Avis Helios : Éco-banque transparente ou néobanque du greenwashing ?

7 /10 Note de la rédaction

« Pour changer la banque, changeons de modèle». Néobanque française, Helios est connue pour son discours en faveur de la transition écologique et de financements décarbonés. Mais derrière le discours, y a-t-il les intentions, et Helios est-elle au moins aussi recommandable qu’une néobanque classique ?*

Caractéristiques d’Helios

💶Prime d’ouverture Aucune 📃Condition de revenu Aucune 💳Carte bancaire VISA 💰Dépôt initial 20 € 💸Frais de tenue de compte Aucun 🤝Parrainage Oui 📱Application Android / iOS 💲Paiement mobile Google Pay / Apple Pay 🔐3D Secure Oui

C’est quoi, Helios ?

Helios fait partie de cette vague de néobanques et autres alternatives aux établissements traditionnels nées lors de la crise sanitaire. Fondée par Maeva Courtois et Julia Ménayas en 2020, Helios ouvre officiellement ses portes début 2021 et son discours sur le financement d’initiatives écologiques fait mouche. En moins d’un an, Helios compte 45 000 clients et dépasse même la barre des 50 000 en 2022. Toutefois, les données les plus récentes indiquent une fourchette entre 35 000 et 40 000 clients, un nombre inférieur à celui de son rival Green-Got.

Helios est loin d’être la première néobanque verte du marché. Green-Got et OnlyOne (aujourd’hui en liquidation judiciaire) ont vu le jour la même année. Il y a aussi la néobanque allemande Tomorrow créée en 2018 et que l’on considère comme à l’avant-garde de cette vague verte. Mais aujourd’hui, c’est le compte Helios qui est considéré comme le compte le plus vert de France, c’est du moins ce qui est avancé dans son dernier rapport d’impact.

L’engagement de Helios peut en tout cas se vérifier par ses quelques certifications qui attestent de sa politique en faveur d’une finance durable. La néobanque verte a reçu la certification Fossil-free de Bank.Green attestant un financement zéro énergie fossile, et notamment le Label B Corp en 2024 certifiant de son impact environnemental positif.

Reste à savoir si Helios sera capable de garder ses engagements sur le long terme étant donné qu’elle vient d’être reprise par Younited, spécialiste français du crédit à la consommation. Un produit que ne propose pas Helios pour le moment et qui irait à l’encontre de ses principes (quand on consomme, on pollue), mais pour qui cette reprise ne peut être que bénéfique pour son développement.

Helios est-elle une néobanque ou une banque en ligne ?

Ni l’une ni l’autre. Aujourd’hui encore, Helios n’a pas sa propre licence bancaire, mais est tout de même enregistrée auprès de l’ACPR (institution chargée de la surveillance des activités bancaires) grâce à Okali, une filiale du Groupe Crédit Agricole. Ce prestataire fournit une infrastructure réglementaire à Helios et gère les comptes ouverts dans la néobanque grâce à son agrément bancaire. Les dépôts sont quant à eux cantonnés au Crédit Mutuel Arkéa**, reconnu pour son engagement dans les démarches environnementales selon l’ONG Reclaim Finance.

Il faut savoir que le terme de « néobanque » est contrôlé par l’ACPR, il ne peut être approprié par n’importe quelle fintech. Il faut avant tout disposer d’un agrément délivré par l’autorité, ce qui n’est pas le cas d’Helios. Cette dernière est considérée comme un agent prestataire de services de paiement, elle peut proposer une gamme de services restreinte, mais a interdiction de se désigner comme étant une banque ou une néobanque dans sa communication officielle. Effectivement, Helios se qualifie le plus souvent de « compte vert » dans ses campagnes, mais se compare souvent aux vraies banques, ce qui brouille la frontière.

Les formules chez Helios

Helios propose une offre simple avec une formule d’entrée 100 % digitale, un compte courant basique et un compte premium avec le maximum d’avantages. Comme un tableau vaut mille mots, voici les caractéristiques de chacune de ces offres présentées sous ce format.

