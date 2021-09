Avec Stays, Revolut permet de réserver un hôtel et d’obtenir du cashback depuis l’application

La néobanque Revolut lance sa nouvelle plateforme de réservation de logement de vacances. Stays est accessible directement depuis l'application bancaire sans avoir à en changer.

Et si votre banque vous permettait de réserver un hôtel ou un logement dans le monde entier tout en bénéficiant d’un retour sur investissement ? C’est en tout cas l’idée derrière Stays, un nouveau service de la néobanque Revolut, qui souhaite concurrencer les cadors de la réservation d’hébergement en ligne comme Booking ou AirBnB.

Ouvrir son appli bancaire pour réserver ses vacances

Lancé au Royaume-Uni cet été et arrivant tout juste chez nous, Stays est le premier produit non bancaire de Revolut. Avec ce nouveau service intégré à l’application, il est possible de réserver un hôtel, un appartement de vacances ou tout autre logement depuis un catalogue dédié. Tous les budgets sont pris en compte, allant du luxe au plus modeste, certaines réservations donnant même droit à des tarifs exclusifs et sans frais supplémentaires, tout du moins facturés par la banque elle-même. En revanche, contrairement à AirBnB par exemple, Stays ne fait pas office de référencement de logements et les clients Revolut ne pourront pas louer leur bien via la plateforme.

Avec cette logique de gain de temps, vient aussi celle de gain d’argent puisque chaque réservation sur Stays garantit un cashback instantané de 10 % dont le montant est transférable de son porte-monnaie à son compte Revolut. Attention cependant, seuls les clients détenteurs d’une carte Revolut Premium ou Metal peuvent bénéficier du Cashback.

Une Banque qui s’oriente de plus en plus vers les voyageurs

Revolut a fait sa renommée de néobanque de par sa praticité, ses offres flexibles, un environnement applicatif complet, mais surtout grâce à ses tarifs très avantageux pour les achats et les retraits à l’étranger, chose que nous avons mise en avant dans notre avis complet sur Revolut. Stays s’inscrit aussi dans cette logique en incitant ses clients à voyager le plus possible et donc à utiliser leur carte Revolut à l’étranger pour faire valoir leurs assurances voyages incluses dans leur abonnement. Une stratégie largement mise en avant par la déclaration de Marsel Nikaj, responsable du département épargne et lifestyle chez Revolut :

[…] Après 18 mois de restrictions et de confinements, nous voulons offrir à nos clients les meilleures conditions de voyage possible, poursuivant notre vision de faire de Revolut l’application de référence pour les voyageurs.

Revolut s’oriente vers la « Super-App »

C’est l’un des chevaux de bataille du monde de la banque en ligne ces dernières années, l’écosystème dit de « Super-App » devient un impératif pour capter l’attention numérique de ses clients. Stays s’inscrit dans cet objectif afin de transformer l’application Revolut en une sorte de Hub de vacances où tout est trouvable au même endroit sans avoir à changer de plateforme et potentiellement perdre le fil de ses dépenses.

À terme, la néobanque souhaite investir toujours plus dans cet objectif en permettant la réservation de vol ou la location de véhicule avec les mêmes avantages que propose Stays à ses utilisateurs.

