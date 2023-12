N26 : quels sont les frais bancaires de cette banque en ligne ?

Vous souhaitez ouvrir un compte chez N26, mais vous cherchez à mieux connaître les tarifs et les frais éventuels ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Fondée en 2013, N26 est une banque en ligne/ néobanque allemande proposant, avant tout, la possibilité d’ouvrir un compte bancaire entièrement dématérialisé en quelques minutes. Et ce, avec la promesse de n’avoir aucuns frais cachés ni d’engagement à long terme. N26 s’est rapidement positionnée comme une alternative moderne aux banques traditionnelles et même aux autres banques en ligne plus abordables.

Elle offre également des cartes de débit et de crédit, ainsi que des services d’épargne, ce qui la distingue aussi d’autres offres similaires de marché. N26 a gagné en popularité en Europe et continue d’étendre son influence en garantissant une expérience bancaire transparente et accessible.

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque Jusqu'à 150 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec le code PINKWD150 Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! 80€ offerts sur Hello Prime et Hello Prime Duo + 1€/mois pendant 6mois sur Hello Prime Découvrir La banque la plus moderne Fortuneo Jusqu'à 80 € offerts en utilisant le code BIENVENUEFTO Découvrir Toutes les banques en ligne

Comment ouvrir un compte chez N26 ?

En tant que néobanque, N26 propose une ouverture de compte 100 % en ligne avec une emphase sur le mobile, même s’il est possible d’effectuer une ouverture depuis la plateforme Web. C’est la première option que nous avons choisie pour réaliser cet avis. L’ouverture de compte est on ne peut plus facile et ne prend pas plus de 10 minutes. Il suffit de justifier son identité (et le fait d’avoir plus de 18 ans) et de fournir les documents nécessaires via l’appareil photo de son téléphone. Après quelques informations d’usage viennent le choix de la carte et la signature du contrat. Le compte est alors validé et directement utilisable. C’est un avantage considérable par rapport à de nombreuses banques en ligne qui doivent composer avec un délai de validation plus ou moins long.

N26 – La Banque Mobile Télécharger gratuitement

Nul besoin de dépôt initial avec N26. Quel que soit le niveau de souscription, il n’est pas nécessaire de réaliser un virement depuis son compte régulier. Vous commencez à zéro par défaut et vous pouvez librement l’alimenter via n’importe quel compte externe, ou en fournissant votre RIB à votre employeur pour vos revenus réguliers.

Pour aller plus loin

Comment changer de banque et transférer son compte sans accroc ?

N26 : les cartes et leurs tarifs

N26 propose des comptes courants assortis de cartes bancaires Mastercard gratuites et sans condition. Ces dernières sont utilisables partout en France, en Europe et dans le monde via les services qui la prennent en charge (soit l’immense majorité des établissements de retrait ou d’achat). Les offres proposées sont au nombre de quatre.

N26 Standard : Carte MasterCard virtuelle (smartphone via NFC).

N26 Smart : Carte Mastercard classique personnalisable.

N26 You : Carte Mastercard Premium personnalisable.

N26 Metal : Carte Mastercard Premium personnalisable.

[table id=2067 /]

* Possibilité d’obtenir une carte physique Mastercard pour 10 euros

N26 : les frais bancaires sur les opérations courantes

Même si N26 est une offre « sans frais cachés » en apparence. Il faut tout de même avoir en tête les frais imputables notamment aux paiements à l’étranger.

Frais de paiement et de retraits en UE et hors UE : 2 euros/retrait au-delà des 3 retraits gratuits.

: 2 euros/retrait au-delà des 3 retraits gratuits. Retraits en devises : commission de 1,70 % (compte Standard et Smart).

N26 : les frais en cas de découvert

Bien que les cartes soient à autorisation systématique, il peut arriver suite à un virement ou à un prélèvement que le client soit à découvert. Il est aussi possible que N26 décide de refuser un prélèvement si le solde n’est pas suffisant. Ces actions peuvent alors entraîner des frais supplémentaires : les frais d’incidents de paiement et une commission d’intervention. Comme pour les autres frais, les tarifs de N26 sont bien inférieurs à ceux des banques classiques.

Taux de découvert : 8,90 %

Refus justifié de l’exécution d’un ordre de prélèvement automatique pour manque de provision : 3 euros

Cependant, N26 n’autorise aucun découvert à court, moyen ou long terme, les opérations sont bloquées au-delà de la facilité de caisse en cas de compte non crédité.