Revolut, bientôt la banque en ligne n°1 en France ? L’application dépasse BoursoBank en 2024

BoursoBank laissera-t-elle bientôt sa place de banque en ligne préférée des français ? Avec le cap des 4 millions d’utilisateurs atteint dans l’hexagone et 150 000 nouveaux utilisateurs par mois, Revolut compte faire de l’ombre à ses rivaux et aller encore plus loin.

Forte de quasiment 50 millions de clients à travers le monde, la banque en ligne Revolut annonce avoir atteint le cap des 4 millions d’utilisateurs en France. C’est encore loin de BoursoBank et de ses 6,5 millions de clients, mais le rythme de croissance hallucinant de Revolut laisse penser qu’elle pourrait bientôt rivaliser avec l’actuelle banque en ligne préférée des français.

Une croissance fulgurante en France

Avec en moyenne 150 000 nouveaux utilisateurs par mois, Revolut est la banque en ligne qui connaît la plus forte croissance devant BoursoBank et le Crédit Agricole. La banque en ligne anglaise a ainsi rapidement dépassé le cap des 4 millions de clients en France, sachant qu’elle atteignait celui des 3 millions en mars de cette même année.

Comparée il n’y a pas si longtemps encore à la banque en ligne allemande N26 et ses 2,5 millions de clients en France, Revolut est depuis passée à un stade supérieur et devrait se placer au même niveau que BoursoBank ou encore Nickel.

Revolut souligne que sa croissance est portée d’une part par un rythme soutenu de lancements et de mises à jour, et d’autre part par des stratégies marketing qui ont renforcé sa notoriété (partenariat avec la NBA, collaboration avec des créateurs de contenus tels que Squeezie et Léna Situations, campagnes d’affichage et TV…).

Ces deux dernières années, Revolut a notamment multiplié les produits et services bancaires : crédits à la consommation, trading de cryptomonnaies, réductions et avantages sur les voyages, et plus récemment encore, le livret d’épargne. Enfin, la banque en ligne a également annoncé l’arrivée prochaine d’un livret A et du crédit immobilier, attendu depuis plusieurs années. Autant dire que Revolut n’est plus très loin d’être une « vraie banque ».

La France, un marché prioritaire pour Revolut

La France est aujourd’hui le deuxième marché de Revolut en termes de revenus et de croissance, derrière le Royaume-Uni. Elle ambitionne notamment atteindre les 20 millions de clients d’ici à 2028 et pour ce faire, Revolut compte y investir au minimum 100 millions d’euros.

Revolut est désormais la banque à la croissance la plus rapide sur le marché français, avec des dépôts clients en hausse. Nous allons intensifier nos efforts, notamment dans le développement de nouveaux produits. Nous venons de lancer notre premier produit d’épargne, nous travaillons sur le crédit immobilier et ferons de nouvelles annonces dans les prochains mois. Antoine Le Nel, directeur croissance & marketing chez Revolut