Compte Liberté Compte Courant Compte Premium Prix 4 €/mois 6 €/mois (3 €/mois pour les -24 ans) 15 €/mois Dépôt initial 20 € 20 € 20 € Type de débit Autorisation systématique Autorisation systématique Autorisation systématique Conditions de revenus Aucun Aucun Aucun Paiement à l’étranger Gratuits illimités en zone euros

Gratuit jusqu’à 2 000 € hors zone euro Gratuits illimités en zone euros

Gratuit jusqu’à 2 000 € hors zone euro Gratuits illimités en zone euros

Gratuit jusqu’à 2 000 € hors zone euro Retraits à l’étranger 5 retraits gratuits en zone euro

1,50 €/retrait + 1 % du montant hors zone euro

5 retraits gratuits en zone euro

1,50 €/retrait + 1 % du montant hors zone euro

5 retraits gratuits en zone euro

1,50 €/retrait + 1 % du montant hors zone euro Plafond de paiement 2 000 €/jour

2 000 €/mois 2 000 €/jour

10 000 €/mois 2 000 €/jour

10 000 €/mois Plafond de retrait 500 €/jour

1 500 €/mois 500 €/jour

1 500 €/mois 500 €/jour

1 500 €/mois

Ces trois formules sont assez similaires, hormis que le compte Liberté est totalement dématérialisé : la carte Visa n’est pas fournie et les paiements se font sans contact à l’aide de son smartphone via Apple Pay et Google Pay. Du côté du compte Premium, les clients ont accès à une conciergerie disponible 7j/7 ainsi qu’à un pack d’assurances. Nous présenterons ces services plus en détails plus bas.

© Helios

On retrouve également des comptes pour des besoins ou profils plus spécifiques, comme le compte commun pour les couples et les colocataires, le compte jeune pour les 18-23 ans et un compte professionnel pour les travailleurs indépendants.

Ouverture de compte chez Helios

Une ouverture de compte chez Helios ne prend pas plus de cinq minutes. Sont d’abord demandées les informations basiques : nom, prénom, date de naissance, adresse mail, numéro de téléphone.

La procédure ne demande aucun document ou justificatif, si ce n’est une photo et une vidéo de chaque face de votre carte d’identité. Il faut aussi filmer son visage pour finaliser l’authentification. Un code PIN doit également être défini pour verrouiller l’accès à votre compte bancaire, il est possible d’activer la biométrie ultérieurement.

Enfin, il faut choisir l’une des formules citées plus haut et effectuer un dépôt initial de 20 euros pour finaliser l’ouverture de son compte. Pour les personnes qui ont souscrit au Compte Courant ou au Compte Premium, la carte bancaire est censée arriver deux jours ouvrables après expédition. Dans notre cas, il s’est écoulé un peu de temps entre la commande et l’expédition : la carte a été commandée un mardi et reçue le mardi de la semaine suivante.

Une carte en bois, un discours qui l’est aussi ?

La carte bancaire de Hélios est assez… unique. Elle est en bois, une idée qui lui vient de la néobanque Tomorrow, et il y a des pour et des contre au concept. La néobanque propose également des éditions limitées de carte bancaire en plastique recyclé. Nous avons choisi une carte en bois pour ce test, si elle a de quoi surprendre au premier abord par l’originalité du concept, ces premières impressions sont vite effacées par quelques inquiétudes.

Cette carte nous paraît particulièrement fragile, à cause de sa matière, elle est moins flexible et donne l’impression de pouvoir se casser plus facilement. Nous n’avons pas poussé le test jusque-là, mais nous recommandons tout de même de ne pas la ranger sans étui dans une poche arrière ou un sac. D’autant plus qu’elle n’a pas l’air traitée avec du vernis et pourrait donc attraper facilement taches et rayures (nous avons fait quelques tests de ce côté-là sans parvenir à abîmer la carte).

La carte en bois est un moyen pour Helios de faire connaître ses engagements en faveur de l’environnement avec un objet en grande partie biodégradable et produit avec beaucoup moins d’encre et de plastique. Le bois de cerisier utilisé pour la conception des cartes a de plus la propriété de bien résister aux changements de température et à l’humidité ambiante, ce qui évite de se retrouver avec une carte gondolée qui ne pourrait plus être insérée dans un TPE.

