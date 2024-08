Pour la première fois, une banque en ligne s’invite dans le top 10 des banques préférées des français

Les banques en ligne ont le vent en poupe depuis la crise sanitaire. Une tendance qui n’est pas prête de décroître si l’on en croit une étude de IN BANQUE selon laquelle une banque en ligne rentre dans le top 10 des banques de France. Spoiler alert : il s’agit de la banque en ligne préférée des français.

Chaque année, les sociétés IN Banque, Tessi et Capgemini Invent s’associent pour livrer leur analyse des relations entre les français et leur(s) banque(s). Réalisée courant mai 2024 auprès d’un échantillon de 2 000 personnes représentatif de la population, l’étude de 80 pages met en exergue la place plus importante que prennent les banques en ligne dans notre quotidien.

Hello Bank!, Revolut, N26, Monabanq sont dorénavant des noms aussi familiers que la Société Générale ou le Crédit Agricole. C’est d’autant plus vrai maintenant qu’une banque en ligne rentre pour la première fois dans le top 10 des banques principales des français, il s’agit bien sûr de BoursoBank.

BoursoBank, neuvième banque des français

La banque de réseau, ou banque traditionnelle, domine incontestablement le marché. 90 % des clients bancaires en France ont comme banque principale une banque de réseau. Rien d’étonnant à ce que le Crédit Agricole (20 %), la Caisse d’Épargne (14 %) ou la Banque Postale (13 %) caracolent en tête du classement des banques principales des français connectés. Il faut descendre jusqu’à la neuvième place pour trouver une banque en ligne, BoursoBank, banque principale de 5 % des sondés. Cela peut ne pas paraître extraordinaire au premier abord, mais c’est en réalité la première fois qu’une banque en ligne apparaît dans ce top 10. Il faut également saisir la nuance de « banque principale » pour comprendre à quel point la situation est inédite.

D’après l’étude, seulement 10 % des clients bancaires en France ont leur compte principal dans une banque en ligne. Ces clients sont surtout de jeunes actifs, tandis que du côté des comptes secondaires, on compte surtout des personnes ayant une situation financière aisée. Les banques en lignes s’appuient principalement sur une clientèle multi-bancarisée, une clientèle qui possède un compte dans plusieurs établissements bancaires. En tout, 30 % des clients bancaires en France ont un compte dans une banque en ligne, principal ou secondaire, on peut donc en déduire que les banques en lignes abritent essentiellement des comptes secondaires.

Un intérêt toujours plus croissant

Quand bien même, on note un ralentissement de leur croissance, il est indéniable que les banques en ligne occupent une place toujours plus importante auprès des français. Un succès qui remonte à la crise Covid-19 et au confinement qui, s’ils ont entraîné une accélération de la digitalisation des services des banques traditionnelles, ont surtout profité aux banques en ligne. À l’époque, l’absence d’agence et de la nécessité de se déplacer ont suffi à convaincre. Mais attention, une agence physique pour réaliser des dépôts et un conseiller attitré font partie des critères qui attirent et fidélisent les clients. Certaines banques en ligne l’ont compris et n’excluent pas d’ouvrir des agences physiques à l’avenir.

D’autres raisons expliquent le succès des banques en ligne et pourquoi l’intérêt n’est pas redescendu après la crise sanitaire :

Des frais moindres, ou du sans frais : les banques en ligne sont moins chères à faire tourner que les banques traditionnelles. Beaucoup appliquent d’ailleurs une politique « zéro frais », tandis que les banques traditionnelles font régulièrement payer des cotisations à leurs clients, sans compter les frais cachés… Pour mieux connaître les frais des banques en ligne, n’hésitez pas à consulter nos articles.

: les banques en ligne sont moins chères à faire tourner que les banques traditionnelles. Beaucoup appliquent d’ailleurs une politique « zéro frais », tandis que les banques traditionnelles font régulièrement payer des cotisations à leurs clients, sans compter les frais cachés… Pour mieux connaître les frais des banques en ligne, n’hésitez pas à consulter nos articles. Offres de bienvenue : toujours sur les enjeux tarifaires, beaucoup de banques en ligne proposent des primes de bienvenue à leurs nouveaux clients ainsi qu’un système de parrainage où parrain et filleul ont chacun à y gagner.

: toujours sur les enjeux tarifaires, beaucoup de banques en ligne proposent des primes de bienvenue à leurs nouveaux clients ainsi qu’un système de parrainage où parrain et filleul ont chacun à y gagner. Plus de réactivité : les banques en ligne sont généralement plus réactives que les banques traditionnelles avec une assistance parfois accessible 24h/24 et 7j/7. Les mises à jour de relevé de compte sont aussi plus rapides dans les banques en ligne, les transactions sont immédiatement affichées tandis que cela peut prendre 24 heures chez les banques traditionnelles.

: les banques en ligne sont généralement plus réactives que les banques traditionnelles avec une assistance parfois accessible 24h/24 et 7j/7. Les mises à jour de relevé de compte sont aussi plus rapides dans les banques en ligne, les transactions sont immédiatement affichées tandis que cela peut prendre 24 heures chez les banques traditionnelles. Le savoir-faire d’une banque traditionnelle : beaucoup de banques en ligne ne sont pas ce qu’on appellerait des « bleus », elles arrivent sur le marché avec le savoir-faire d’une banque traditionnelle et parviennent à proposer les mêmes produits et la même qualité de service. C’est le cas, par exemple, de Fortuneo qui est une filiale du groupe de bancassurance Arkéa. Hello Bank! ne sort pas non plus de nulle part puisqu’elle a été lancée par BNP Paribas.

Il existe également des banques en ligne indépendantes des banques traditionnelles comme Revolut, N26 ou Bunq qui n’ont pas à rougir de leur savoir-faire. Certaines vont même plus loin en proposant des plateformes dédiées au trading et aux cryptomonnaies par exemple. Si les banques en ligne et les néobanques sont encore loin de dominer le marché et qu’un plafond de verre commence à se dessiner avec le ralentissement de leur croissance, elles ne manquent pas d’idée et d’atouts pour stimuler la concurrence avec les banques de réseau.

Quel futur pour les banques en ligne ?

Est-ce que les banques en ligne supplanteront totalement les banques de réseau ? Cela reste à voir. En tout cas, cette branche a encore de beaux jours devant elle si l’on en croit les performances dont elles font preuve. Entre Hello Bank! qui s’apprête à franchir la barre du million de clients, BoursoBank qui affiche des résultats records au premier semestre de cette année ou encore Revolut qui a obtenu une licence bancaire au Royaume-Uni et plus récemment encore au Mexique, il y a de quoi être confiant dans l’avenir.

Certaines de ces banques ne cachent pas leurs ambitions dévorantes. C’est notamment le cas de Revolut qui a récemment été valorisée à 45 milliards de dollars, c’est plus que la banque britannique Barclays (entre 43 et 44 milliards de dollars) ou de la Deutsche Bank, la banque la plus importante d’Allemagne (entre 32 et 33 milliards de dollars). La néobanque devenue banque en ligne a annoncé viser un objectif de 20 millions de clients dans l’Hexagone d’ici 2028 et étoffer son offre de produits bancaires avec notamment le lancement de crédits immobiliers.

