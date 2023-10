Vous prévoyez un voyage aux États-Unis et vous souhaitez savoir comment vous allez pouvoir dépenser votre argent ? Voici nos conseils pour éviter les mauvaises surprises et les meilleures banques pour éviter les frais lors de vos achats.

En préparant un voyage à l’étranger, vous vous êtes surement déjà demandé comment vous alliez pouvoir dépenser votre argent dans les meilleures conditions avec les spécificités de la destination sur les questions d’argent. Si en tant que citoyen français, les modalités dans un pays européen diffèrent peu grâce à l’euro, c’est en revanche plus complexe dans un pays lointain et c’est notamment le cas avec les États-Unis.

Dans cet article, nous allons traiter des particularités du pays de l’oncle Sam en matière d’argent et les meilleures astuces pour s’y préparer.

Comment faire du change en cash de l’euro vers le dollar américain ?

Il est toujours conseillé d’avoir du liquide en poche quand l’on pose les pieds dans un pays étranger. Ne serait-ce que pour s’assurer de régler ses frais initiaux comme les petits achats immédiats et surtout les transports, notamment le taxi qui est massivement utilisé aux États-Unis par les touristes pour sortir de l’aéroport.

Contrairement en France, le pourboire est une pratique courante aux États-Unis. Avoir du cash en poche est donc recommandé, car il est fréquent de donner, en pourboire, une petite partie du montant total de la note dans les restaurants ou les bars.

Dans un premier temps, le conseil est donc de passer dans un bureau de change en France au préalable pour disposer déjà de quelques dollars sur place. Une fois sur le territoire, plusieurs options s’offrent à vous pour faire ce change.

Passer dans un bureau de change américain : option la moins conseillée, car les taux de change sont moins avantageux et les frais souvent élevés.

: option la moins conseillée, car les taux de change sont moins avantageux et les frais souvent élevés. Aller dans une banque américaine : privilégiez les banques membres du réseau Global Network et Global Alliance. Vous pouvez aussi passer par une banque américaine partenaire de la vôtre en France (exemple : Bank of the West qui est partenaire de la BNP aux USA).

: privilégiez les banques membres du réseau Global Network et Global Alliance. Vous pouvez aussi passer par une banque américaine partenaire de la vôtre en France (exemple : Bank of the West qui est partenaire de la BNP aux USA). Retirer du cash dans un ATM (distributeur) : si votre carte fonctionne à l’internationale, vous pouvez y retirer des dollars avec le taux de change en vigueur. En fonction des avantages de votre compte, les frais de retrait peuvent être gratuits (voir plus bas).

Conseil : évitez de passer directement par un guichet d’agence, ces derniers peuvent facturer des frais de service, ce qui n’est pas le cas des distributeurs ATM.

Est-ce mieux de payer par carte ou en cash aux États-Unis ?

Il n’y a pas vraiment de règles définies sur les moyens de paiement à favoriser aux États-Unis. Cela dépend surtout d’où vous allez. Dans certains endroits, en particulier dans les marchés locaux ou les boutiques de quartier, les paiements en espèces sont préférés, car les commerçants ne disposent pas de terminaux de paiement et négocient tout en cash. Dans certaines zones rurales ou éloignées, il peut être difficile de trouver des ATM. La concentration d’activités économiques est extrêmement forte dans ce pays et avoir des dollars en poche peut s’avérer vital si vous vous trouvez dans un lieu plus isolé.

En dehors de ces exceptions, il ne devrait pas y avoir de problème pour payer avec une carte bancaire aux États-Unis. Petite particularité cependant, il est courant de faire glisser la carte bancaire dans un lecteur au lieu de la puce électronique (cela s’appelle le card swipping). Notez aussi qu’il peut arriver que l’on vous demande de présenter une pièce d’identité (passeport, permis de conduire) lors de transactions par carte.

Les États-Unis sont aussi bien plus consommateurs d’applications de paiement mobile comme Apple Pay ou Google Pay comparé à l’Europe. Vous pourrez donc associer votre banque à votre smartphone (si elle est compatible) pour régler vos achats sur place.



Attention aux prix hors taxes aux États-Unis

Contrairement en France où c’est la loi en vigueur, les taxes de vente ne sont généralement pas incluses dans le prix affiché en magasin, dans les bars ou sur les cartes de restaurant. Ne soyez donc pas surpris de trouver un prix un peu plus élevé une fois en caisse.

De plus, le montant de ces taxes est différent selon le lieu où vous vous trouvez, la législation sur ce point variant d’un État à l’autre.

Puis-je payer avec ma carte française en dollars ?

