N26 en France : fini les galères avec les impôts et certains services

Votre compte N26 va plus facilement pouvoir devenir votre compte bancaire principal en France grâce à l'arrivée des IBAN FR. Enfin !

N26 annonce une nouvelle qui fera plaisir aux utilisateurs et utilisatrices en France : la néobanque propose désormais des comptes avec un IBAN français. En d’autres termes, si vous ouvrez un compte auprès de N26, celui-ci sera dorénavant domicilié en France et non plus en Allemagne. L’IBAN ne commencera donc plus par « DE », mais par « FR ».

C’est une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. On pense notamment à l’obligation de déclarer aux impôts les comptes bancaires domiciliés à l’étranger comme N26. Une étape toujours un peu stressante pour quiconque a peur de mal faire quelque chose et de se retrouver bêtement en infraction.

En outre, pour pouvoir profiter de certains services, il est nécessaire d’avoir un compte bancaire domicilié en France. Pour celles et ceux qui apprécient tous les avantages de N26, il pouvait être frustrant de devoir garder un autre compte plus classique au cas où. Avec un IBAN FR, il y a donc moins de barrières à faire de N26 votre banque principale. D’aucuns pourront ainsi percevoir leur salaire sur leurs comptes N26 par exemple.

Les clients déjà existants sont également concernés

Jeremie Rosselli, General Manager de N26 France et Benelux, se félicite de cette nouveauté sur son compte LinkedIn. « . À partir d’aujourd’hui, tous les clients de N26 en France recevront un RIB français. Les clients existants se verront proposer l’option un également ! » « Nous avons répondu à la demande n° 1 de nos clients : plus de frictions dues à d’autres banques, entités ou employeurs qui ne comprennent pas les IBAN allemands », souligne-t-il.

L’occasion aussi de livrer quelques données chiffrées : « en 6 ans, nous sommes passés de 0 à 2,5 millions de clients et sommes aujourd’hui dans le top 3 des banques en ligne en France ».

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre comparateur de banques en ligne. Notez que Revolut s’est aussi mis au IBAN FR depuis 2022.

