Banque en ligne : qu’est-ce qu’une carte virtuelle éphémère et comment l’utiliser ?

La carte bancaire virtuelle éphémère (ou carte virtuelle jetable) est un bon moyen de se prémunir des fraudes à l'achat sur internet. On vous dit comment cela fonctionne et comment l'utiliser au quotidien.

Envie d’effectuer un achat sur internet, mais vous ne souhaitez pas que le site puisse conserver vos informations bancaires ? Le site vous parait suspect ? La carte virtuelle éphémère (à ne pas confondre avec la carte virtuelle tout court) est sans doute la meilleure option pour éviter les mauvaises surprises.

Qu’est-ce qu’une carte bancaire virtuelle éphémère et comment ça fonctionne ?

Son nom ne l’indique peut-être pas et toutes les banques ne la désignent pas sous ce terme, mais une carte virtuelle éphémère n’est rien d’autre qu’une pirouette sémantique pour désigner une carte dématérialisée à usage unique. Concrètement, elle prend le relais de votre bonne vieille carte en plastique en conservant les coordonnées de cette dernière tout en générant des numéros aléatoires ne servant qu’une seule et unique fois. Cela permet donc de réaliser un paiement en ligne sans avoir à utiliser sa carte bancaire habituelle et ainsi éviter qu’un site marchand puisse conserver vos informations bancaires ou qu’un tiers puisse reproduire votre carte et effecteur des opérations avec.

Le fonctionnement d’une carte virtuelle éphémère est relativement simple. Dans le cas où votre banque vous propose cette option dans votre offre, celle-ci va générer une carte éphémère associée à votre compte, utilisable une seule fois et valable pendant un mois. Une fois la carte utilisée et l’achat effectué, celle-ci est simplement détruite par la banque et ne peut pas être retrouvée.

Notez tout de même qu’il existe forcément des limites à ce type de cartes. L’opération se fait de manière 100 % dématérialisée et il n’y a de ce fait aucun moyen de retirer du liquide au distributeur avec. Il est aussi impossible d’utiliser ce type de carte pour des paiements récurrents comme des factures télécom ou des abonnements, par exemple. Dans ces derniers cas, vous pouvez tout de même l’utiliser pour essayer un service pendant un mois sans avoir la surprise d’un prélèvement non voulu le mois suivant.

Même si cela reste une protection encore plus intéressante que le système 3D Secure (validation d’un paiement par code envoyé par SMS ou via application bancaire), d’autres méthodes ou types de cartes sont aussi utilisés par certaines banques pour limiter les risques de fraudes. C’est le cas des cartes avec cryptogramme dynamique (code qui change toutes les heures). On peut aussi penser aux services de paiements en ligne comme Paypal ou Google Pay qui évitent d’avoir à rentrer ses cordonnées bancaires lors d’un achat, mais simplement à se connecter sur son compte.

Payer avec son mobile

Comment payer avec son téléphone ? Tout savoir sur les services et banques compatibles

Comment effectuer un achat avec une carte virtuelle éphémère ?

Votre banque propose cette option ? Top ! C’est maintenant l’heure de l’utiliser. Si la méthode peut différer en fonction des banques, le principe reste relativement similaire à chaque fois et demande en général d’utiliser votre application bancaire.

Se connecter sur son espace personnel depuis son application bancaire

Sélectionner l’option G énérer une carte virtuelle ou Créer une carte éphémère dans la rubrique Carte de l’application.

ou dans la rubrique Carte de l’application. Sélectionnez le montant voulu pour la carte et la date d’expiration (si cela vous est demandé) puis validez.

La carte est sauvegardée dans votre application et sera détruite une fois votre achat effectué.

Quelles sont les banques qui proposent de générer des cartes virtuelles éphémères gratuitement ?

En général, ce type de service est payant dans les établissements bancaires traditionnels et dans certaines banques en ligne. On pense notamment à la Société Générale qui facture ce service 12 euros par an.

Cependant, il existe quelques offres incluant une option de carte bancaire éphémère. C’est le cas de N26 et de Revolut côté néobanques et de Fortuneo côté banque en ligne.

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque Jusqu'à 130 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec le code BRSMBA Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! Jusqu'à 80 € offerts pour l'ouverture d'un compte Découvrir L'offre du moment Orange Bank Jusqu’à 100 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec carte Premium Découvrir Toutes les banques en ligne

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.