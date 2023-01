Les clients Revolut peuvent désormais trader platine et palladium via l’application

Revolut annonce aujourd'hui avoir ajouté le Palladium et le Platine à la liste des matières premières de son portefeuille pour l'ensemble de ses clients européens, suisses et britanniques.

En 2023, Revolut compte bien continuer son expansion d’activité tout en consolidant les secteurs dans lesquels il a déjà une belle notoriété chez les plus initiés. La néobanque annonce en ce début d’année vouloir offrir à ses clients l’opportunité de diversifier leur portefeuille en introduisant deux nouveaux éléments dans son catalogue de métaux rares destinés à la spéculation et l’échange : le platine (XPT) et le palladium (XPD). Ces derniers viennent compléter un catalogue composé de l’or (Au) et de l’argent (Ag) qui disposent d’un certain succès depuis leur introduction en mars 2020.

Les métaux lourds, une valeur d’échange sûre

Contrairement au marché des crypto qui se retrouve régulièrement victime de sa propre bulle spéculative effrénée, les métaux constituent des investissements plutôt sûrs, dont les valeurs varient peu dans le temps. Revolut facilite l’investissement, le stockage et la revente de ses métaux en garantissant un stockage en toute sécurité par un partenaire spécialisé dans les métaux précieux. Comme pour l’or ou l’argent, le platine et le palladium peuvent être transférés d’un client Revolut à un autre via l’application Revolut, ou tradés instantanément en cryptomonnaie ou en monnaie électronique pour effectuer des achats.

Rappelons que comme l’investissement en cryptomonnaies, celui concernant de métaux précieux est aussi garanti pour tous les clients Revolut Standard, Plus, Premium et Metal directement via l’application Revolut.

Ce nouvel ajout de valeur vient compléter une stratégie visant à éliminer les barrières associées aux produits financiers traditionnellement inaccessibles au grand public. Cela fait également suite à l’ajout de 30 monnaies fiduciaires et près de 100 cryptomonnaies que les clients peuvent acheter, détenir et vendre dans l’application.

Revolut Télécharger Revolut gratuitement APK

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.