Sur son site, Helios explique également qu’elles sont produites en Autriche sur un site exploitant l’énergie photovoltaïque et produisant 400 tonnes de CO₂ en moins qu’une usine à CB plus classique. Mais cela reste de la communication, ce n’est pas la matière de la carte bancaire qui décide de l’impact d’une banque, mais plutôt ses financements. Si ces derniers ne sont pas éco-responsables, on serait devant un cas de greenwashing.

Justement, les financements de Helios ne sont pas exclusivement de son ressort. Quand bien même la société donne les orientations des projets à financer (comme la rénovation du métro de Marseille ou d’une station d’épuration à Montpellier), la mise en œuvre relève de ses partenaires, Helios ne détenant pas elle-même les fonds de ses clients.

Ces partenaires se sont prononcés en faveur d’une politique environnementale et plus de transparence dans leurs financements, mais rappelons que le Groupe Crédit Agricole qui détient Okali a déjà été épinglé par des ONG pour greenwashing et financements fossiles. Reste qu’en 2024, Helios a enregistré une émission carbone plus faible que celle de banques traditionnelles et même de certaines « néobanques » vertes selon Greenly, un organisme labellisé par le ministère de la Transition écologique.

Helios fournit-elle un IBAN français ?

Helios fournissait à ses débuts un IBAN allemand étant donné qu’elle était adossée à SolarisBank, un établissement bancaire basé à Berlin. Depuis son partenariat avec Okali, les IBAN délivrés par Helios sont français, ce qui évite depuis pas mal de désagréments, notamment lors de la déclaration d’impôts ou pour recevoir des prestations sociales.

À lire aussi :

Déclaration d’impôts 2025 : doit-on déclarer son compte d’une banque étrangère (Revolut, N26, Wise, Bunq, etc…) au fisc ?

Helios ne prend pas en charge le dépôt d’espèces et de chèques. Le seul moyen d’alimenter son compte Helios reste le virement bancaire, une solution pas tout le temps pratique selon l’établissement qui émet le virement. Sachant qu’un virement entre deux banques différentes peut prendre jusqu’à deux jours ouvrables. Certains établissements proposent sinon le virement instantané, mais sont susceptibles de prélever une commission.

Helios propose-t-elle une prime de parrainage ou de bienvenue ?

Les primes de bienvenue sont rares et généralement l’apanage de banques en ligne issues d’une banque traditionnelle. En revanche, le succès d’une société comme Helios tient souvent au bouche-à-oreille, un système de parrainage a donc été mis en place. Les primes de parrainage sont ici des réductions sur les abonnements.

Pour chaque compte parrainé, un parrain et un filleul bénéficient chacun de 18 euros d’abonnement, soit trois mois de cotisation au Compte Courant. Ça tombe à 9 euros pour les parrains et filleuls d’un Compte Jeune. Pour parrainer quelqu’un, il suffit de partager son lien de parrainage ou son QR Code, ou alors saisir le numéro de téléphone de la personne qu’on souhaite parrainer.

Produits et services de Helios

N’ayant pas de licence bancaire en propre et contrainte par ses engagements, Helios propose une gamme de produits et services moins étendue que d’autres établissements bancaires. Il n’empêche que quelques-uns méritent le coup d’œil, comme les produits d’épargne.

Le Compte Avenir et l’Assurance-vie pour l’épargne

Helios ne propose pas les produits d’épargne classiques comme le Livret A, le PEL, le Livret jeune ou encore le LDDS. Ce sont des produits très réglementés et seuls les établissements habilités par les autorités financières sont autorisés à les distribuer. À la place, Helios propose deux produits d’épargne de son cru et surtout en concordance avec ses valeurs.

D’abord, le Compte Avenir qui est en quelque sorte le livret d’épargne maison de Helios. Et si la société n’a pas fait grand étalage de son taux d’intérêt lors de son lancement mi-2022, c’est tout simplement parce qu’il est de… 0 %. Le Compte Avenir se présente comme une solution d’épargne alternative, les fonds placés dessus permettant de financer les projets en faveur de la transition écologique et dont la liste est disponible sur le site de Helios.

