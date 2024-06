Revolut va vous aider à partir en vacances

La banque en ligne Revolut lance un nouveau programme de fidélité permettant d'engranger des Miles et des bons de réduction auprès de grandes marques.

Et si vous surclassiez vos vacances ? Il est surement un peu tard pour cet été, mais c’est ce que vous propose Revolut sur le long terme avec son nouveau programme de fidélité sobrement baptisé RevPoints. Le principe est simple : des points accumulés lors des achats, qu’il est ensuite possible d’échanger contre des avantages.

Le point sur les RevPoints

L’ancienne néobanque devenue banque en ligne a trouvé le meilleur moyen de vous faire passer chez elle pour votre compte principal. Lorsque vous payez avec votre carte Revolut, vous gagnez des points avec un ratio pouvant aller jusqu’à 1 € = 1 point. Bien évidemment, plus votre abonnement est haut de gamme (Plus, Premium, Metal ou Ultra) et plus vous obtiendrez de points par achat.

De plus, il est possible, lors de chaque achat, d’arrondir votre dépense à l’euro supérieur afin de cumuler davantage de points. C’est d’ailleurs le seul moyen d’en gagner pour le plan Standard (gratuit). Notez que vous gagnerez aussi 3000 points en rejoignant le programme pour la première fois et jusqu’à 10 000 points en souscrivant à une offre plus élevée. Vous pouvez en outre remplir des défis comme définir un budget dans l’application et le respecter.

Des cadeaux alléchants

Mais à quoi servent les RevPoints ? Eh bien grâce à un partenariat avec Flying Blue (Air France, Transavia et KLM) et Avios (Qatar Airways, British Airways et Iberia), vous pouvez échanger vos points Revolut par des Miles qui vous octroieront des remises conséquentes sur vos billets d’avion. De même, ils peuvent être échangés contre des remises sur « votre hébergement dans un logement privé ou un hôtel » ou « les activités que vous avez toujours rêvé de faire ».

Enfin, ce programme peut vous intéresser même si vous ne voyagez pas. Vos points peuvent également être échangés contre des réductions auprès de grandes marques, dont Asos, Amazon, Nike ou L’Occitane.

Une bonne idée pour convaincre

L’idée semble particulièrement efficace. Avec ce système de fidélité, Revolut incite ses clients ponctuels à effectuer leurs transactions depuis leur compte et à passer à des abonnements supérieurs. De quoi en pousser certains à adopter la banque aux 4 millions d’utilisateurs français comme banque quotidienne.

Entre l’offre de 80 euros pour celles et ceux qui domiciliaient leur salaire sur Revolut et l’arrivée de nouveaux services bancaires très traditionnels comme les prêts et l’achat d’obligations, Revolut présente tous les avantages nécessaires pour dire adieu au vieux monde de la finance.

Téléchargez notre application Android et iOS ! Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.