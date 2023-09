Votre banque n’est pas compatible Google Pay ou Apple Pay ? Voici la solution

Rien de plus frustrant que de vouloir se débarrasser de sa carte bancaire au profit de son smartphone et de constater que sa banque ne le permet pas. Il existe cependant des solutions pour contourner le problème et l'une d'entre elles s'appelle Curve. Nous avons essayé le service pendant quelques semaines et voici ce que l'on en pense.

Vous venez enfin de vous constituer un Google Wallet complet incluant votre carte de transport, vos cartes de fidélité et même de vos cartes-cadeaux de vos magasins préférés, mais il manque votre carte bancaire. Oui, on sait, il n’y a rien de plus frustrant que de constater que cette dernière n’est pas compatible. Il faut dire que le système d’agréation de cartes de Google est encore trop peu répandu parmi les banques, surtout en France.

Il existe cependant quelques solutions pour contourner ce problème pour enfin se passer définitivement de la sempiternelle carte en plastique et l’une d’entre elles s’appelle Curve.

Curve, c’est quoi ?

Comme Revolut en son temps, Curve est une entreprise de FinTech fondée en 2015 et basée au Royaume-Uni. La différence est que l’entreprise n’était pas destinée à devenir une banque en ligne à part entière. De base, il s’agit d’une application mobile (et plus tard une carte de paiement) qui agrège plusieurs cartes de débit et de crédit en une seule, offrant alors une solution simple pour regrouper tous ses moyens de paiement en un seul. Dans le même genre, on peut citer des concurrents comme Aumax, même si ce dernier n’est plus disponible aujourd’hui.

Il n’est pas rare pour un particulier de posséder plusieurs cartes bancaires, que ce soit pour son travail ou pour tous types de besoins spécifiques, souvent dans des établissements bancaires différents. Certains même possèdent plusieurs cartes bancaires pour bénéficier des offres de bienvenue généralement généreuses des banques en lignes. C’est là que Curve intervient, puisqu’il devient compliqué de devoir emporter avec soi son lot de cartes de débit ou de crédit. L’offre est désormais présente dans 31 pays, dont l’Allemagne, la France, l’Italie et la Pologne qui sont ses plus gros marchés.

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque Jusqu'à 100 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec le code BRS100 Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! Jusqu'à 180€ offerts : 80€ pour toute 1ère ouverture de compte + 100€ en cas de mobilité bancaire Découvrir La banque la plus moderne Fortuneo Jusqu'à 80€ offerts Découvrir Toutes les banques en ligne

Qu’est-ce qu’un agrégateur de comptes ?

À ne pas confondre avec des outils de gestion de budget comme Bankin, Budgea ou Linxo, les agrégateurs de comptes vont directement puiser dans les API bancaires (ouvertes obligatoirement depuis 2018) afin de saisir les informations bancaires d’un utilisateur et de les intégrer à leurs plateformes. L’idée n’est pas de remplacer votre banque, mais d’offrir des services complémentaires comme la gestion et l’optimisation de budget ou de déclencher des virements bancaires, ce qui est le cas ici.

Une solution idéale pour emporter toutes ses cartes en une seule

Comme l’exemple cité ci-dessus, j’avais ce problème d’accumulation de comptes et il n’était pas rare de perdre du temps en caisse lors d’un paiement en cherchant la carte qu’il me fallait. J’aurais pu me tourner vers Google Pay (ou Samsung Pay via mon smartphone Samsung), mais ma banque principale, la SG en l’occurrence, n’est toujours pas compatible.

Une fois l’application installée, on est surpris par la mise en route que l’on peut assimiler à celle d’une néobanque ou d’une banque en ligne. Une fois son compte choisi (j’ai opté pour le compte Curve X), il faut alors fournir des informations d’usage comme de justifier son identité et donner une adresse de livraison pour recevoir sa carte. Seul problème de l’application actuelle : elle n’est disponible qu’en anglais pour le moment.

Dès lors, il est possible de lier son compte bancaire régulier à sa carte Curve et de déjà commencer à l’utiliser. J’ai été surpris par la facilité de la procédure et de voir que cela fonctionne avec n’importe quelle banque en France. Il est cependant à noter que Curve accepte uniquement les cartes Visa et Mastercard, exit donc les cartes Maestro, American Express, Diners Club, JCB ou Union Pay.

L’offre Curve s’articule autour de quatre formules :

Curve (OG) : un compte gratuit avec ou sans carte, pas de frais à l’étranger (avec une limite), des retraits possibles à l’étranger gratuitement jusqu’à 200 euros par mois.

