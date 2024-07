Revolut passe un cap avec l’obtention d’une licence bancaire dans son pays d’origine

C'est un grand pas pour la néobanque britannique aux 45 millions d'utilisateurs. Alors qu'elle jouissait d'une licence bancaire pour opérer dans toute l'Union Européenne, Revolut annonce avoir obtenu une licence avec restrictions au Royaume-Uni, son pays d'origine, après trois longues années de négociations.

L’attente fut longue mais Revolut aperçoit enfin la lumière au bout du tunnel. Après trois ans d’attente, la banque en ligne britannique annonce enfin l’obtention d’une licence dans son pays d’origine où elle a maintenant la possibilité d’être considérée comme une véritable banque. Il s’agit toutefois d’une licence « avec restrictions » d’une durée maximale d’une année, autrement dit, Revolut se trouve pour le moment dans une phase intermédiaire durant laquelle elle devra se mettre en conformité aux yeux du régulateur britannique avant un lancement officiel.

Une demi-victoire avant un triomphe total ?

Cette licence, bien que restrictive, est un tournant majeur selon Nik Storonsky, PDG de Revolut : « Nous sommes incroyablement fiers de franchir cette étape importante dans le parcours de l’entreprise et nous allons nous atteler à faire de Revolut la banque de prédilection des britanniques ».

Pendant cette phase de mobilisation, durant laquelle Revolut doit finaliser la mise en place de ses opérations bancaires au Royaume-Uni, rien ne change pour les clients britanniques qui peuvent continuer à utiliser leur compte comme d’habitude. Mais ceux-ci peuvent s’attendre à profiter prochainement de services élargis grâce à l’officialisation de Revolut en tant que véritable banque tels que des crédits, des dépôts illimités ou la possibilité d’être à découvert.

Après une licence bancaire obtenue en Lituanie lui permettant d’opérer dans toute l’Union Européenne, cette licence au Royaume-Uni pourrait être considérée comme un tournant majeur pour Revolut. Notamment en termes de légitimité, car la banque en ligne aura alors prouvé être en capacité d’opérer dans un marché très exigeant en termes de réglementations. Une belle avancée quand on sait que la néobanque manquait de fiabilité sur les remboursements des clients victimes de fraude, les failles de son système de sécurité ou le respect des deadlines sur la publication de ses résultats annuels.

Une croissance inarrêtable

Cette nouvelle licence bancaire apporte également de nouvelles perspectives en termes de croissance. Aux dernières nouvelles, Revolut comptabilisait un total de 45 millions de clients dont quasiment 4 millions en France et 9 millions au Royaume-Uni, son premier marché où, ironiquement, elle n’avait jusqu’alors toujours pas de licence bancaire. Dans le paysage bancaire britannique, les néobanques et banques en ligne telles que Monzo, Starling Bank et Revolut séduisent toujours plus et concurrencent rudement les banques traditionnelles telles que HSBC et Barclays.

Si elle affiche déjà un succès insolent avec notamment un chiffre d’affaires record de plus de 2 milliards d’euros en 2023, Revolut n’a pas peur de viser des sommets encore plus élevés. Elle affirmait, par exemple, viser un objectif de 20 millions de clients en France d’ici 2028, son deuxième marché, et alors qu’elle ne compte aujourd’hui « que » 45 millions de clients, Revolut compte atteindre la barre des 100 millions de clients dans le monde fin 2025. En termes de croissance, Revolut a encore des cartes à jouer entre une possible introduction en Bourse ou le lancement de nouveaux produits bancaires comme les crédits immobiliers.

