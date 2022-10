CB virtuelles, e-wallets, NFC, cryptomonnaies : les moyens de paiements dématérialisés et leurs avantages

Les moyens de paiement dématérialisés prennent de plus en plus d'importance dans nos achats du quotidien. Ils prennent plusieurs formes avec leurs avantages et inconvénients. En voici un état des lieux.

Ces dernières années ont vu naitre les plus grosses révolutions dans le monde bancaire. Que ce soit l’émergence des banques en ligne ou des néobanques ou l’explosion des technologies de paiements, c’est toute une industrie qui a dû adapter ses offres en fonction des attentes de leurs clients en matière de moyen de paiement.

Forcément, dans le lot vient la dématérialisation des moyens de paiement, une logique qui suit naturellement la tendance en matière de consommation quotidienne : musique, films/ séries ou même de plus en plus les factures et autres documents administratifs. Le secteur bancaire a dû développer lui aussi les moyens de paiement dématérialisés, c’est-à-dire les solutions qui nous permettent d’effectuer des transactions sans avoir à recourir à une carte bancaire ou à de l’argent liquide. Ce dernier ne représente d’ailleurs plus que 59 % des règlements en France, selon une étude de la Banque centrale européenne.

Voyons quels sont les différents moyens de paiement dématérialisé existants ainsi que leurs avantages.

Quels sont les moyens de paiements dématérialisés ?

La carte virtuelle éphémère

Même avec le fameux système 3D Secure qui ajoute une authentification supplémentaire lors d’un acte de paiement, le risque zéro n’existe pas. Les banques ont donc mis au point les cartes bancaires virtuelles pour ajouter un nouveau niveau de sécurité, en particulier lorsque cela concerne les achats en ligne. Elles sont plus généralement nommées e-cartes bleues et ne sont alors pas des cartes physiques, mais seulement des numéros générés aléatoirement par algorithme et renvoyant directement sur un identifiant bancaire. L’idée étant que ces numéros de cartes sont disponibles de manière temporaire et sont souvent utilisés pour effectuer une unique transaction. Une façon bien pratique pour effectuer des achats en ligne sans crainte que les numéros de la carte (cette fois-ci bien réelle) soient conservés par tel ou tel site, et ainsi potentiellement piratables. Seule ombre au tableau : encore trop peu de banques proposent ces cartes et encore moins gratuitement, en dehors de N26, Revolut et Fortuneo.

Certaines banques ont misé sur les cartes physiques à cryptogramme visuel dynamiques qui disposent d’un écran intégré à la place des trois chiffres du cryptogramme inscrits au verso. Cet écran alimenté par une batterie très fine affiche toutes les heures un nouveau code.

Quels sont les avantages de la carte bancaire virtuelle ?

Une carte qui disparaît après un achat ;

Potentiellement impossible à pirater ;

Parfait pour les achats en ligne.

Le paiement sans contact est devenu une habitude de paiement très largement plébiscitée. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un paiement entièrement dématérialisé, puisque généralement lié à une carte bancaire. Le NFC pour Near Field Communication permet de régler des achats sans avoir à insérer sa carte, voire sans carte du tout grâce à la puce du même nom embarquée sur smartphones et montres connectées. Ce système est étroitement lié aux portemonnaies électroniques détaillés ci-dessous. Le problème principal des paiements via NFC ou « sans contact » concerne les montants autorisés par les banques pour ce type de paiement (50 euros maximum en France actuellement).

Quels sont les avantages du NFC ?

Rapidité des paiements ;

Simplicité d’utilisation.

Les portemonnaies électroniques

Les portemonnaies électroniques, aussi appelés e-wallet ont pris une part importante sur l’ensemble des paiements en ligne. Ils tirent leur source et leurs forces de la volonté de proposer des moyens de paiement dématérialisés sécurisés grâce à la technologie de chiffrement SSL, en plus d’être aujourd’hui utilisés par la plupart des e-commerçants. Universel dans leur nature, ils permettent aussi d’effectuer et de recevoir des virements, depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, de manière ultra-efficace, bien plus qu’en passant par un virement bancaire par exemple. Ils ont aussi l’avantage d’être le plus souvent gratuits et faciles d’accès : il suffit de quelques minutes pour créer un compte en ligne sur PayPal par exemple. C’est aussi un domaine sur lequel les géants de la tech ont pris largement part : Google Wallet, Apple Pay, Samsung Pay, etc. Certains e-wallet permettent même de stocker plus que de l’argent comme des papiers d’identité ou ses clés de voiture par exemple. Le problème courant des e-wallet provient des banques elles-mêmes qui ne sont pas forcément compatibles avec toutes les solutions de ce genre.

Quels sont les avantages des portemonnaies électroniques ?

Aucun critère de revenus demandé ;

Sécurisation des transactions (aucune carte) ;

Paiements en un clic.

Les micropaiements par opérateurs téléphoniques

Les micropaiements ont été conçus pour les achats en ligne et, par définition, ils correspondent à de petits montants. C’est un moyen de paiement très connu dans le monde du jeu vidéo notamment. S’ils peuvent être réglés par plusieurs moyens, ce sont surtout les paiements via une facturation supplémentaire auprès de l’opérateur téléphonique ou du fournisseur d’accès à internet qui sont plébiscités, particulièrement en France. Le gros bémol étant la nature même des micropaiements, incitant très largement à la consommation et aux excès.

Quels sont les avantages des micropaiements par opérateurs ?

Pratique pour de petites sommes ;

Paiements en un clic.

Les cryptomonnaies

Forcément, les cryptomonnaies ont une place bien particulière dans la catégorie de moyens de paiement dématérialisés. Ce sont des monnaies virtuelles, qui ne dépendent d’aucun état ni d’aucune banque. Puisqu’elles n’existent pas sous la forme matérielle, il s’agit bel et bien d’un moyen de paiement dématérialisé centralisé autour d’une blockchain, un registre de stockage des données décentralisé. Il est cependant possible de les convertir dans la devise de son choix, que ce soit par l’intermédiaire d’un portefeuille numérique comme Coinbase ou via certaines néobanques qui acceptent les cryptomonnaies en tant que devise à part entière et en permettant leur échange. Problème de taille : les cryptomonnaies sont encore peu acceptées comme monnaie d’échange, notamment en France et leurs utilisations sont encore très limitées, même sur le web.

Quels sont les avantages des micropaiements par opérateurs ?

Monnaie entièrement dématérialisée ;

Monnaie pensée pour l’investissement ;

Sécurité et confidentialité optimale des échanges.

