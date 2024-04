Vous prévoyez un voyage en Corée du Sud et vous souhaitez savoir comment vous allez pouvoir dépenser votre argent ? Voici nos conseils pour éviter les mauvaises surprises et les meilleures banques pour éviter les frais lors de vos achats.

Prévoir un voyage à l’autre bout du monde, ce n’est pas uniquement savoir quel endroit visiter ou ce que l’on va pouvoir y manger, mais aussi comment on va pouvoir dépenser son argent et dans quelles conditions. C’est particulièrement le cas en Corée du Sud et de sa monnaie, le Won sud-coréen (₩). On vous donne nos conseils et nos banques en lignes préférées pour éviter de payer des frais bancaires lors de vos achats sur place.

Puis-je payer avec ma carte française en Corée du Sud ?

Si vous disposez d’une carte avec la gratuité des paiements à l’international (incluant la Corée du Sud) pour éviter les frais et les commissions bancaires sur les paiements hors Europe, alors vous pourrez bien évidemment utiliser votre carte bancaire dans les commerces acceptant les cartes Visa, Mastercard, American Express, etc. Dans les meilleurs cas, les logos sont ailleurs visibles sur la devanture des enseignes ou des fascicules.

Veillez cependant à bien vérifier que votre carte autorise les paiements à l’international sans frais bancaires, sous peine de voir les notes gonfler. Pour éviter cela, nous vous conseillons certaines banques en ligne disposant des options de paiement illimitées et sans frais dans le monde plus bas dans cet article.

Est-ce mieux de payer par carte ou en cash en Corée du Sud ?

La plupart des échanges monétaires en Corée du Sud se font traditionnellement en cash, mais il est bien sûr possible de régler en carte bancaire dans les grandes enseignes et dans la plupart des magasins des grandes villes.

Le pays est très bien fourni en banques et vous n’aurez aucun problème à trouver des distributeurs de billets ATM. La plupart des grandes banques coréennes acceptent les retraits des cartes bancaires étrangères Visa & Mastercard (Banque Kookmin (KB), Standard Chartered Bank, Hana Bank, Woori Bank, Shinhan Bank…)

La TVA sur les prix est incluse

La TVA en Corée du Sud est fixée à 10 % et est obligatoirement incluse dans les prix affichés en magasins sur les biens ou les services.

Vous aurez aussi l’occasion de vous faire rembourser cette TVA sur les achats effectués dans les magasins affiliés « Tax Free » ou « Tax Refund » lors de votre retour dans les guichets spécifiques à l’aéroport. Seules conditions : avoir effectué un séjour de moins de six mois, ne pas avoir travaillé ni reçu de salaire sur place et que les produits aient été achetés dans les trois mois avant le départ de la Corée.

Comment faire du change de l’Euro vers le Won ?

Comme pour tous les voyages dans les pays hors européens, il est toujours conseillé de disposer d’une somme minimum en argent liquide afin de régler les quelques frais de base une fois arrivé sur place, ne serait-ce qu’à l’aéroport pour les transports. Vous aurez alors tout intérêt à faire du change de l’Euro vers le Won coréen avant le départ.

Vous avez donc plusieurs options qui s’offrent à vous : passer par un bureau de change, par votre banque ou par un site internet spécialisé qui peuvent directement vous livrer les devises demandées chez vous. C’est d’ailleurs cette dernière option que l’on vous recommande, car les commissions sur le change sont les moins élevés même si cela dépend des devises que vous échangez.

Certains sites comme Wise.com ou Xe.com sont spécialisés dans ce domaine. Pour le premier, vous pouvez carrément ouvrir un compte multidevise qui vous fera éviter les frais sur les opérations de paiement sur place tout en garantissant le taux de change le plus bas. Maintenant, toutes les méthodes se valent, mais il faut avant tout faire attention au taux de change Euro vers Won coréen et aux commissions prélevées sur le change.

Vous pouvez d’ailleurs obtenir le taux de change en temps réel de l’Euro vers le Won avec l’application de votre choix sur le Play Store ou sur L’App Store d’iOS.

Au cas où vous auriez des euros en liquide sur place à faire changer en Won coréen, il est possible de faire le change dans les bureaux présents en nombre suffisant dans les villes comme Séoul, Busan et bien d’autres villes moyennes du pays. Cependant, avec cette méthode, vous serez largement perdant dans les commissions interchange.

Quelles sont les banques à privilégier ?

La plupart des comptes que vous pourrez créer auprès des banques en ligne ou traditionnelles en France proposent aujourd’hui des cartes avec du « zéro frais » sur les paiements et les retraits de devises à l’international. Cependant, si vous possédez un compte depuis un moment, vous devrez sûrement demander l’ajout d’une « option internationale » payante pour la durée de votre voyage, c’est notamment le cas dans les banques traditionnelles.

Si vous souhaitez vous rendre en Corée, nous vous conseillons les banques suivantes.

Revolut

Revolut est un acteur majeur avec une influence forte sur le marché des banques en ligne et plus particulièrement des néobanques. À l’origine une banque britannique, Revolut s’est adapté aux conditions du Brexit en s’exportant en Lituanie et a fait en sorte de pouvoir proposer à sa clientèle française un IBAN FR. Du côté des offres, Revolut propose quatre types de cartes dont une entièrement gratuite.

Les tarifs sont globalement très avantageux avec des comptes multidevises de 2,99 à 13,99 euros mensuels.

Dans tous les cas, aucuns frais de tenue de compte sont demandés et les paiements par carte sont gratuits et illimités à l’étranger, notamment en Corée du Sud dans le cas qui nous intéresse ici. Attention cependant : les retraits de devises sont tout de même plafonnés en fonction de la carte sélectionnée, nous vous conseillons de vous tourner vers la carte Metal pour avoir le plafond le plus haut possible. Les cartes délivrées sont VISA ou Mastercard avec un niveau d’assurance sur les voyages proportionnel à celui du compte sélectionné.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez lire notre avis complet sur Revolut.

Fortuneo

L’ensemble des offres de Fortuneo Banque proposent du zéro frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire partout dans le monde, et ce, sans limite de montant. Ce qui en fait naturellement l’une des meilleures banques en ligne à recommander pour un voyage en Corée du Sud.

Les cartes certifiées Mastercard disposent de toutes les garanties voyages de l’organisme comme l’assistance médicale et rapatriement et l’assurance accident de voyage.

Pour les voyageurs, les avantages à posséder un compte Fortuneo sont nombreux. Tout d’abord, il y a la gratuité de la carte, quelle que soit celle que vous choisirez. Gardez toutefois en tête la nécessité d’un dépôt initial minimum et la justification d’un revenu mensuel.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Fortuneo.

BoursoBank

Avec son changement de nom, BoursoBank (ex-Boursorama Banque) souhaite ancrer son avance dans le milieu des banques en lignes en France.

Dans les deux formules haut de gamme, seule la carte Metal donne accès à plus d’avantages tels que les paiements et retraits gratuits à l’étranger de façon illimitée et les assurances premium incluses, ce qui présente un bénéfice certain pour voyager en Corée du Sud. En revanche, son accès est plus contraignant puisqu’il faut pouvoir justifier un certain niveau de revenu et pouvoir faire un dépôt initial de 500 euros. Globalement, les tarifs de Boursorama sont parmi les moins chers, il y a très peu de frais cachés et une vraie gratuité des services.

Pour en savoir encore plus, consultez notre avis complet sur BoursoBank.

