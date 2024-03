N26 : vous pouvez acheter du bitcoin et autres cryptomonnaies, voici comment

La banque en ligne N26 lance en France son offre N26 Crypto. Elle permet d'investir dans le bitcoin et près de 200 autres cryptomonnaies. Une offre accessible, y compris pour les clients disposant d'un compte gratuit, et qui est totalement intégrée à l'application N26.

Ça bouge du cĂ´tĂ© de chez N26. La nĂ©obanque se complète avec une nouvelle offre qui va dĂ©barquer en France : N26 Crypto. DĂ©jĂ lancĂ©e dans sept autres pays europĂ©ens, c’est dĂ©sormais en France qu’il sera possible d’investir dans des cryptomonnaies depuis l’application de la banque en ligne.

Près de 200 cryptomonnaies disponibles dans l’application N26

C’est dans un communiquĂ© de presse que l’entreprise a officialisĂ© l’arrivĂ©e de sa nouvelle offre en France. L’idĂ©e est simple : pouvoir acheter et vendre des cryptomonnaies parmi une sĂ©lection composĂ©e de près de 200 cryptoactifs. Cela comprend le Bitcoin, l’Ethereum, l’Avalanche, le Binance Coin, le Solana, le Ripple, le Dogecoin, le Cardano, le Litecoin, etc. Pour chaque cryptomonnaie, plusieurs informations seront accessibles : « le prix actuel, sa fluctuation de valeur au fil du temps et des informations importantes telles que la capitalisation boursière. »

Dans l’application N26, il y aura un nouvel onglet « Investissement » au sein de la section « Finances », avec toute la gamme de cryptomonnaies disponibles Ă l’achat et Ă la vente. Les utilisateurs pourront suivre l’historique de leurs achats et ventes ainsi que l’Ă©volution de leur portefeuille d’actifs en temps rĂ©el. L’achat se fera en temps rĂ©el, la vente aussi. La fonctionnalitĂ© glisser-dĂ©poser de l’application, qui a fait en partie son succès, sera Ă©galement disponible pour les cryptomonnaies.

Le minimum d’achat est fixĂ© Ă partir d’un euro et on pourra naturellement acheter des fractions d’une cryptomonnaie (un Bitcoin entier est Ă plus de 61 000 euros). Le taux de change sera valable pour une durĂ©e de 60 secondes, avant qu’il ne soit rĂ©actualisĂ©.

N26 Crypto sera gratuit pour tous les utilisateurs

Pas besoin d’avoir souscrit une autre offre N26 pour profiter de N26 Crypto. Le service sera gratuit, y compris pour les clients de la banque qui ne paient rien. N26 Crypto est proposĂ© en partenariat avec Bitpanda GmbH, « qui gère l’exĂ©cution des transactions et la conservation des cryptoactifs », prĂ©cise la banque. Afin de pouvoir en profiter, il faudra nĂ©cessairement ouvrir un compte bancaire N26.

Des frais seront ponctionnés à chaque transaction et indiqués à chaque fois. N26 tente de montrer patte blanche en disant éviter les frais cachés :

Pour les clients N26 Metal, il y aura des frais de transaction de 1 % pour le trading de Bitcoin et 2 % pour les autres cryptomonnaies ;

Pour les autres clients, les frais de transaction seront de 1,5Â % pour le Bitcoin et de 2,5Â % pour les autres cryptomonnaies.

Comme le prĂ©cise N26, « ces commissions sont dĂ©duites du montant de votre transaction, plutĂ´t que d’y ĂŞtre ajoutĂ©es. Cela signifie que le montant rĂ©el de cryptomonnaie que vous achèterez sera lĂ©gèrement infĂ©rieur au montant que vous avez saisi. »

Ă€ noter que le trading de cryptomonnaies n’est pas un investissement sans risques : certains cryptoactifs peuvent en thĂ©orie perdre toute ou partie de leur valeur. Pensez-y avant d’investir dans les cryptomonnaies.