Curve X : un compte à 4,99 euros par mois avec carte, aucuns frais et de manière illimitée à l’étranger avec des retraits possibles jusqu’à 200 euros par mois et une assurance de voyage internationale gratuite.

Curve Black : un compte à 9,99 euros par mois avec carte, aucuns frais et de manière illimitée à l’étranger avec des retraits possibles jusqu’à 400 euros par mois et une assurance de voyage internationale gratuite.

Curve Metal : un compte à 14,99 euros par mois avec la carte, pas de frais de manière illimitée à l’étranger, retraits possibles à l’étranger gratuitement jusqu’à 600 euros par mois, assurance de voyage internationale gratuite. Cette carte donne également accès des privilèges comme une assurance téléphone mobile, un accès aux salons d’aéroport dans le monde entier, une assurance contre les collisions spécifiques aux voitures de location.

Les trois cartes fonctionnent avec Google Pay, Samsung Pay et Apple Pay. Elles proposent par ailleurs une protection client jusqu’à 100 000 euros.

La fonctionnalité ultime : le retour en arrière

Autre surprise dans la galaxie de fonctionnalités propres à Curve, l’option « Go back in time » ou Retour en arrière. Celle-ci permet de remonter un paiement sous un maximum de 90 jours (suivant l’offre choisie) et de le basculer sur un autre compte en cas de litige ou de problème. Autre fonction : le mode « anti embarras » permet d’éviter les paiements refusés en caisse, le système choisissant un compte avec du cash quand un autre n’est pas assez fourni. Il est d’ailleurs possible de définir sa priorité de carte en amont pour éviter ce genre de désagrément.

D’autres options bien pratiques que l’on connait de certaines banques en ligne viennent se greffer au tout, par exemple, l’historique en temps réel et le blocage de la carte depuis l’application. Il faut néanmoins noter que la carte ne sera pas utilisable en toutes circonstances comme il s’agit d’une carte à autorisation systématique. Par conséquent, elle peut être pénalisante lors des voyages ou dans certains établissements qui privilégient les cartes de crédit (Location, hôtelleries, etc.).

On peut enfin utiliser Google Pay avec sa banque

Voilà sans doute la fonctionnalité qui m’a incité à prendre un compte Curve : il est enfin possible de contourner l’absence de Google Pay (ou Apple Pay) chez sa banque régulière. Concrètement, la carte fonctionnant comme une passerelle, elle peut faire bénéficier des plateformes de paiement de Google ou d’Apple sans que ces dernières soient compatibles.

Et ça fonctionne parfaitement ! Il m’a suffi de configurer ma carte Curve sur Google Pay, celle-ci a immédiatement été acceptée. J’ai ainsi pu effectuer mes paiements avec mon smartphone ou ma montre connectée compatible Google Pay sans devoir embarquer une seule carte avec moi. Seul bémol, l’acceptation du paiement peut prendre plus de temps qu’une carte « classique » du fait du process de transaction un peu plus long. Ce qui peut d’ailleurs être un problème si le terminal n’est pas connecté : le paiement peut être refusé, car au moment de l’achat aucune vérification n’est faite du solde de la carte. Cela peut poser un problème pour les stations essence ou les péages par exemple.

Curve Télécharger gratuitement

J’ai aussi remarqué que l’historique des paiements en temps réel était un peu capricieux et certaines transactions ne s’affichaient pas directement via notifications, mais seulement au bout de quelques minutes.

En dehors de ces petits désagréments, il y a peu de choses à reprocher à ce système qui m’a définitivement fait changer mes habitudes de consommation.

Le cashback en guise de bonus

C’est l’une des fonctions fortement mises en avant par Curve et pouvant avoir un réel impact en fonction de l’offre choisie.

Curve a développé son système de récompenses centré autour des voyages, notamment auprès d’EasyJet et Booking. Une fois ces boutiques configurées, on reçoit son cashback sous une vingtaine de jours et il est versé sur la carte Curve Cash dans un menu dédié.

Le cashback est accessible à tous les abonnés aux formules Curve Black et Metal.

Curve Black : jusqu’à trois enseignes avec 1 % du montant de l’achat

Curve Metal : jusqu’à six enseignes avec 1 % du montant de l’achat.

Pour aller plus loin

Cashback : comment ça marche et comment en profiter via les banques, sites et applications ?

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).