive de l’eSIM constitue le principal atout de cette offre. Cette carte SIM virtuelle, intégrée directement dans les smartphones compatibles, permet de s’affranchir de la carte physique et facilite les changements d’opérateur.

Ce sont aussi des offres que l’on peut facilement arrêter. N26 propose des engagements mensuels, permettant aux clients de résilier à tout moment.

Pour rappe, en tant qu’opérateur mobile virtuel (MVNO), N26 n’exploite pas son propre réseau mais utilise l’infrastructure de Vodafone en Allemagne. Cette stratégie, similaire à celle adoptée par Revolut ou encore NordVPN avec Saily, s’inscrit dans une tendance plus large de diversification.

L’itinérance gratuite dans l’UE et l’EEE fait partie des avantages standards de l’offre N26 SIM, mais sans particularités par rapport à la réglementation européenne qui impose depuis 2017 la fin des frais d’itinérance.