L’ouverture est gratuite et requiert un dépôt de 10 euros minimum. Il est possible de mieux ranger son épargne en ouvrant des « coffres », des sous-comptes dans lesquels il est possible de définir des objectifs d’économie ainsi que la fréquence des versements.

Le second produit d’épargne de Helios est l’assurance-vie, un produit lui aussi réglementé, mais selon d’autres modalités. L’assurance-vie de Helios est conçue en partenariat avec Goodvest, une société d’investissement engagée pour l’environnement, ainsi que Generali, l’une des plus grandes compagnies d’assurance du monde.

Selon le profil de l’investisseur (Prudent, Modéré, Volontaire, Ambitieux, Audacieux), des experts engagés conçoivent un portefeuille personnalisé en respectant les valeurs de Helios et dont les performances sont proportionnelles à la prise de risque. Le client n’a qu’à choisir parmi les sept thématiques d’investissement et l’épargne est ensuite disponible sous les 72 heures. À savoir qu’un client n’est pas limité dans le nombre d’assurances-vie qu’il peut ouvrir.

Hormis le dépôt minimum de 500 euros, l’assurance-vie de Helios est plus accessible qu’ailleurs. Il n’y a pas de frais d’entrée et de sortie, de frais de performance et d’arbitrage, ni de frais de rétrocession. Restent les frais de gestion qui s’élèvent à 0,90 % (mais offerts les trois premiers mois), les frais d’enveloppe à 0,60 % et les frais des fonds entre 0,20 et 0,40 % selon les profils.

Du cashback avec plus de 100 partenaires

Afin d’encourager ses clients à une consommation plus responsable, Helios a lancé un programme baptisé « Tous consom’acteurs ! » qui s’appuie sur un réseau de partenariats avec plus d’une centaine d’entreprises. On retrouve entre autres la SNCF, Upway (entreprise spécialisée dans le reconditionnement de vélos électriques), des marques de cosmétique bio, des magasins privilégiant le circuit-court, des alternatives à la fast-fashion et d’autres encore.

Grâce à ces partenariats, les clients Helios peuvent bénéficier d’offres de remboursement pour tous les achats effectués avec la carte Helios. Le montant remboursé dépend du partenaire et du pourcentage fixé, c’est exactement le même principe que le cashback. Le système est donc plus ou moins intéressant selon le partenaire, n’escomptez donc pas faire de grandes économies sur les billets SNCF (1 % de cashback).

En revanche, c’est l’occasion de faire des emplettes dans des boutiques partenaires spécialisées dans la seconde main. Le cashback peut y atteindre 6 %, ça ne paraît pas énorme, mais c’est logique au regard des engagements de Helios. La « néobanque » souhaite en effet encourager une consommation plus responsable au lieu d’une consommation tout court.

Les assurances du compte Premium

En dehors de la garantie des dépôts bancaires jusqu’à 100 000 euros que l’on retrouve dans toutes les formules, le package assurantiel est réservé uniquement au Compte Premium. Les clients du compte haut de gamme de Helios sont couverts par quatre assurances différentes :

Une assurance voyage dans laquelle sont couverts la responsabilité civile, la couverture et le rapatriement médical d’urgence, la perte et le vol de bagages ainsi que tous retards, modifications et annulations des billets ou du voyage.

Une assurance location de véhicule qui prend en charge sans limite de plafond jusqu’à deux sinistres par an.

Une protection contre la fraude, si jamais le client est victime d’une fraude à la carte (couverture de 3 000 euros par an) ou de phishing (couverture de 1 000 euros par an).

Une garantie achat. Elle couvre la casse et le vol jusqu’à 90 jours et 2 000 euros par sinistre, et ce dans le cadre du programme Tous consom’acteurs ! Pour les autres achats, la durée de la garantie est ramenée à 30 jours, le montant de la couverture ne change pas.

