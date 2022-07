Banque en ligne à l’internationale : quelles sont les meilleures pour voyager ?

Cet été, vous avez prévu de partir en vacances et de ne pas vous priver. Mais avez-vous pensé à votre carte bancaire ? Est-elle sujette aux frais de retraits ? De paiement ? Avez-vous toutes les assurances nécessaires ? Nous vous conseillons avant le départ sur ce point tout en vous proposant les meilleures banques pour accompagner votre voyage.

Rien de plus désagréable que de rentrer de vacances et de constater que des frais plus ou moins élevés ont été prélevés sans que vous soyez au courant. Cela est dû au fait que le compte dont vous disposez ne prend pas en charge la gratuité des frais bancaires sur votre carte. Votre banque applique des frais sur les retraits et les paiements, et la facture peut vite grimper en flèche. Alors, que faire pour ne pas faire exploser le coût de ses vacances d’été que ce soit en France ou à l’étranger ? Certaines astuces et alternatives bancaires sont peut-être à envisager.

Quels sont les réflexes à adopter avec sa banque avant de partir en voyage ?

Quelle que soit votre banque, votre banque en ligne ou votre néobanque, il est nécessaire de suivre certaines recommandations avant de partir, le tout afin de remédier à toute éventualité et éviter de se retrouver devant le fait accompli.

Prévenir sa banque

C’est surtout dans le cas d’une banque traditionnelle que cela peut s’avérer utile. Prévenir son conseiller bancaire d’un départ à l’étranger lui permettra de mieux réagir sur d’éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer sur place. Cela peut aussi éviter un blocage de votre carte, la banque pouvant croire à un vol à cause d’achats effectués à l’étranger. De plus, certaines banques ne proposent pas la gratuité des frais sur les achats et retraits ; il est donc nécessaire de contacter sa banque pour éventuellement souscrire à une option internationale.

Vérifier la présence de frais bancaires avant de partir

C’est souvent la douche froide une fois le voyage passé pour de nombreux bénéficiaires de comptes bancaires ne proposant pas la gratuité, même partielle, des opérations bancaires effectuées depuis l’étranger, notamment pour les paiements et les retraits. Si la plupart des banques en ligne ou néobanques proposent cet avantage dans leur offre de base, ce n’est pas le cas de toutes et surtout de toutes les cartes. Pensez alors à vérifier si votre carte vous fait bénéficier de cette option avant de partir. Dans le cas contraire, contactez votre banque pour en profiter et éviter les déconvenues une fois à la maison.

Surveiller la date de péremption de votre carte

Cela peut paraître anodin, mais il est possible que vous ne puissiez pas utiliser votre carte en voyage à cause de sa date de péremption. En général, la durée de validité d’une carte est de 2 à 3 ans, il sera dommage que celle-ci vienne à être tout à coup inutilisable pendant vos vacances, non ?

Vérifier les assurances voyages de votre carte

Ce sont en général les organismes émetteurs de cartes bancaires comme VISA, Mastercard ou American Express qui délivrent les assurances spécifiques aux voyages comme la perte ou le vol de cartes ou de bagages. Cela peut aussi prendre en compte les retards de vol ou, plus important encore, la prise en charge médicale si un accident survient sur place. Pensez donc à bien vérifier les assurances incluses avec votre carte afin de partir l’esprit tranquille. N’oubliez pas que certaines banques proposent des assurances complémentaires comme la perte, le vol ou la casse de véhicules, de smartphone ou de matériel informatique. C’est notamment le cas chez Boursorama Banque.

Vérifier en amont que sa carte soit acceptée sur place

Si la majorité des terminaux de paiement sont compatibles avec les cartes VISA, Mastercard ou autres organismes plus minoritaires, il est possible que dans le pays dans lequel vous vous rendez, ces dernières ne soient pas prises en compte. Il est aussi possible que la majorité des transactions s’effectuent en argent liquide. Dans ce cas, veillez à vous renseigner en amont sur la façon dont les locaux effectuent leurs transactions, cela peut vous éviter de vraies déconvenues une fois à la caisse d’un magasin.

