Revolut lance un livret d’épargne plus compétitif que le livret A et annonce deux grosses nouveautés pour 2025

Une « révolution sur le marché de l’épargne ». C’est ainsi que la banque en ligne Revolut présente son tout nouveau produit : un livret d’épargne à taux compétitif et avec calcul quotidien des intérêts. On en oublierait presque une autre annonce qui passe quasiment inaperçue dans le communiqué…

Avec quasiment 50 millions de clients dans le monde dont environ 3,5 millions de clients en France, la banque en ligne Revolut ne cache pas ses ambitions dévorantes. Mais pour gagner en valorisation, il faut constamment attirer de nouveaux clients et c’est ce que compte faire Revolut en lançant son tout premier livret d’épargne.

Afin de grossir leur clientèle, les banques en ligne font face à un double défi : diversifier leurs produits bancaires tout en se démarquant des banques traditionnelles. C’est ce que parvient à faire Revolut avec son nouveau livret d’épargne, disponible depuis la dernière mise à jour de son application. Alors que les intérêts sur ces produits d’épargne sont généralement calculés toutes les quinzaines, ils sont ici versés quotidiennement.

La banque en ligne britannique ajoute également que le montant de la rémunération varie selon l’abonnement du client et que les premiers intérêts peuvent être versés dès le lendemain du dépôt. Voici les taux annuels bruts selon les formules (pour info, le taux du Livret A est actuellement de 3 %) :

Ce nouveau produit constitue une véritable évolution pour Revolut qui proposait jusque-là une alternative aux comptes d’épargne, des comptes dits « flexibles ». Sur ce nouveau livret d’épargne, Albert Codorniu déclare :

Nous voulons faire de Revolut la meilleure option pour les opérations bancaires quotidiennes. Avec la rémunération quotidienne des intérêts et la possibilité de retirer ses fonds sécurisés par notre banque agréée à tout moment, nous rendons l’épargne plus simple et plus efficace que jamais. »

Albert Codorniu, directeur général de l’épargne chez Revolut