Orange Bank va disparaître : quelles sont les meilleures banques alternatives ?

Si vous êtes client chez Orange Bank, la fin annoncée des activités bancaires du groupe Orange doit forcément vous inquiéter malgré la mise en place progressive d'une période de transition avec BNP Paribas. Heureusement, il existe d'autres banques susceptibles de la remplacer efficacement.

L’info est tombée tout récemment : Orange Bank met fin à ses activités suite à de graves difficultés financières et cède (temporairement ?) son portefeuille client à BNP Paribas pour maintenir l’activité le temps d’une véritable transition. Une déconvenue qui rappelle forcément celle d’ING Direct qui avait également cessé ses activités de banque en ligne en France en fin d’année 2021.

On rappelle que, malgré ses ambitions, Orange Bank n’a jamais vraiment su trouver une clientèle durable pour éponger ses pertes, celles-ci se chiffrant à 200 millions d’euros l’année dernière. Au total, ce sont pas moins de 1,5 million de clients et leurs fonds (1,7 milliard d’euros) qui se retrouvent dans le flou en attendant une cessation complète de l’activité de banque de détail. Cessation que les spécialistes estiment aux alentours de 2025.

Si vous êtes clients d’Orange Bank ou que vous envisagiez de le devenir, il va malheureusement être nécessaire de réfléchir à une alternative, heureusement, certaines néobanques et banques en ligne sont à même de proposer les mêmes garanties qu’Orange Bank et même plus.

Pour aller plus loin

Comment changer de banque et transférer son compte sans accrocs ?

Quelles banques choisir après Orange Bank ?

Revolut

Voilà une néobanque ayant fortement gagné en influence ces dernières années sur un marché pourtant extrêmement concurrentiel. À l’origine une banque britannique, Revolut s’est adapté aux conditions du Brexit en s’exportant en Lituanie, mais a fait en sorte, récemment, de pouvoir proposer à sa clientèle française un IBAN FR.

Revolut est aussi une néobanque qui a largement misé sur l’innovation. Sa « super-App » regroupe énormément de fonctionnalités comme un chat permettant de converser avant un transfert d’argent façon WhatsApp, la possibilité de réserver un hôtel ou encore le support des cryptomonnaies avec dernièrement l’ajout de métaux rares comme le platine et le palladium.

Côté application, Revolut a fait un excellent travail avec une plateforme simple d’accès avec une interface agréable à utiliser et bourrée de fonctionnalités avancées. Côté paiement mobile, la banque est compatible avec Google Pay, Apple Pay ou encore Samsung Pay.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Revolut.

Lydia

Lydia est une très bonne alternative si vous cherchez une néobanque française et simple d’accès. Pensée à la base comme une application faciliter les échanges d’argent entre particuliers, elle s’est progressivement développée en ajoutant toujours plus de services bancaires jusqu’à proposer une bancaire de néobanque classique.

Le premier compte est accessible gratuitement, mais il est possible de souscrire à deux cartes payantes Green+ et Black. Tous les RIB délivrés par Lydia sont bien Français. L’application est aussi extrêmement facile d’utilisation avec des notifications en temps réel et les services de paiement mobile les plus courants sont compatibles comme Google Pay, Apple Pays et Samsung Pay.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre avis complet sur Lydia.

Boursorama Banque

On sort de la sphère des néobanques pour aller vers la banque en ligne avec certainement l’une des meilleures représentantes du genre : Boursorama Banque. Filiale de la Société Générale, elle profite d’une grande légitimité sur ce marché. Elle dispose d’un premier avantage : proposer un large choix de cartes bancaires (Welcome, Ultym, Classic et Premier). La bonne nouvelle est qu’elles ne disposent d’aucuns frais de tenue de compte si vous vous en servez au moins une fois par mois. Notez également que les paiements et retraits à l’étranger se font aussi sans frais, quelle que soit la carte choisie et que la banque délivre des IBAN français.

L’application est l’une des plus fournies en fonctionnalités, et tous les produits offerts par la banque en ligne y sont accessibles. C’est aussi l’une des banques les plus avancées dans le domaine des paiements mobiles puisqu’elle intègre la compatibilité avec la plupart des systèmes comme Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay, ce qui n’est pas si commun du côté des banques en ligne.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Boursorama Banque.

Fortuneo

Fortuneo Banque est une filiale du Crédit Mutuel*, autrefois spécialisée dans les services de bourse en ligne, elle offre aujourd’hui ses services de banque en ligne depuis quasiment quinze ans. En plus de vous permettre de tenir votre compte, elle propose toute une gamme de produits bancaires : des assurances, des livrets d’épargne, des crédits immobiliers et d’autres prêts. Cette banque a su devenir accessible à tous grâce à son offre d’entrée de gamme avec la Fosfo Mastercard. L’offre Gold CB Mastercard demandera tout de même de justifier d’un certain revenu net mensuel. La carte ne vous demande d’ailleurs aucuns frais supplémentaires à partir du moment où vous l’utilisez une fois par mois.

L’application mobile est quant à elle plus classique que les autres banques de cette sélection, mais assurera l’essentiel en plus de contenter les personnes cherchant à investir en bourse. Fort heureusement, Fortuneo est compatible avec presque toutes les plateformes de ce type comme Apple Pay, Google Pay ou encore Garmin Pay.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur ce que vaut Fortuneo Banque en 2023.

Si aucune banque ne vous convient dans cette sélection, nous vous conseillons de jeter un œil à notre comparateur de banque ci-dessous.

Les meilleures banques en ligne La banque pour voyager Monabanq Jusqu'à 180€ offerts avec une carte Visa Premier ou Platinum Découvrir La meilleure banque en ligne Ma French Bank Ouverture de compte gratuite Découvrir La meilleure banque traditionnelle SG (Société Générale) Jusqu'à 80€ offerts pour toute ouverture de compte (Week Flash) Découvrir Toutes les banques en ligne

*NB : le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est actionnaire unique du groupe Ebra lui-même actionnaire majoritaire d’Humanoid, la société éditrice de Frandroid.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.