Modifier les plafonds de retraits et de paiement

Sans doute l’un des conseils les plus importants : pensez à bien vérifier si votre carte propose des plafonds compatibles avec votre consommation sur place. Si le retrait d’espèces est la norme, vous pouvez facilement vous retrouver bloqué devant un distributeur de billets. Avec la plupart des banques, vous pouvez effectuer un changement, même temporaire, de plafond de retrait ou de paiement. Autrement, vous pouvez contacter votre banque afin d’opérer ce changement.

Quelles sont les banques que nous recommandons pour vos voyages ?

Nous avons testé de nombreuses banques en ligne et néobanques dans notre comparateur dédié. Même si les offres de banque en ligne tendent à proposer les mêmes avantages concernant les voyages, quelques éléments font la différence. Voici notre top 3 parmi les trois types de banques de notre comparateur.

N26 : la meilleure néobanque pour voyager

La néobanque allemande fait partie des pionnières dans son domaine. Elle fut l’une des premières à avoir bousculé un marché des banques en ligne encore trop habitué aux frais bancaires, notamment lors des voyages à l’étranger. N26 propose une offre 100 % en ligne et accessible à toutes les bourses. L’offre est très lisible avec des comptes courants assortis de cartes bancaires Mastercard qui ne requièrent ni conditions de revenus ni dépôt initial. Il existe quatre offres de cartes, dont une gratuite. Cette dernière, comme les autres, propose les paiements gratuits et illimités à l’étranger, mais pas les retraits (3 maximum).

Les autres cartes vont de 4,90 à 16,90 euros par mois pour un compte courant et individuel avec un niveau d’assurance et de possibilités variables à l’étranger. Attention cependant, N26 délivre encore des IBAN allemands et non français, ce qui n’est déjà plus le cas chez d’autres néobanques comme Revolut par exemple.

Concernant la partie qui nous intéresse, à savoir les voyages, nous vous recommandons l’offre N26 You comme compte secondaire. Cette dernière est accessible à 9,90 euros/mois et comporte toutes les prestations les plus utiles en cas de déplacement dans un pays étranger :

Les paiements + retraits sans frais dans toutes les devises hors euros (5 retraits en euros gratuits).

Une couverture médicale complète en cas d’urgence.

Une assurance voyage en cas d’annulation.

Une assurance de retard de vol + retard ou perte de bagage.

Une assurance mobilité + sport d’hivers.

N26 compte aussi sur son écosystème applicatif entièrement accessible via son mobile. L’ouverture d’un compte ne prend pas plus de 10 min et la réception de la carte seulement quelques jours. L’application en elle-même est très agréable à utiliser et est compatible avec les systèmes de paiement mobile comme Apple Pay et Google Pay.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre avis complet sur N26.

Pourquoi un compte chez N26 est pratique en voyage ?

Aucuns frais pour les paiements à l’étranger, même hors zone euro.

Les garanties d’assurance de l’organisme Mastercard avec une couverture médicale complète.

Permet de régler ses achats avec son smartphone (Google Pay, Apple Pay).

Boursorama Banque : une banque en ligne parfaite pour ses vacances, mais pas que !

Boursorama Banque est l’une des banques en ligne les plus connues en France. Filiale de la Société Générale, elle profite d’une grande légitimité sur ce marché. Elle dispose d’un avantage certain : proposer un large choix de cartes bancaires (Welcome, Ultym, Classic et Premier).

L’ouverture d’un compte est enfantine, mais sachez qu’il y a tout de même un délai non négligeable entre la souscription et la réception de la carte. Cela peut prendre parfois jusqu’à deux semaines, pas pratique si vous partez très prochainement.

Dans le cas d’un compte spécifique pour vos vacances et voyages, ou même pour un compte plus régulier, nous vous conseillons de vous tourner vers la carte Boursorama Metal à 9,99 euros par mois. Il s’agit certes de la carte la plus chère, mais c’est de loin la plus pratique tout en restant accessible au plus grand nombre :

Les paiements et retraits gratuits et illimités en France et à l’étranger.

Plafond de paiements de 50 000 euros par mois et plafond de retraits de 3000 euros par semaine.