La conciergerie

C’est un service rare que l’on trouve dans certaines banques en ligne et qui était proposé il y a quelques années par Revolut : la conciergerie. Celle de Helios est réservée aux comptes Premium et permet de se décharger de plusieurs tâches du quotidien, ce qui peut être un beau gain de temps pour les personnes débordées. Elle est disponible 7j/7 de 9h à 19h et tout se passe sur l’application.

Pour accéder à la conciergerie, il faut se rendre sur la page support accessible depuis son profil pour ouvrir un chat. Une liste de demandes pouvant être formulées est disponible, cela peut aller de la réservation de billets de train ou d’avion à une table de restaurant à la réalisation de démarches administratives. On peut également faire appel à la conciergerie pour contacter un artisan d’urgence, faire une recherche d’appartement ou encore organiser un voyage.

Nous avons essayé la conciergerie de Helios dans le cadre de ce test. Notre demande, une recherche d’appartement avec deux trois critères à respecter, a été prise en charge en un petit quart d’heure. Pas de chatbot ici, on sent qu’un humain est aux commandes.

À l’instar du service client (que nous verrons plus en détails plus bas), nous ne sommes pas déçus par la qualité de service de la conciergerie. Nous avons eu la réponse à notre demande en seulement quelques heures. Il s’agissait là d’une demande assez chronophage donc on imagine bien que l’achat de billets de train ou la réservation d’une table au restaurant prend beaucoup moins de temps.

Bientôt des crédits ? Et des cryptos ?

Crédits à la consommation, renouvelables ou immobiliers, il n’y a rien de tout cela chez Helios. Mais on imagine facilement la société verte proposer prochainement ce type de produit bancaire grâce à sa reprise par Younited qui est justement un établissement de crédits. Reste à voir quelles modalités seront mises en place, Helios devant à la fois proposer une offre attractive, mais aussi respecter ses engagements pour l’environnement en n’encourageant pas à la consommation.

Côté actions, l’investissement est un argument de poids pour plusieurs banques en lignes, mais si Helios se lance dedans, il faudrait que les entreprises dans lesquelles on puisse investir soient en accord avec ses valeurs.

Le trading de cryptomonnaies est quant à lui souvent mis en avant par plusieurs fintechs telles que Revolut, N26 et bunq. Mais il est absent chez Helios et on peut facilement en deviner la raison. La cryptomonnaie a un impact environnemental très important en termes d’émission de gaz à effet de serre, de production de déchets électroniques ou encore de consommation d’eau.

D’énormes usines de mining ont été construites

En réalité, c’est surtout le Bitcoin qui a un effet délétère sur l’environnement puisqu’il représenterait à lui seul 95 % de la pollution générée par le secteur des cryptomonnaies, notamment à cause du processus de minage (non, on parle pas de mineurs envoyés sous terre avec une pioche et une lampe frontale). D’autres cryptos comme l’Ethereum nécessitent quant à elles beaucoup moins de puissance, et donc beaucoup moins d’énergie, pour créer de nouveaux jetons.

En prenant cette information en compte, Helios pourrait lancer une plateforme de trading et de cryptomonnaies avec ses partenaires (si ces derniers ont les licences nécessaires), mais sans le Bitcoin ni les actions d’entreprises polluantes.

Gestion du découvert

Comme dans de nombreuses banques en ligne et néobanques, il n’est pas possible d’être à découvert chez Helios. L’établissement peut bloquer une opération qui rendrait le solde négatif.

L’application mobile de Helios

L’application mobile de Helios est un de ses meilleurs atouts : bien rangée, intuitive, fluide… Elle a tout ce qu’il faut pour rendre l’expérience agréable et la « néobanque » ne manque pas d’améliorer régulièrement cet aspect avec des mises à jour.

Le menu du bas propose cinq onglets : le compte avec les opérations bancaires et son « bilan carbone » que nous verrons plus bas, les virements avec le RIB associé au compte, le compte épargne, le programme Tous Consom’acteurs ! avec la liste des partenaires et le cashback économisé, et le menu gestion de la carte pour paramétrer les plafonds, faire opposition ou activer le sans contact. Il y a enfin le menu « Profil » en haut à gauche pour accéder à ses informations personnelles, documents bancaires et au service client.

