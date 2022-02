N26 devrait bientôt proposer le trading de crypto-monnaies sur son application

Comme son homologue Revolut, N26 pourrait proposer du trading de crypto-monnaies sur son application. C'est en tout cas ce que l'on peut conclure après ces trouvailles.

A l’image de Revolut, N26 — que l’on connaît sous la forme d’une « banque mobile » — penserait à l’introduction du trading de crypto-monnaie natif à partir de sa propre application. Des fonctions cachées du fichier APK (l’application Android) montrent que l’entreprise travaille sur une telle fonction.

Du trading de crypto-monnaies grâce à Bitpanda

C’est XDA qui a décompilé le fichier APK de l’application Android de N26 pour trouver cette information. Comme indiqué dans les captures d’écran ci-dessus, il pourrait bientôt y avoir des fonctions de trading de crypto-monnaies. Revolut propose déjà ce type de fonctions, en quelques minutes vous vous inscrivez depuis votre smartphone, et vous pouvez stocker et convertir de l’argent dans plusieurs devises : en euro, en livre sterling, dollar américain et canadien… mais aussi en crypto-monnaies comme le Bitcoin (BTC), LiteCoin (LTC) et de l’Ethereum (ETH).

Via ses captures, nous pouvons également voir qu’il semble que la banque N26 s’associera à la plate-forme Bitpanda pour les achats de crypto-monnaies. Enfin, l’écran indique également qu’il existe une « transparence totale des frais » pour l’échange de crypto-monnaie et qu’il y aura un aperçu clair de la progression du portefeuille disponible.

Il se peut que la fonction soit juste là à titre d’expérimentation, néanmoins cet extrait de l’application Android montre que la banque mobile N26 travaille sur une telle fonction. De plus, il était déjà question de trading de crypto-monnaies chez N26 en 2021.

N26 Télécharger N26 gratuitement Détails offres

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.