Revolut met votre compte en banque à l’abri des pickpockets avec cette nouvelle fonctionnalité

Que ce soit l'Euro 2024 ou les JO de Paris, les événements de grande envergure attirent un grand nombre de touristes, qui attirent à leur tour un grand nombre de pickpockets. Pour faire face aux fraudes financières dues aux vols de smartphone, Revolut lance une nouvelle fonction de sécurité qui protège à coup sûr les comptes de ses clients, même quand leur téléphone s'est fait dérober.

« De nombreuses applications bancaires reposent sur une seule authentification biométrique », c’est ce que constate Revolut qui a lancé une nouvelle fonctionnalité pour faire face à la recrudescence estivale des vols de smartphone et protéger l’épargne de ses clients. C’est la « Protection des investissements », elle consiste en une couche de sécurité supplémentaire avec un genre de double authentification de l’identité de l’utilisateur. Ce n’est pas par hasard si la banque en ligne britannique lance cette fonction à cette époque de l’année, juste avant les Jeux Olympiques de Paris, le nombre de vols augmente considérablement en été et l’afflux de touristes ne peut que susciter des convoitises.

Un antivol numérique contre les pickpockets

Se faire voler son smartphone pendant ses vacances, c’est problématique. Mais quand le pickpocket parvient à contourner la sécurité du smartphone en question en redéfinissant l’authentification biométrique (empreinte digitale, reconnaissance faciale…), ça devient catastrophique car il peut alors avoir la possibilité d’accéder au compte en banque en ligne de sa victime. Revolut s’attaque à ce problème avec sa Protection des investissements qui compare l’identité de l’utilisateur avec celle enregistrée lors de l’inscription du client à l’aide d’une technologie de reconnaissance faciale avancée.

Dans le cas où l’identité n’est pas reconnue par l’application, les transferts d’argent à partir des comptes flexibles et des comptes d’investissement de la victime sont bloqués. En clair, même si la sécurité du téléphone est compromise, celle du compte Revolut reste intacte. Attention ! Cette fonction n’est pas activée par défaut et requiert l’adhésion du client, il faut donc bien y penser avant de partir en vacances. La Protection des investissements peut être activée pour n’importe quel type de compte, y compris les comptes d’épargne et ceux dits « pocket » utilisés pour le trading d’actions et de matières premières.

600 000 vols de smartphones/an en France

Dans son communiqué, Revolut pointe le risque accru de vols à la tire, ou ceux avec agression physique, lors des événements de grande envergure tels que l’Euro de football ou les Jeux Olympiques de Paris. La néobanque britannique met également en garde contre le shoulder-surfing, cette pratique qui consiste à dérober des données sensibles en espionnant l’écran de sa victime, que ce soit en regardant par-dessus son épaule ou à l’aide de caméras ou de jumelles. Autant dire que le lancement de cette nouvelle fonction n’est pas un hasard du calendrier.

En France, l’Observatoire national de la délinquance fait état de 600 000 vols par an. Pour Woody Malouf, responsable de la lutte contre les criminalités financières chez Revolut, ce surcroît de sécurité est essentiel en vue de la période estivale : « Nous prenons la fraude et les pertes financières très au sérieux. Avec l’augmentation des vols de téléphone, la Protection des investissements a été conçue pour faire face au vol en dotant nos clients de cette couche de sécurité supplémentaire lorsqu’ils seront en déplacement cet été ».

