Ce n’est pas forcément celle qui est la plus mise en avant dans l’univers des banques en ligne françaises, mais Monanbanq a de beaux atouts dans son sac. Elle peut être très intéressante pour qui cherche un compte en ligne pas cher et surtout très avantageux en termes de frais. Des frais pour la plupart absents sur les opérations courantes, et ce, quel que soit le palier de cartes choisi.

Comment ouvrir un compte chez Monabanq ?

Monabanq mise sur la simplicité de l’ouverture de compte et il est possible de le faire depuis l’application de la banque ou depuis son site web. La procédure est assez classique et demande seulement quelques documents d’identité comme une photo recto verso de la carte d’identité, un justificatif de domicile et quelques autres renseignements de base.

Une fois la carte bancaire choisie et le dépôt minimum initial de 150 euros effectué, une validation se met en route et le compte devient utilisable quelques heures plus tard via une carte virtuelle. La carte physique arrive ensuite par courrier au bout d’une semaine maximum.

Monabanq: les cartes et leurs tarifs

Monabanq se positionne sur un plan bien différent des différentes banques en lignes et néobanques du marché en misant sur une offre certes peu chère, mais ne comprenant aucune carte gratuite. L’offre globale est constituée de trois paliers correspondant à des niveaux de carte.

L’offre d’entrée de gamme Pratiq+ est à 3 euros par mois et propose déjà jusqu’à trois retraits gratuits hors zone euro par an ainsi qu’une assurance en cas de perte ou de vol des moyens de paiement. Vient ensuite les offres Uniq et Uniq+, respectivement à 6 et 9 euros par mois, proposant un panel de services plus complets tels que les paiements et retraits hors zone euro gratuits et illimités.

Toutes les offres sont éligibles aux autres produits d’épargnes bancaires de Monabanq comme le livret A, le LDDS ou l’assurance-vie.

Monabanq : Les frais bancaires sur les opérations courantes

L’absence de frais sur de nombreuses opérations courantes est l’une des marques de fabrique de Monabanq. La plupart sont noyés dans les cotisations mensuelles des cartes bancaires Pratiq, Uniq et Uniq +. Cependant cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de frais sur certaines opérations spécifiques, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement (Garantie Sécurité) : 2 euros par mois.

Commission d’intervention : 8 euros par opération (Avec un plafonnement de 80 euros par mois).

Frais de virement émis (mini 20 euros) : 0,1 % du montant émis (frais inclus dans Uniq et Uniq+).

Frais de virement reçu (mini 20 euros) : 0,1 % du montant émis (frais inclus dans Uniq et Uniq+).

Commission de change sur virement en devise : 0,1 % du montant émis (frais inclus dans Uniq+).

Encaissement d’un chèque étranger (mini 20 euros) : 0,1 % du montant émis (frais inclus dans Uniq+).

Mise en place d’une facilité de caisse : 8 euros.

Dépôt d’espèces par DAB/GAB du Crédit Mutuel et CIC : 6 euros.

Retrait d’espèces dans les pays hors EEE (mini 1 euro) :0,1 % du montant retiré

Émission d’un chèque de banque : 10 euros.

Vous pouvez également vous référer à la brochure tarifaire complète de Monabanq.

Monabanq : les frais en cas de découvert

Quelle que soit la carte choisie, Monabanq propose un découvert autorisé de 15 et 600 euros en fonction de la carte choisie. Ce découvert prend la forme d’une facilité de caisse et est appliqué automatiquement sur une durée de 15 jours consécutifs. Le taux annuel de découvert autorisé est de 8 %.

En cas de découvert non autorisé, donc au-delà de 15 euros, Hello Bank facture un taux de 21,04 %, ce qui est plus que chez Boursobank et ses 16 % ou des 18,40 % de chez Hello Bank pour rester dans les banques en lignes françaises.

Le calcul de ce taux est simple : ((taux de découvert autorisé / 100)/365) x montant du découvert x nombre de jours à découvert.

Par exemple, pour un découvert non autorisé de 600 euros sur 30 jours, on a :

((21,04/100)/365) x 600 x 30 = 10,37 euros.