Le bilan « Impact » : la fausse bonne idée ?

C’est là où l’ADN de Helios transparaît le plus, le tableau de bord d’impact. Cet onglet est un peu un bilan carbone personnel, à chaque achat, une quantité équivalente de CO₂ est ajoutée à l’impact environnemental de votre consommation personnelle. Si d’aucuns trouvent ce tableau de bord ludique, voire responsabilisant, nous émettons des doutes quant au sérieux de cet outil. En tout cas, j’ignore comment il m’a été possible d’épargner 200 grammes de CO₂ à l’atmosphère en laissant une vingtaine d’euros environ deux semaines sur mon compte Helios.

La même chose pour le simulateur d’impact de votre argent proposé sur le site de Helios. Dire que 5 000 euros dans son compte en banque équivaut à l’empreinte carbone d’un aller-retour Paris-New York en avion est incorrect sur le plan méthodologique. Helios compte ici sur un discours responsabilisant, à la limite du culpabilisant, pour attirer de nouveaux clients. D’autant plus qu’un compte courant est un passif de la banque, un montant de ce qu’elle vous doit, et non pas un actif qui pourrait lui servir à financer une entreprise pétrolière.

D’après ce simulateur, mon compte bancaire principal émettrait l’équivalent de quasi 7 tonnes de CO₂ par an, mais il s’agit en réalité de pollution indirecte. Plus les dépôts d’une banque augmentent, plus sa capacité de prêt augmente également et plus elle est en mesure de financer des industries polluantes. L’impact carbone d’un compte courant n’est donc pas de la responsabilité directe de son titulaire, mais des choix de sa banque.

Le bilan impact, c’est un peu comme la carte en bois. C’est un argument marketing qui, sous couvert d’écologie, cherche à démarquer Helios des autres néobanques en termes d’expérience utilisateur. Cet outil donne l’impression d’être dans une banque soucieuse du climat, ainsi que d’avoir soi-même un impact dans la réduction d’émissions de CO₂ alors que cette responsabilité est illusoire. En réalité, ce sont les banques elles-même les principaux émetteurs de gaz à effet de serre puisque beaucoup continuent à financer massivement les énergies fossiles.

En clair, ce n’est pas améliorer nos comportements individuels qui changera quoi que ce soit, seule une refonte du système bancaire avec des politiques plus ambitieuses en faveur de l’environnement et une réglementation plus contraignante sur le financement des énergies fossiles en est capable, du moins selon un rapport de l’Oxfam. Helios peut donc se passer de ce genre d’outil, ses rapports d’impact suffisent s’il s’agit de prouver qu’elle est éco-responsable.

Un service client bien au-dessus de la concurrence

Le service client de Helios est accessible dans le menu Support. Une FAQ et un chatbot (nommé ici ThiBOT) sont d’abord mis en avant pour répondre aux questions, avec enfin la possibilité de converser par messages avec un vrai conseiller. Il est même possible de prendre directement un rendez-vous téléphonique avec votre conseiller en choisissant un jour et un créneau horaire.

Nous avons mis le service client de Helios à l’essai avec une question basique sur la mobilité bancaire. Nous avons obtenu une réponse claire, rédigée a priori par une vraie conseillère et avec un lien vers une page du site de Helios pour compléter la réponse. Surtout, le service client s’est montré réactif, nous avons eu un retour en 15 minutes à peu près.

Cela rend d’office le service client de Helios beaucoup plus accessible que celui de ses concurrents chez qui il est souvent difficile à joindre, voire même aux abonnés absents ou totalement remplacé par de l’IA dans certains cas. Nous pouvons confirmer ici que le service client de Helios est d’excellente qualité.

*Ce retour d’expérience a été réalisé avec un compte Premium provisoire offert par Helios à la rédaction de Frandroid.

**Le Crédit Mutuel Arkéa est l’une des quatre caisses fédérales du Crédit Mutuel, actionnaire majoritaire du groupe EBRA lui-même propriétaire du groupe Humanoid dont fait partie la rédaction de Frandroid.