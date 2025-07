C’est officiel, la banque en ligne de la Banque Postale a fermé

Annoncée depuis plus d’un an, la fermeture de Ma French Bank, filiale 100% numérique de la Banque Poste, est désormais effective depuis début juillet.

Si l’ensemble des 700 000 clients de la banque en ligne ont été prévenus en amont, il est possible que certains n’aient pas encore récupéré leurs fonds. Heureusement, il reste encore une possibilité pour ces retardataires de les récupérer, rapporte MoneyVox.

Sur la FAQ de la Banque Postale, il est précisé que, dans le cadre légal d’une cessation d’activité de Ma French Bank, les avoirs des comptes bancaires sont en cours de transfert vers la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

À compter du 10 juillet 2025, c’est auprès d’eux que les clients concernés devront s’adresser pour demander la restitution de leurs avoirs. Pour cela, ils n’auront qu’à lancer une recherche depuis leur site internet Ciclade. L’organisme officiel leur demandera alors des informations personnelles ainsi que le numéro de compte à retrouver.

Si la recherche se révèle infructueuse, les anciens clients peuvent toujours contacter Ma French Bank via un formulaire pour obtenir des renseignements supplémentaires, précise Money Vox.

