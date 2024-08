BoursoBank : résultats records pour la banque en ligne préférée des français au premier semestre

La filiale de la Société Générale a enregistré des performances historiques au premier semestre 2024 et reste ainsi confiante pour atteindre son objectif des 8 millions de clients en 2026.

Filiale de la Société Générale et l’un des précurseurs dans le domaine de la banque en ligne, BoursoBank (ex-Boursorama) profite à la fois d’une forte notoriété grâce à des offres avantageuses et du savoir-faire d’une banque traditionnelle. Ce qui lui vaut d’être la banque en ligne la plus plébiscitée en France et cette tendance se confirme selon ses derniers résultats financiers.

760 000 nouveaux clients en 6 mois

Fin juin 2024, BoursoBank compte 6,5 millions de clients avec l’arrivée de 760 000 nouveaux venus sur les six derniers mois. Cela représente une hausse de 11 % et c’est assez pour qualifier la performance d’historique pour Benoît Grisoni, DG de Boursorama :

« BoursoBank a délivré lors des six premiers mois de 2024 le meilleur premier semestre de son histoire en nombre de clients recrutés et en progression de l’ensemble des encours de la banque. À fin juin, BoursoBank compte ainsi plus de 6,5 millions de clients et 78 milliards d’euros d’encours gérés, confirmant ainsi son attractivité commerciale unique en France et démontrant sa capacité à devenir, plus que jamais, la banque principale de ses clients. » Benoît Grisoni, Directeur Général de Boursorama

Pour aller plus dans le détail, BoursoBank indique également que les encours en assurance-vie ont augmenté de 7 % en un an et avoir battu un record avec 100 000 ouvertures de comptes titres au premier semestre. Ce qui traduit un regain d’intérêt pour la bourse et les placements financiers, notamment chez les plus jeunes.

La banque en ligne compte atteindre le cap des 8 millions de clients en 2026 ainsi que 300 millions d’euros de résultat net. Autant dire que les récents résultats la confortent dans son objectif.

La grande force de BoursoBank, c’est sa capacité à proposer des produits et services dignes d’une banque traditionnelle, le tout entièrement en ligne dans un environnement applicatif ergonomique. D’autant plus qu’elle propose généralement une prime de bienvenue de 150 euros à ses nouveaux clients, de temps à autre boostée à 220 euros.