En France, les cartes bancaires peuvent être à la fois des cartes de crédit et de débit. En général, les comptes courants sont utilisés pour effectuer des paiements en débit, mais si l’on en fait la demande et que celle-ci le permet, la banque peut accorder des paiements en crédit via la même carte. Aux États-Unis, les cartes de crédit sont largement préférées aux cartes de débit. Il faut donc de préférence disposer d’une carte de crédit. Vous pouvez d’ailleurs avoir plusieurs cartes dans la même banque avec des spécificités différentes.

Fort heureusement, les cartes bancaires délivrées en France sont associées à des réseaux de paiement internationaux et sont bien compatibles avec les terminaux de paiement aux États-Unis, c’est notamment le cas des organismes comme VISA ou Mastercard. Vous pouvez donc théoriquement utiliser votre carte bancaire régulière aux États-Unis pour effectuer des achats. Notez cependant que les cartes American Express ou Discover sont moins courantes.

Est-ce qu’il y a des frais ?

De base, si votre carte ne dispose pas d’option lui permettant de les éviter, il y a forcément des frais associés à chaque paiement par carte ou retrait que vous effectuerez auprès d’un commerçant ou à partir d’un ATM aux États-Unis.

Il y a d’abord ceux concernant la conversion de devise, ceux que l’on peut subir auprès de certains ATM liés à des banques spécifiques, mais également d’autres frais imputables à certains commerçants peuvent facturer des « surcharges » pour les paiements par carte. Cela dépend de l’établissement et des lois de l’État. Dans tous les cas, il est conseillé de disposer d’une carte proposant du « sans frais à l’international » afin d’éviter les mauvaises surprises.

Quelles sont les banques à privilégier pour partir aux États-Unis ?

La plupart des comptes que vous pourrez créer auprès des banques en ligne ou traditionnelles en France proposent aujourd’hui des cartes avec du « zéro frais » sur les paiements et les retraits de devises à l’international. Cependant, si vous possédez un compte depuis un moment, vous devrez sûrement demander l’ajout d’une « option internationale » payante pour la durée de votre voyage, c’est notamment le cas dans les banques traditionnelles.

Si vous souhaitez vous rendre aux États-Unis, nous vous conseillons les banques suivantes.

Revolut

À l’instar de N26, Revolut est l’autre acteur majeur ayant une influence forte sur le marché des banques en ligne et plus particulièrement des néobanques. À l’origine une banque britannique, Revolut s’est adapté aux conditions du Brexit en s’exportant en Lituanie, mais a fait en sorte récemment de pouvoir proposer à sa clientèle française un IBAN FR. Du côté des offres, Revolut propose quatre types de cartes dont une entièrement gratuite.

Les tarifs sont globalement très avantageux avec des cartes payantes allant de 2,99 à 13,99 euros mensuels.

Dans tous les cas, aucuns frais de tenues de compte ne sont demandés et les paiements par carte sont gratuits et illimités à l’étranger et notamment aux États-Unis. Attention cependant, les retraits de devises sont tout de même plafonnés en fonction de la carte sélectionnée, nous vous conseillons de vous tourner vers la carte Metal pour avoir le plafond le plus haut possible. Les cartes délivrées sont VISA ou Mastercard avec un niveau d’assurance sur les voyages proportionnel à celui du compte sélectionné.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Revolut.

Fortuneo

L’ensemble des offres de Fortuneo Banque proposent du zéro frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire partout dans le monde, et ce, sans limite de montant. Ce qui en fait naturellement l’une des meilleures banques en ligne à recommander pour un voyage aux États-Unis.

Les cartes certifiées Mastercard disposent de toutes les garanties voyages de l’organisme comme l’assistance médicale et rapatriement et l’assurance accident de voyage.

Pour les voyageurs, les avantages à posséder un compte Fortuneo sont nombreux. Tout d’abord, il y a la gratuité de la carte, quelle que soit celle que vous choisirez. Gardez toutefois en tête la nécessité d’un dépôt initial minimum et la justification d’un revenu mensuel.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Fortuneo.

BoursoBank

Avec son changement de nom, Boursobank (ex-Boursorama Banque) souhaite ancrer son avance dans le milieu des banques en lignes en France.

Dans les deux formules haut de gamme, seule la carte Metal donne accès à plus d’avantages tels que les paiements et retraits gratuits à l’étranger de façon illimitée et les assurances premium incluses, ce qui est un avantage certain pour voyager aux États-Unis. En revanche, son accès est plus contraignant puisqu’il faut pouvoir justifier un certain niveau de revenu et pouvoir faire un dépôt initial de 500 euros. Globalement, les tarifs de Boursorama sont parmi les moins chers, il y a très peu de frais cachés et une vraie gratuité des services.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Boursobank.

