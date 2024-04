Pour la première fois, Revolut vous offre de l’argent, mais à une condition

Revolut n'avait pas pour habitude d'adopter le modèle des banques en lignes françaises proposant offres de bienvenue allant de 80 à plusieurs centaines d'euros. Elle concède cependant à cette idée en annonçant la mise en place d'un bonus allant jusqu'à 80 euros pour tous les clients souhaitant y domicilier leur salaire.

Malgré une avance considérable en France, mais aussi à l’échelle européenne, Revolut ne cesse de multiplier les annonces pour encore grappiller des parts de marché. Cette fois-ci, elle s’attaque à l’une des chasses gardées traditionnelles des banques en ligne françaises, à savoir les primes de bienvenue ponctuelles et les versements d’argent sous conditions.

À partir d’aujourd’hui, en ouvrant un compte Revolut (même gratuit), et jusqu’au 5 avril 2024, la banque offre jusqu’à 80 euros pour les nouveaux clients qui y domicilient leurs salaires.

Trois conditions doivent être remplies pour y avoir droit :

ne pas détenir ou avoir déjà détenu un compte Revolut ;

apporter au minimum 1400 euros par mois sur leur compte avant le 30 avril 2024 ;

effectuer au moins trois transactions par mois.

Une fois les conditions remplies, la prime sera versée en quatre versements de 20 euros à la fin de chaque mois. Pour les conditions plus précises, la banque met en place une page dédiée.

Votre compte principal ? Revolut en rêve !

On a souvent tendance à associer les néobanques et les banques en lignes comme des comptes d’appoint ou pour lancer un business. Ces établissements bancaires offrent en général plus de flexibilités et de rapidité dans les démarches.

Revolut veut cependant devenir le compte bancaire principal (voire unique) de ses actuels comme de ses prochains clients. La banque en ligne d’origine britannique a largement pavé cette voie ses dernières années en lançant une multitude de produits bancaires, comme l’explique Nicolas Moalic, responsable Croissance France chez Revolut.

Revolut connaît une croissance extrêmement forte en France, et nous constatons aussi une hausse conséquente du nombre de clients qui utilisent Revolut comme compte principal. Cela fait notamment suite au lancement de nombreux produits bancaires du quotidien sur les 12 derniers mois, comme le crédit à la consommation, les comptes joints ou les comptes flexibles qui permettent de percevoir des intérêts quotidiens sur son épargne. Nous travaillons également sur d’autres nouveautés très attendues en France, dont le crédit immobilier.

Si nous ne disposons pas de chiffres précis, les données fournies par la banque peuvent valider un certain succès en ce sens puisque Revolut compte aujourd’hui plus de 40 millions de clients dans le monde (comptes personnels et professionnels cumulés) et annonce une croissance de plus de 100 000 nouveaux utilisateurs par mois.

