Vous souhaitez ouvrir un compte chez Hello Bank, mais vous cherchez à mieux connaître les tarifs et les frais éventuels ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Parmi la constellation de banques en ligne en France, Hello Banque est certainement l’une de nos préférées du lot. Cette dernière propose une offre simple, peu chère, voire même gratuite et très avantageuse en termes de service bancaire. Une offre qui contraste avec d’autres marques qui ont tendance à multiplier les cartes et forcément avec des tarifs plus élevés. Il s’agit d’une filiale du groupe BNP Paribas qui a pour volonté de s’inspirer des néobanques telles que N26 ou Revolut.

Comment ouvrir un compte chez Hello Bank ?

L’inscription chez Hello Bank ne prend qu’une dizaine de minutes. Les documents demandés sont peu ou prou les mêmes qu’ailleurs : avoir au moins 18 ans, une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport), un justificatif de domicile, un RIB (celui de sa banque régulière), le dernier justificatif de revenus et un scan de la signature manuscrite. Tout peut se faire depuis l’application mobile de Hello Bank ou depuis le site internet de la banque. Une fois ces documents envoyés, il ne faudra que deux jours pour recevoir un RIB Hello Bank temporaire vers lequel faire un premier dépôt, compris entre 10 et 300 euros en fonction, nécessaire pour valider la création du compte.

Hello Bank : les cartes et leurs tarifs

Que ce soit pour Hello One ou Hello Prime, ces cartes proposent du zéro frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire partout dans le monde, et ce, sans limites de montant. Seule l’offre Hello One se limite aux distributeurs BNP. Les cartes sont certifiées VISA et disposent de toutes les garanties voyages et d’assurance de l’organisme en fonction de vos besoins. L’offre Hello One est gratuite (sous conditions) tandis qu’Hello Prime demande une simple cotisation de 5 euros par mois.

Hello One Hello Prime Prix Gratuit (sous condition d'un paiement par carte ou d'un retrait d'espèce par mois (sinon 3€ /mois) 5€ /mois Dépôt initial A partir de 10€ A partir de 10€ Type de débit Autorisation systématique Immédiat ou différé Conditions de revenus Aucun 1000€ minimum Paiement à l’étranger Gratuits et illimités Gratuits et illimités Retraits à l’étranger Gratuits et illimités* Gratuits et illimités Plafond de paiement 1000€ /mois Entre 1200 et 2500€ /mois (en fonction du revenu) Plafond de retrait 400€ /semaines Entre 500 et 1000€ /semaines (en fonction du revenu) Virement international 50 000€ sortant

Illimité entrant

50 000€ sortant

Illimité entrant

Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais

*Gratuits uniquement dans tous les distributeurs BNP Paribas Global Network en zone euro, 1 € par opération en zone euro et 1,5 % du montant du retrait hors zone euro depuis les distributeurs tiers.

Toutes les offres sont éligibles aux autres produits d’épargnes bancaires de Hello Bank comme le livret A, le LDDS ou l’assurance-vie.

Hello Bank : les frais bancaires sur les opérations courantes

La simplicité de l’offre bancaire d’Hello Bank est aussi liée au fait que les frais de cotisations sont très bas (5 euros par mois pour la carte Hello Prime), voire carrément inexistants pour la carte Hello Prime (sous condition). Cela ne veut pas pour autant dire qu’il n’existe aucuns frais de gestion, d’opérations spécifiques ou d’irrégularités, comme dans n’importe quelle banque en ligne. C’est notamment le cas en ce qui concerne les frais de virement.

Frais d’inactivité du compte : 30 euros par an.

Frais de virement (zone SEPA) : gratuit via hellobank.fr / 5 euros via un conseiller.

Frais de virement (hors SEPA) : 9,50 euros via hellobank.fr / 0,06 % via un conseiller.

Commission d’émission de virement en devise : 9,50 euros.

Commission de change sur virement en devise : 15 euros.

Frais de réception de virement en devise : 9 euros + commission de change.

Virement instantané : 1 euro (gratuit pour Hello Prime).

Frais d’opposition sur chèque : 16 euros (gratuit via hellobank.fr).

Réédition d’un code secret de carte bancaire : 5 euros.

Comme pour d’autres banques en ligne, même avec l’obtention d’une carte virtuelle Hello Prime ou Hello One, il n’y a aucuns frais concernant l’utilisation des paiements mobiles comme Apple Pay ou Paylib avec lesquels la banque est compatible.

Vous pouvez également vous référer à la brochure tarifaire complète d’Hello Bank.

Hello Bank : les frais en cas de découvert

Quelle que soit la carte choisie, Hello Bank propose un découvert autorisé de 250 euros à tous ses clients. Ce découvert prend la forme d’une facilité de caisse et est appliqué automatiquement sur une durée de 15 jours consécutifs. Le taux annuel de découvert autorisé est de 8 % avec un minimum forfaitaire d’agios par trimestre de 4,50 euros.

En cas de découvert non autorisé, donc au-delà de 250 euros, Hello Bank facture un taux de 18,40 %, ce qui est plus que chez Boursobank et ses 16 %.

Le calcul de ce taux est simple : ((taux de découvert autorisé / 100)/365) x montant du découvert x nombre de jours à découvert.

Par exemple, pour un découvert non autorisé de 500 euros sur un mois, on a :

((18,40/100)/365) x 500 x 31 = 7,81 euros.

Hello Bank facture également des frais sur les incidents de paiement. Par exemple, pour un rejet de chèque, la banque peut imposer au détenteur du compte bancaire des frais allant jusqu’à 30 euros si le chèque est d’une somme inférieure ou égale à 50 euros. Au-delà de ce montant, les frais pourront atteindre 50 euros. Si l’incident de paiement est lié à un prélèvement qui n’a pas pu être honoré, les frais bancaires sont plafonnés à 20 euros.