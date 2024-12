Ma French Bank ferme ses portes en 2025 : que doivent faire les clients avant la fermeture de leur compte ?

Il y a tout juste un an, La Banque Postale annonçait la cessation de sa filiale 100 % numérique, Ma French Bank. Le processus devant durer entre 12 et 15 mois touche bientôt à son terme, la fermeture est attendue courant 2025. Pour les clients, c’est le moment de déménager leurs fonds, mais comment faire ?

Après ING et Orange Bank, Ma French Bank annonçait fin 2023 la cessation prochaine de ses activités. Une autre fermeture qui accuse une sorte de crise des banques en ligne françaises, peinant à attirer de nouveaux clients dans un marché saturé de concurrentes et à être rentables. Pour les quasi 700 000 clients, c’est un autre problème qui se pose : que vont devenir leur argent ? Voici ce qui est prévu pour le moment.

Informés au compte-goutte depuis cet été, les clients Ma French Bank ont jusque l’été 2025 pour clôturer leur compte. La banque en ligne n’a toutefois pas attendu fermer ses portes pour mettre fin au paiement mobile via Apple Pay et Google Wallet, désactivé depuis le 4 décembre. Pour ce qui est de la procédure de clôture du compte et du transfert des fonds, Ma French Bank accompagne ses clients à travers les différentes démarches.

Suite à l’annonce de la cessation, Ma French Bank a annoncé envoyer un courrier/e-mail à tous ses clients sur les démarches à suivre avant la fermeture de la banque. Les clients doivent commencer par une demande de clôture de leur compte dans l’application. Si cela n’est pas fait dans les 60 jours après la réception du premier courrier, cette demande est initiée automatiquement par le service client.

Après la demande de clôture, le client dispose de 60 autres jours pour effectuer les démarches : ouvrir un nouveau compte ailleurs, communiquer le nouveau RIB aux organismes effectuant des prélèvements et virements, transférer tous les fonds et télécharger tous les relevés de compte disponibles sur l’espace Ma French Bank.

Vient enfin la clôture du compte. Pour en faire la demande sur l’application, il faut se rendre dans les onglets « Mon profil » puis « Clôturer mon compte ». Il faut ensuite confirmer avoir effectué les précédentes étapes, communiquer l’IBAN de sa nouvelle banque et la demande de clôture sera prise en compte dans les 24 heures. L’accès à l’application ne sera alors plus disponible et la carte bancaire désactivée. Le solde restant est restitué dans les cinq jours après la demande et le compte définitivement clôturé dans les 30 jours.

Une prime d’accueil pour attirer les clients de Ma French Bank

Une autre question qui se pose pour les clients de Ma French Bank est vers quelle nouvelle banque se tourner ? À ce sujet, nous avons ici un comparatif pour vous aiguiller. La plupart de ces banques en ligne proposent même une prime de bienvenue ainsi qu’un service de mobilité bancaire gratuit.

Enfin, à l’instar de Hello bank! pour Orange Bank et de Boursorama pour ING, la Banque Postale déroule le tapis rouge pour les clients de la future ex-banque en ligne. Celle-ci espère en effet ne pas perdre les clients de sa filiale et compte les accueillir avec une prime d’accueil de 50 euros et la gratuité sur les paiements et retraits à l’étranger jusqu’à la fin de l’année.