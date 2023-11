Vous souhaitez ouvrir un compte chez Revolut, mais vous cherchez à mieux connaître les tarifs et les frais éventuels ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Revolut est aujourd’hui une banque en ligne qui a su s’imposer de manière spectaculaire sur le marché européen et particulièrement le marché français avec une base de clients si importante qu’elle se place juste derrière celle de BoursoBank (ex-Boursorama Banque). Ce succès est en grande partie dû au fait que Revolut mise sur une offre variée et simple, mais qui surtout ne comporte quasi aucuns frais bancaires. C’est notamment dû au fait que son offre est limitée en termes de services bancaires plus classiques par rapport à d’autres banques comme Hello Bank ou Fortuneo.

Comment ouvrir un compte chez Revolut ?

Revolut mise sur la rapidité d’inscription et sur l’usage quasi immédiat de ses comptes bancaires en ligne. La création et l’ouverture d’un compte ne prennent pas plus de 10 minutes et se font uniquement via l’application mobile disponible sur Android et iOS. Concernant les documents à fournir, il suffit de donner quelques informations personnelles, une photo recto verso de la pièce d’identité — que l’on effectue directement depuis le téléphone — et d’effectuer une photo selfie pour la vérification.

Il ne reste alors plus qu’à s’acquitter des frais de port de 6 euros pour recevoir sa carte (si demandée) dans un délai annoncé de 5 à 10 jours ouvrés. Quel que soit le niveau de souscription, Revolut demande à ses clients un dépôt initial d’au moins 10 euros pour l’ouverture du compte.

Revolut : les cartes et leurs tarifs

Revolut propose quatre types de cartes dont une entièrement gratuite. La seule condition pour ouvrir un compte chez Revolut est un dépôt initial de 15 euros, quelle que soit la carte choisie. Les tarifs sont globalement très avantageux avec des cartes payantes allant de 2,99 à 13,99 euros mensuels.

Standard Plus Premium Metal Prix Gratuit* 2,99€ /mois 7,99€ /mois 13,99€ /mois Dépôt initial 10 € 10 € 10 € 10 € Type de débit autorisation systématique autorisation systématique autorisation systématique autorisation systématique Conditions de revenus aucun aucun aucun aucun Paiement à l’étranger Gratuit et illimités Gratuit et illimités Gratuit et illimités Gratuit et illimités Retraits à l’étranger Jusqu'à 200 € par mois,

puis 2 % du montant du retrait

Jusqu'à 200 € par mois,

puis 2 % du montant du retrait

Jusqu'à 400 € par mois,

puis 2 % du montant du retrait

Jusqu'à 800 € par mois,

puis 2 % du montant du retrait

Plafond de paiement 100 000€ /mois 100 000€ /mois 100 000€ /mois 100 000€ /mois Plafond de retrait Jusqu'à 200 € mensuel,

puis 2 % du montant du retrait avec une limite de 5000 € /mois

Jusqu'à 200 € mensuel,

puis 2 % du montant du retrait avec une limite de 5000 € /mois

Jusqu'à 200 € mensuel,

puis 2 % du montant du retrait avec une limite de 5000 € /mois

Jusqu'à 200 € mensuel,

puis 2 % du montant du retrait avec une limite de 5000 € /mois

Virement international entrant / sortant illimité en € entrant / sortant illimité en € entrant / sortant illimité en € entrant / sortant illimité en € Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais

Dans tous les cas, aucuns frais de tenues de compte ne sont demandés et les paiements par carte sont gratuits et illimités à l’étranger. L’ouverture de compte est là aussi extrêmement rapide et en 10 minutes, le compte est déjà créé et utilisable via une carte virtuelle à utiliser avec le NFC de votre smartphone avant de la recevoir en physique en quelques jours. Attention cependant, les cartes délivrées par Revolut sont à autorisation systématique.

Revolut : les frais bancaires sur les opérations courantes

Comme dit plus haut, Revolut est une banque qui mise sur une offre « sans frais » en dehors du prix de ses cartes, de façon mensuelle ou annuelle. Il faut toutefois connaître quelques règles sur les opérations courantes, notamment concernant les paiements et les retraits en France comme à l’étranger.

Paiements par carte en UE : commission de 0,5 % au-delà de 1000 euros par mois.

: commission de 0,5 % au-delà de 1000 euros par mois. Paiements par carte hors UE : commission de 0,5 % au-delà de 1000 euros par mois.

commission de 0,5 % au-delà de 1000 euros par mois. Retraits d’espèces au distributeur en France : 5 retraits gratuits par mois puis 2 % du montant au-delà de 200 euros par mois.

: 5 retraits gratuits par mois puis 2 % du montant au-delà de 200 euros par mois. Retraits d’espèces au distributeur en UE : 2 % du montant au-delà de 200 euros par mois.

Concernant les frais de virement et de paiement à l’international, ils sont aussi variables en fonction des taux de change du pays dans lesquels, ils sont effectués. Vous pouvez vous procurer la grille complète ici ainsi que la brochure tarifaire complète de Revolut.

Notez que Revolut n’autorise aucun découvert sur l’ensemble de ses offres de compte. Par conséquent, il est impossible de régler un paiement d’un montant supérieur à celui présent sur son compte et même les prélèvements automatiques n’ont lieu que si le montant présent sur le solde bancaire est suffisant pour le permettre. En outre, il n’existe aucune option de facilité de caisse. Revolut n’est donc pas une banque à recommander en cas difficultés financières.