Toutes les assurances voyage de l’organisme VISA (Hospitalisation à l’étranger et frais médicaux jusqu’à 155 000 euros).

Jusqu’à 800 euros remboursés en cas de perte, de vol ou destruction de bagage.

Jusqu’à 5000 euros de remboursement en cas d’annulation de vol.

Pour gérer son compte et toutes les interactions avec la banque, tout se passe via l’application Boursorama. Cette dernière est disponible sur Android et iOS, et est l’une des plus fournies en fonctionnalité, en adéquation avec les nombreux produits qu’offre la banque en ligne. Concernant l’expérience globale, l’ensemble est très réactif et les options de sécurité sont très pratiques à l’instar de l’ouverture via empreinte digitale ou le blocage du compte via une simple option en cas de perte ou de vol de la carte.

Enfin, Boursorama Banque est aussi l’une des banques les plus avancées dans le domaine des paiements mobiles. Elle intègre la compatibilité avec la plupart des systèmes comme Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay, ce qui n’est pas si commun du côté des banques en ligne.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre avis complet sur Boursorama Banque.

Pourquoi Boursorama est l’ami des voyageurs ?

Les paiements et retraits gratuits en France à l’étranger.

L’assurance VISA complète.

La compatibilité avec la majorité des systèmes de paiement mobile.

Sachez que Boursorama Banque propose en ce moment une prime à l’ouverture de 130 euros, une occasion parfaite pour craquer avant de partir en vacances.

Fortuneo : le champion des gros voyageurs

Fortuneo est l’une des banques en ligne les plus prisées en France aux côtés de Boursorama ou Hello Bank. Elle compte sur son expérience de banque traditionnelle étant elle-même une filiale du groupe Crédit Agricole. Elle est surtout connue pour disposer d’une plateforme boursière ayant fait ses preuves avant même la mode du courtage en ligne. Même si historiquement Fortuneo se destine à une clientèle aisée, elle s’oriente progressivement vers une audience plus large grâce à ses offres Fosfo accessibles sans condition d’entrée.

L’ensemble des offres de Fortuneo Banque proposent du zéro frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire partout dans le monde, et ce sans limite de montant. Les cartes certifiées Mastercard disposent de toutes les garanties voyages de l’organisme et c’est évidemment le cas des cartes Fosfo et Gold Mastercard.

Pour les voyageurs, les avantages à posséder un compte Fortuneo sont nombreux. Tout d’abord, il y a la gratuité de la carte, quelle que soit celle que vous choisirez. Gardez toutefois en tête la nécessité d’un dépôt initial minimum et la justification d’un revenu mensuel. Dans ce cas-ci, nous vous conseillons la carte CB Mastercard. En justifiant d’un revenu de 1200 euros par mois et d’un premier dépôt du même montant, vous obtenez une carte avec ces avantages :

Paiements et retraits gratuits en euros et en devises étrangères.

Assistance médicale et rapatriement + assurance accident de voyage par l’organisme Mastercard.

Hospitalisation et assistance juridique à l’étranger.

Service de rapatriement de véhicule en cas d’incapacité.

Système de Cashback sur vos achats effectués à l’étranger.

Enfin, l’application Fortuneo mise également sur l’ergonomie et la praticité, où que vous soyez. Il y a d’abord la compatibilité avec la plupart des systèmes de paiements mobiles (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, etc.), mais aussi des innovations pratiques comme les cartes virtuelles, la possibilité d’effectuer des virements instantanés ou même d’ajouter des comptes externes à l’application. Les dernières mises à jour ont considérablement amélioré l’expérience avec une lecture des comptes facilitée et une interface, certes simple, mais pas simpliste.

Pourquoi Fortuneo est-il un bon allier pour vos voyages ?

Zéro frais sur les paiements et les retraits partout dans le monde.

Carte gratuite à partir d’un paiement par mois.

Les garanties d’assurance voyage de Mastercard.

Fortuneo propose en ce moment une prime à l’ouverture de 80 euros, un argent de poche bien pratique pour commencer ses vacances.

